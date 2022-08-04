РУС
27 961 66

Пенсионер Дидковский из трофейного РПГ-18 подбил вражеский бензовоз и остановил колонну оккупантов во время оккупации Бучи. ВИДЕО

64-летний пенсионер из Бучи Валентин Дидковский самостоятельно остановил колонну российских захватчиков во время оккупации Бучи в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободу, Дидковский из трофейного гранатомета, полученный от бойцов ирпенской самообороны, подбил бензовоз из колонны оккупантов. От выстрела вражеская машина загорелась, а оккупанты начали выскакивать из бронемашин и убегать. Остатки колонны уже добивали бойцы ВСУ. Дидковский сообщил им координаты врагов.

армия РФ (20346) пенсионеры (839) уничтожение (7703) Буча (461)
Топ комментарии
Золоту Зірку йому
04.08.2022 11:34
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро поблизу Херсона
Рівно о півночі, що підтверджує час на відео регістраторі "карета з прИнцами" перетворилась в фаєр шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам", які розумово відсталі притягли для переправи через річку. Горіли і вибухали "ковдри з подушками" довго, а смерділо смаженими орочими шкварками ще довше.
04.08.2022 11:40
Слава Герою!!!
04.08.2022 11:36
Нормально! Німці колись боялися до смерті "сталінських органів" Кацапи будуть бояться "Хаймерсів"
04.08.2022 15:02
Пенсию пусть повысят зебилы пустоголовые
04.08.2022 12:28
Діду потрібно бойові доплачувати.
04.08.2022 13:10
не факт...можуть і посадити..Сьогодні поліція в Київській області та ГСУ НП багатьох цивільних притягає до кримінальної відповідальності за зберігання зброї...особливо трофейної))) бо в поліції залишилось багато колоборантів
04.08.2022 22:42
Тепер всі зрозуміли що таке "швейцарська організація оборони"!?

Це коли виймаєш із шафки каравай гранатомет та зустрічаєш "дорогих братьєв"
04.08.2022 13:02
так ось який досвід їде переймати прокурва Бенядиктова?
04.08.2022 23:29
Это тот дедок, что сразу не опознал русских с белыми повязками в болотном камуфляже которые повыбегали из разбитой техники и спрятались за заборами . Но они тупо попалили сами себя грубо запретив снимать.
Но тем не менее, дед герой, сделав всё это. И его не пропалили.
04.08.2022 15:23
А що радіо свобода України не знає Українську мову? Навіщо вони рашиські субтитри зробили?!!!
04.08.2022 11:35
А по ICTV, Freedom як паплюжать нашу мову, для чого? А там без ЗЕ не обійшлось.
04.08.2022 11:39
субтитры для кацапов, они тоже пока смотрят, vpn пока у них есть. Пусть ссутся.
04.08.2022 11:43
Кацапи свято вірять тільки своїм ТВ, усе іньше "фейк, кіно, мультікі" .
04.08.2022 12:02
Мабуть, щоб і кацапи це бачили та зрозуміли. Вони ж тільки кацапсячу пАнЄмают...
04.08.2022 11:44
Кацапи нічого не зрозуміють! Вони досі страліну квіти носять.
04.08.2022 12:03
В самій Україні, і на нашому боці на фронті, дуже багато російськомовних патріотично настроєних людей для яких Україна це їх Вітчизна. До того ж нас дивляться із ерефії ті, кому пропагандони ще не зовсім засрали мізки. Справа не в мові а в тому що в голові.
Ми ж бачимо, та і війна показала, що мова не гарантує того, що людина буде патріотом, воїном героем чи навпаки зрадником ворогом, шпигуном або колаборантом.
А нашим солдатам незалежно від їх національності треба нищити воргів на якій би мові ті кляті вороги не розмовляли.
04.08.2022 12:45
Однозначно підтримую.
04.08.2022 20:25
Коли вперше дивився те відео, був шокований, як наші колону роздовбали.
04.08.2022 11:37
А роздовбав колону виявляється один дід...
04.08.2022 11:42
Не один, але дід - безумовно Герой!
У свій такий же вік відверто заздрю, бо якби й загинув, то недарма

Але й сумно!
Всі пам'ятають яка була в перший час лють до кацапів, а зброї не було.
А тепер подумай "мудрий український нарід", як би ж ти вибрав Гетьмана, який би оголосив задовго до нападу військовий стан, мобілізацію, організував оборону....
Кацапські колони так і залишились би на кордоні!

усе "би"....
04.08.2022 11:57
Це тепер з нього роблять героя. Медійного. З фантазією.
05.08.2022 07:00
Блинкен же говорил еще осенью - раздавайте оружие пенсионерам, проживающим вдоль дорог в частном секторе.
04.08.2022 11:38
Багато хто з дідів залюбки прийняв би навіть смерть в бою щоб молоді залишились жити, а так - дивишся на війну та чухаєш свої болячки...
04.08.2022 12:13
Тільки тоді народу крутили чергову серію серіала "посадити Порошенка", і тому цей візит залишився майже непоміченим, як і попередження про напад…
04.08.2022 13:05
Справжній бандерівець.
04.08.2022 11:38
Отакі дядьки і зупинили орків. В той час як 200 чол нацгвардії склали зброю в Чорнобилі без жодного пострілу...
04.08.2022 11:41
то їм команда була така - здати без бою, як власне і в Енергодарі. Там також була охорона не менше сотні
04.08.2022 11:54
В Енергодарі відбивались, навіть підбили танк. Читав некрологи на зажмурених каців - " пагіб прі асвабаждєніі ЗАЕС", мля. Але наших там мало було. Чомусь...
04.08.2022 12:21
Тих 200 чорнобильських нацгвардійців не ганьби!
Вони діяли по правилах охорони АЕС та по розуму
04.08.2022 12:15
Серйозно? Що це за правила такі коли здалися з технікою і повним БК?
04.08.2022 12:29
Это же по их зеленым правилам.
04.08.2022 12:43
Не вести бойових дій на території АЕС, щоб не наробити великого лиха

