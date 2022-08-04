"Пливе кача по Тисині" прозвучала в Стокгольмской филармонии и транслировалось по шведскому телевидению. ВИДЕО
Один из символов украинской Революции Достоинства песня "Пливе кача по Тисині" прозвучала в стенах Стокгольмской филармонии и транслировалась по шведскому телевидению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент трансляции опубликован в соцсетях. Мелодия прозвучала в исполнении Национального камерного ансамбля "Киевские солисты" и сопровождалась кадрами войны в Украине.
Зараз маємо загарбника який відкрито прийшов нас знищити, маємо його вбивати з любов"ю і задоволенням, бо саме він нам вибору не залишив.