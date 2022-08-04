РУС
В оккупированном Донецке россияне обстреляли похоронную процессию уничтоженной накануне террористки Корсы. ВИДЕО

В Донецке произошел обстрел помещений во время похорон Ольги Качуры.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для того, чтобы максимально отвлекать внимание от убийства наших пленных в Оленовке, россияне готовы убивать своих.

"Во временно оккупированном Донецке московиты обстреляли процессию уничтоженной накануне террористки "Корсы" (Ольги Качуры, - ред.). Обвинили кого? Конечно, ВСУ. Напомню: наши не воюют с мертвыми, гражданскими, а российских оккупантов уничтожают метко", - написал Братчук.

Как написал нардеп Алексей Гончаренко, на похоронах Ольги Качуры, командовавшей "Градами" в "ДНР", произошел прилет. Многие погибших россиян. Похороны проходят в Драмтеатре. Прилеты есть и туда, и рядом в отель Донбасс Палас. По его словам, на видео видно, что в Донбасс Паласе жили кадыровцы.

Смотрите: Ликвидирована "командир ракетного дивизиона "армии ДНР" Ольга Качура. ФОТО

+41
в наших снарядів нема шоб кацапам у відповідь стріляти, а тут витрачати ********** на якусь дохлу прастітутку-гєрмафродітку?
04.08.2022 12:12 Ответить
+37
Молодцi, цапи...
04.08.2022 12:10 Ответить
+26
Корсу несуть!
Кацапи, салют! 😂
04.08.2022 12:22 Ответить
04.08.2022 12:10 Ответить
04.08.2022 12:22 Ответить
ща прігожин їм нових корс підгонить

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», лично приезжает в колонии, чтобы вербовать заключенных для службы в ЧВК Вагнера. Об этом Bild https://www.youtube.com/watch?v=7XuOKfb31V8 заявила российская правозащитница Ольга Романова.
https://news.zerkalo.io/world/19229.html?c
04.08.2022 12:39 Ответить
Видати грамоту!
04.08.2022 13:40 Ответить
все ж таки, напевне, обстріляли наші. Але не трупів, а живих орків. Інша справа, що з десяток пішли відьму аж до чортів в пеклі провожати.
04.08.2022 12:10 Ответить
04.08.2022 12:12 Ответить
По жилым кварталам никто не стал бы ******* артой, не говорите ерунды.
04.08.2022 12:19 Ответить
А як визволяти збираються, якщо по "жилим" неможна? Чушь, можно і нужно.
04.08.2022 12:24 Ответить
Вот поэтому вы и не командир батареи в ЗСУ.
04.08.2022 12:28 Ответить
А дарма..
04.08.2022 13:56 Ответить
кассаб?
05.08.2022 00:17 Ответить
та там нежилий квартал, а урядовий
04.08.2022 12:25 Ответить
Мені цікаво - а чим саме обстріляли? Мабуть знову "мусаравоз на минамёте"!
04.08.2022 15:17 Ответить
"не важливо якого кольору кішка, важливо що вона ловить мишей"