Для користування зброї потрібна холодна голова....
04.08.2022 12:57
ех..тоді б в кожній хаті був би рпг, та гранати.... хммм, ото було б славетне полювання
04.08.2022 11:42
Он Герой, но не надо было светить каZZапам его лицо, фамилию и расположение дома.
04.08.2022 11:44
Ногородити діда іменним калашем - нехай спробують знову зайти...
04.08.2022 12:17
та не, это уже тянет на Gustaf М2.
04.08.2022 12:43
рашня йшла на Київ, але по дорозі встріла діда Валіка і щось пішло не так.
04.08.2022 11:47
таких десяток дідів - капець всій русні під Києвом
04.08.2022 12:08
Інформація перевірена???
04.08.2022 11:55
Якщо є бажання то почитайте на сайті "Волинські новини"є стаття з посиланням на ТСН:

ПЕНСІОНЕР ІЗ БУЧІ САМОТУЖКИ ПЕРЕТВОРИВ ВОРОЖУ КОЛОНУ НА КУПИ СПАЛЕНОГО МОТЛОХУ

11 Липня 2022 13:22

https://www.volynnews.com/news/all/pensioner-iz-buchi-samotuzhky-peretvoryv-vorozhu-kolonu-na-kupy-spalenoho-motlokhu/#comments Коментарів: 0

3

https://www.volynnews.com/files/news/2022/07-11/342560/********************************.jpeg

Мешканець Бучі Валентин Дідковський на початку повномасштабної війни зупинив та знищив частину колони рашистів, а потім дав її координати нашим військовим і ті добили окупантів, які саме прямували на столицю.

Героєм Валентин себе не вважає і каже, що якби треба було, то зробив би це ще раз - навіть ціною власного життя, йдеться в https://tsn.ua/exclusive ТСН .
04.08.2022 22:19
А почему дед не награжден?Всяким пистолеты, дают ордена,но только не героям из народа.
04.08.2022 12:41
на каклету намекаешь? Вот когда у деда будет свой ресторан в Киеве, тогда и его наградят стечкиным.
04.08.2022 12:46
Дід не в системі ЗЕ
04.08.2022 12:44
деду видать джавелін
04.08.2022 12:54
Іменний!
04.08.2022 12:58
Я сумніваюся що той "Джавелін" йому буде потрібен - бо іншого разу не буде! Чоловікові повісить на стіну в залі "трубу" від тої "Мухи" - ото буде гордість! Краще від іменної шаблі!
04.08.2022 15:06
один проти 100 кацапів .....я віддаю честь такій людині
04.08.2022 13:23
Як я захоплююся такими людьми і пишаюся бути їх співвітчизником!
04.08.2022 13:44
Дуже пощастило що у діда було чим стріляти та кидати. У нас як кацапи заходили в Суми, так тільки коктейлі були у самооборони та трошки стрєлкотні з мінімумом бк, а цивільним хіба що лайном кидати довелося. Але теж вмудрилися кацапур нажмурити)))
04.08.2022 14:18
А при чому тут цей ваш вислів ???
04.08.2022 17:42
у Вас наверное телевизор по диагонали метра два? Байрактар идет хорошо?
В мой, эти разжиревшие рожи не помещаются.

А на фронт не идут, клоуны.
04.08.2022 23:31
Моє щире шанування.

Бачила першу частину відео, але тоді ні слова не було про те, що пан сам орків покращив.
04.08.2022 15:56
А ви де були півроку? В Ютубі 27 лютого був репортаж Героя Дідковського за допомогою смартфона з вул. Вокзальної в Бучі після того як колону орків роздовбали Герої з 72 бригади чи то з ССО. І його вислів : "Кацапьйо їбуче" став знаменитим в перші дні вторгнення
04.08.2022 22:29
Дід молодець. Але подвиги йому приписують. Він дійсно там був після знищення колони. Вже зробили героя з мера Бучі який втік
05.08.2022 06:54
Це круто!
04.08.2022 19:05
Дід молодець, вояк ще той.
04.08.2022 19:52
Після такого зелена шобла ініціює підняття пенсійного віку ...
04.08.2022 20:43
Ось за таких Героїв і з'являється "жест доброй воли". Слава нації!
04.08.2022 23:25
Дід хоч і молодець, героя з нього роблять і подвиги приписують.
05.08.2022 06:51
Та шо ти як та папуга,.... витри вже шмарклі свої. ти не Святюк - ти сраний серюк. Це Вже всі зрозуміли і після твого першого висеру.
05.08.2022 14:55
Шо тут скажеш, крутий дід!
05.08.2022 09:56
Цензор, а нащо ви робите субтитри російською?
05.08.2022 10:39
 
 