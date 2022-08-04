Пенсионер Дидковский из трофейного РПГ-18 подбил вражеский бензовоз и остановил колонну оккупантов во время оккупации Бучи. ВИДЕО
64-летний пенсионер из Бучи Валентин Дидковский самостоятельно остановил колонну российских захватчиков во время оккупации Бучи в феврале.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободу, Дидковский из трофейного гранатомета, полученный от бойцов ирпенской самообороны, подбил бензовоз из колонны оккупантов. От выстрела вражеская машина загорелась, а оккупанты начали выскакивать из бронемашин и убегать. Остатки колонны уже добивали бойцы ВСУ. Дидковский сообщил им координаты врагов.
Рівно о півночі, що підтверджує час на відео регістраторі "карета з прИнцами" перетворилась в фаєр шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам", які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали "ковдри з подушками" довго, а смерділо смаженими орочими шкварками ще довше.
Це коли виймаєш із шафки
каравайгранатомет та зустрічаєш "дорогих братьєв"
Но тем не менее, дед герой, сделав всё это. И его не пропалили.
траліну квіти носять.
Ми ж бачимо, та і війна показала, що мова не гарантує того, що людина буде патріотом, воїном героем чи навпаки зрадником ворогом, шпигуном або колаборантом.
А нашим солдатам незалежно від їх національності треба нищити воргів на якій би мові ті кляті вороги не розмовляли.
У свій такий же вік відверто заздрю, бо якби й загинув, то недарма
Але й сумно!
Всі пам'ятають яка була в перший час лють до кацапів, а зброї не було.
А тепер подумай "мудрий український нарід", як би ж ти вибрав Гетьмана, який би оголосив задовго до нападу військовий стан, мобілізацію, організував оборону....
Кацапські колони так і залишились би на кордоні!
усе "би"....
Вони діяли по правилах охорони АЕС та по розуму
Для користування зброї потрібна холодна голова....
В мой, эти разжиревшие рожи не помещаются.
А на фронт не идут, клоуны.
Бачила першу частину відео, але тоді ні слова не було про те, що пан сам орків покращив.