а по готелю мало ввалили, якщо там живуть калировці
04.08.2022 12:30 Ответить
Вибачте Ан Мур, як що би обстріляли наші, ми би такі сказали би! Не рюзьгиє!!!
04.08.2022 12:51 Ответить
Підставляти себе щоб стріляти по похоронам??? Россіяни зі штанів повискакують.
04.08.2022 14:25 Ответить
корсе скучно, потому орки корсу развлекают как могут. Чего не сделаешь, чтобы корсе было весело
04.08.2022 12:11 Ответить
ето прощальний фєєрвєрк - покійниця-бо спеціалізувалася саме на провокативних обстрілах
04.08.2022 12:17 Ответить
А якщо це лихі парфуми з пекла завітали? Ну, для супроводу новоприставленої на концерт кобздона.
04.08.2022 15:38 Ответить
"в нашей синагоге был красивый отходняк" 😂
04.08.2022 12:32 Ответить
Колись дикуни разом з вождем хоронили його слуг і наложниць - щоб йому на тому світу одиноко не було "Корсі" теж вирішили "скласти компанію"!
04.08.2022 15:19 Ответить
Почаще бы рашисты делали такие *провокации*.
04.08.2022 12:13 Ответить
то салют був
04.08.2022 12:14 Ответить
Чудова новина🤗
04.08.2022 12:15 Ответить
Розборки між кадировцями вони прильотом називаютт
04.08.2022 12:15 Ответить
Та навіть якщо наші то абсолютно правильно зробили, з нею шли йти прощатися військові, а якщо якісь цивільні також були на похоронах то абсолютно заслуговують на смерть також
04.08.2022 12:16 Ответить
Ну і де там похорони? Хренотінь якась. Бухали та щось не поділили.
04.08.2022 12:18 Ответить
Ай, маладэц!!!)))
04.08.2022 12:21 Ответить
Это зачетная провокация. Поддерживаю.
А местную вату всё равно не исправить. Доказано Золкиным.
04.08.2022 12:21 Ответить
Якщо це кацапи влупили, - чудова новина, пора запрошувати Єнота😁 Але ще краще було б якби це вшкварили наші, - покійниця заслужила на прощальний салют ,- тут вже буде доречно і пару єнотів запросити 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 12:21 Ответить
Если вам страшно то УКРАИНЦАМ весело...............................................................
04.08.2022 12:24 Ответить
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
04.08.2022 15:23 Ответить
Салют был однако по лугандонски.
04.08.2022 12:25 Ответить
никому эта чупакабра не нравилась ))))
04.08.2022 12:25 Ответить
Як кажуть кассаби: "Хорошо, да мало."
04.08.2022 12:28 Ответить
Доброе утро, Донбасс!
04.08.2022 12:29 Ответить
там були всі такі як і сама зрадниця - кацапські прихвостні
04.08.2022 12:35 Ответить
буряты обстреляли ненавистных какдыровцев, стоявших в заградотрядах
04.08.2022 12:40 Ответить
Це був прощальний салют.
04.08.2022 12:40 Ответить
Это нормально.
04.08.2022 12:46 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/7557 Тарас Чорновіл запитує , хоче уточнити: "

А вона часом не якась родичка ? (слуги урода, місцевого брехливого блохера)? Це колишній поплічник медведчука, був головою районної, а потім і всеукраїнської (коли медведчук у 2013-14 втік з України) організації "Украінскій вибор". Зараз один з найвідоміших та найактивніших членів фракції слуг Зеленського. Як і раніше, сповідує певні прорашистські й антизахідні наративи."

Якщо Тарас запитує, значить, щось знає.... щось неперевірене, не встановлене достеменно.
04.08.2022 12:47 Ответить
Можливо , що це одна шобла зелена 😠
04.08.2022 12:56 Ответить
І саме цікве - куди не плюнь колоборанти всі із "слугЗЕсєкти"!
04.08.2022 13:20 Ответить
не жалко както...
04.08.2022 12:52 Ответить
04.08.2022 12:53 Ответить
Поховали курву з почестями
04.08.2022 12:54 Ответить
Браво русня, аплодую стоячи
04.08.2022 12:59 Ответить
Хватіт бамбіть похорони!!!!
04.08.2022 13:00 Ответить
Щось я не бачу прильоту. Вікна на другому та вище поверхах цілі, кладка вивалена з середини.
04.08.2022 13:04 Ответить
Ех, харашо! Ну харашо же, нє, бл%?
04.08.2022 13:04 Ответить
Nu mne v principe net pretenzii , jesli i bili eta VSU ili partizani . Ja dazhe bil zadavolennii , jesli vsju etu varzu tam i vmeste zakapali ! 😜
04.08.2022 13:04 Ответить
русня и своих за людей не считает, а тем более предатели для рашки - это вообще мусор обыкновенный..., чтобы показать, что мы типа мстим, хотя зачем нам мстить дохлым мусорам, она будет самозабвенно расстреливать всех неугодных, лишь бы как-то отбелиться...
04.08.2022 13:04 Ответить
Хороший тамада. И конкурсы интересные.(с)
04.08.2022 13:05 Ответить
судя по роже подохшей, на её зарытии непременно должны были присутствовать её братья по хромосомах - сопля, болт,.... и другие официальные лица со свадьбы канистры )
04.08.2022 13:15 Ответить
Ось так вони і жили, в своєму звіринці скунси і щурі, шакали і вужі....
04.08.2022 13:19 Ответить
Теперь Корсу похоронят дважды. Я не против , что бы и трижды. Четырежды. Да пусть хоронят хот каждый день.
04.08.2022 13:25 Ответить
Схоже, самовистругування з дійсності - це ще одна кацапська зкріпа. Якщо так, то хай би одічалиє частіше нею послуговувалися.
04.08.2022 13:32 Ответить
Мне глубоко фиолетово, кто это сделал. Я только скажу ,,Спасибо" и добавлю : ,,Давай ещё!"
04.08.2022 13:42 Ответить
Як завжди - самі себе...
04.08.2022 13:52 Ответить
А наші могли б й додати огню! На цих похоронах можна будо вполювати поважну сєпарську дічь!!
04.08.2022 13:59 Ответить
"Очєнь страшна!" Це добре. Буде іще страшніше.
P.S. А з бородою - це з тих бандерівців, які повинні були приїхати в 2014 році? Нарешті приїхали?
04.08.2022 14:02 Ответить
втанику доказать шо это не мы нереально проще пропирдеть лезгинку открыть бутылку водки глазом и пробкой закусить
04.08.2022 14:03 Ответить
Додам. А як донецьким пацанам що продали свою країну, тепер подобається як їх баб у Донецьку тепер чічі, буряти та кацапи всілякі пєрдолять? Терпіли ******, віддали спочатку свою рідну землю, а тепер кацапури мобіків-шахтарів у землю тисячами кладуть.))))
04.08.2022 14:03 Ответить
Как в в том анекдоте:
-Как в два счета обезвредить банду?
-Сначала убить главаря,а потом перебить всех кто предет к нему на похороны.
04.08.2022 14:18 Ответить
бамбас бімбят, бамбас бімбат, якась кацапська ..лядь.
04.08.2022 14:57 Ответить
https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291 Илья Барабанов, корреспондент ВВС

