В оккупированном Донецке россияне обстреляли похоронную процессию уничтоженной накануне террористки Корсы. ВИДЕО
В Донецке произошел обстрел помещений во время похорон Ольги Качуры.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для того, чтобы максимально отвлекать внимание от убийства наших пленных в Оленовке, россияне готовы убивать своих.
"Во временно оккупированном Донецке московиты обстреляли процессию уничтоженной накануне террористки "Корсы" (Ольги Качуры, - ред.). Обвинили кого? Конечно, ВСУ. Напомню: наши не воюют с мертвыми, гражданскими, а российских оккупантов уничтожают метко", - написал Братчук.
Как написал нардеп Алексей Гончаренко, на похоронах Ольги Качуры, командовавшей "Градами" в "ДНР", произошел прилет. Многие погибших россиян. Похороны проходят в Драмтеатре. Прилеты есть и туда, и рядом в отель Донбасс Палас. По его словам, на видео видно, что в Донбасс Паласе жили кадыровцы.
Кацапи, салют! 😂
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», лично приезжает в колонии, чтобы вербовать заключенных для службы в ЧВК Вагнера. Об этом Bild https://www.youtube.com/watch?v=7XuOKfb31V8 заявила российская правозащитница Ольга Романова.
https://news.zerkalo.io/world/19229.html?c
а по готелю мало ввалили, якщо там живуть калировці
А местную вату всё равно не исправить. Доказано Золкиным.
А вона часом не якась родичка ? (слуги урода, місцевого брехливого блохера)? Це колишній поплічник медведчука, був головою районної, а потім і всеукраїнської (коли медведчук у 2013-14 втік з України) організації "Украінскій вибор". Зараз один з найвідоміших та найактивніших членів фракції слуг Зеленського. Як і раніше, сповідує певні прорашистські й антизахідні наративи."
Якщо Тарас запитує, значить, щось знає.... щось неперевірене, не встановлене достеменно.
P.S. А з бородою - це з тих бандерівців, які повинні були приїхати в 2014 році? Нарешті приїхали?
-Как в два счета обезвредить банду?
-Сначала убить главаря,а потом перебить всех кто предет к нему на похороны.
«Владимир ***** и Пенис чепушилин посмертно наградили званиями "Героя России" и "Героя ДНР" Ольгу Качуру, больше известную под позывным "Корса". О том, что у России есть такой герой, большинство россиян, вероятно, узнали только после новости о награждении. Хотя о единственной женщине, которая командует дивизионом РСЗО в ДНР, российская военная пропаганда начала снимать сюжеты еще зимой 2015 года.
В то время у этой пропаганды, впрочем, хватало других героев, на фоне которых "Корса" особенно не выделялась: Александр "Батя" Захарченко, Арсен "Моторола" Павлов, Михаил "Гиви" Толстых.
Другой была и политическая обстановка. В Кремле отстаивали мнение, что на востоке Украины происходят "народные восстания", российских войск там нет, так что и от всех этих "героев русской весны" Кремль демонстративно дистанцировался. Полевого командира Алексея Мозгового могли принять в государственной думе лидеры фракций, но куда-то выше вход ему был закрыт. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко так и не удостоился ни одной личной встречи с Владимиром Путиным, Кремль сообщал лишь об одном их телефонном разговоре.
В 2022 году политическая обстановка уже кардинально иная: Россия открыто вторглась в Украину и Кремлю необходимы хоть какие-то местные герои, чтобы обосновать свой тезис о том, что Россия защищает "свободолюбивый народ Донбасса".
Когда весной во время боев за Волноваху погиб сменивший "Моторолу" во главе батальона "Спарта" Владимир Жога, то неожиданно выяснилось, что он был "легендарным" и едва ли не государствообразующим элементом в ДНР. Его отца Путин принял в Кремле, а в честь Жоги стали появляться улицы в Волжском, Невинномысске и Омске.
Еще утром 3 августа про Ольгу Качуру не было даже статьи в "Википедии", а уже через месяц на улице ее имени, возможно, будут жить люди в Белгороде или Тамбове».
мальчика, тетеньку в трусиках!
