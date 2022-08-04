В оккупированном Донецке россияне обстреляли похоронную процессию уничтоженной накануне террористки Корсы. ВИДЕО

В Донецке произошел обстрел помещений во время похорон Ольги Качуры.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для того, чтобы максимально отвлекать внимание от убийства наших пленных в Оленовке, россияне готовы убивать своих.

"Во временно оккупированном Донецке московиты обстреляли процессию уничтоженной накануне террористки "Корсы" (Ольги Качуры, - ред.). Обвинили кого? Конечно, ВСУ. Напомню: наши не воюют с мертвыми, гражданскими, а российских оккупантов уничтожают метко", - написал Братчук.

Как написал нардеп Алексей Гончаренко, на похоронах Ольги Качуры, командовавшей "Градами" в "ДНР", произошел прилет. Многие погибших россиян. Похороны проходят в Драмтеатре. Прилеты есть и туда, и рядом в отель Донбасс Палас. По его словам, на видео видно, что в Донбасс Паласе жили кадыровцы.