«Владимир ***** и Пенис чепушилин посмертно наградили званиями "Героя России" и "Героя ДНР" Ольгу Качуру, больше известную под позывным "Корса". О том, что у России есть такой герой, большинство россиян, вероятно, узнали только после новости о награждении. Хотя о единственной женщине, которая командует дивизионом РСЗО в ДНР, российская военная пропаганда начала снимать сюжеты еще зимой 2015 года.
В то время у этой пропаганды, впрочем, хватало других героев, на фоне которых "Корса" особенно не выделялась: Александр "Батя" Захарченко, Арсен "Моторола" Павлов, Михаил "Гиви" Толстых.
Другой была и политическая обстановка. В Кремле отстаивали мнение, что на востоке Украины происходят "народные восстания", российских войск там нет, так что и от всех этих "героев русской весны" Кремль демонстративно дистанцировался. Полевого командира Алексея Мозгового могли принять в государственной думе лидеры фракций, но куда-то выше вход ему был закрыт. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко так и не удостоился ни одной личной встречи с Владимиром Путиным, Кремль сообщал лишь об одном их телефонном разговоре.
В 2022 году политическая обстановка уже кардинально иная: Россия открыто вторглась в Украину и Кремлю необходимы хоть какие-то местные герои, чтобы обосновать свой тезис о том, что Россия защищает "свободолюбивый народ Донбасса".
Когда весной во время боев за Волноваху погиб сменивший "Моторолу" во главе батальона "Спарта" Владимир Жога, то неожиданно выяснилось, что он был "легендарным" и едва ли не государствообразующим элементом в ДНР. Его отца Путин принял в Кремле, а в честь Жоги стали появляться улицы в Волжском, Невинномысске и Омске.
Еще утром 3 августа про Ольгу Качуру не было даже статьи в "Википедии", а уже через месяц на улице ее имени, возможно, будут жить люди в Белгороде или Тамбове».
04.08.2022 15:02 Ответить
весело було на похороні,музіка грала, кунхвети давали
04.08.2022 15:36 Ответить
Йоника, джинсы кльош, французское сухое, конкурсы.Потім салют і Джо Дассен(кавєр-гурт).
04.08.2022 18:16 Ответить
да пох, наши или орки єто сделали, главное - результат
04.08.2022 16:07 Ответить
Распяли мальчика, тетеньку в трусиках!
04.08.2022 18:13 Ответить
так це той труп шо головою крутить тільки відео з середини приміщення ..локація Донбасс Палас
04.08.2022 18:55 Ответить
а ось ця ж локація але відос з середини приміщення

https://censor.net/ua/video_news/3358611/trup_krutyt_golovoyu_zayimayuchy_zruchnishe_polojennya_na_zyiomkah_syujetu_kremlivskyh_propagandystiv
04.08.2022 18:57 Ответить
 
 