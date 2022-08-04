РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6058 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 216 14

"Пливе кача по Тисині" прозвучала в Стокгольмской филармонии и транслировалось по шведскому телевидению. ВИДЕО

Один из символов украинской Революции Достоинства песня "Пливе кача по Тисині" прозвучала в стенах Стокгольмской филармонии и транслировалась по шведскому телевидению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент трансляции опубликован в соцсетях. Мелодия прозвучала в исполнении Национального камерного ансамбля "Киевские солисты" и сопровождалась кадрами войны в Украине.

Также смотрите: Стинг остановил выступление в Варшаве, чтобы поддержать Украину: "Война в Украине – абсурд. Мы не можем проиграть эту битву". ФОТО

музыка (802) Швеция (1031)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Сльози , сльози і ЛЮТЬ .
показать весь комментарий
04.08.2022 14:44 Ответить
+23
дуже гарна мелодія і пісня...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:20 Ответить
+19
Вечная Светлая Память Героям Украины🙏🙏🙏💙💛❤️
показать весь комментарий
04.08.2022 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"оперативные новости"
показать весь комментарий
04.08.2022 14:19 Ответить
дуже гарна мелодія і пісня...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:20 Ответить
Сльози , сльози і ЛЮТЬ .
показать весь комментарий
04.08.2022 14:44 Ответить
Усе буде Україна! Бережіть себе
показать весь комментарий
04.08.2022 15:01 Ответить
Вечная Светлая Память Героям Украины🙏🙏🙏💙💛❤️
показать весь комментарий
04.08.2022 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=J-CMxoNu5fc Повна версія. Ютюб 😿😿😿
показать весь комментарий
04.08.2022 15:27 Ответить
Велика сила мистецтва. До сліз.

показать весь комментарий
04.08.2022 15:59 Ответить
Странно, что это подается как новость. Этот концерт в присутствии королевской семьи и организованный с участием украинского посольства состоялся еще 27 февраля.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:06 Ответить
ненавиджу цю пісню і поясню чому. В 2014 році поки були траурні церемонії з полеглими Євромайдану цілу неділю власне на тому ж Майдані співали цю пісню, прощались з небесною сотнею, як їх назвали. В цей час ворог захопив Донецьку та Луганську область, про Крим мовчу. Поки співали то про..бали. Нам не співи жалобні треба а боротьба та перемога. Ми дуже сентиментальні і жалосливі, а треба бути лютими до ворогів як Ізралітяни, де кров за кров, за одного вбитого - десяток вбитих ворогів! Сльози після Перемоги
показать весь комментарий
04.08.2022 16:21 Ответить
Не уподібнюймося саме до ізраільтян. По перше, ми нація яка завжди була тут на цій землі,( про утворення Ізраїлю говорити не хочеться, мудрі і так зрозуміють і дурнів не переконаєш). Подивіться якого роду племені олігархи, чи то як де нам подається (міліоненри, міліардери)... Розумники кажуть- мудрі, а я беруся стверджувати-наглі і "прцюють скопом в зговорі", тому їх всі і ненавидять.
Зараз маємо загарбника який відкрито прийшов нас знищити, маємо його вбивати з любов"ю і задоволенням, бо саме він нам вибору не залишив.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:17 Ответить
Яке гори принесли ці нащадки пушкіних нашій країні. Не маї ім проещння.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:52 Ответить
Не можу слухати цю пiсню без слiз...старею, напевно.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:15 Ответить
Хто сказав там про гарну мелодію і пісню? Тупі невігласи, Це РЕКВІЄМ по загиблих УКРАЇНЦЯХ! "Дуже гарна мелодія та пісня" Най би те шляк наглий трафив паскудо москальська. тО, ЩО ОЗНАЙОМИЛИ ШВЕДСЬКУ СПІЛЬНОТУ ТО ДОБРЕ, НАЙ єВРОПА ЗНАЄ, АЛЕ ЦЯ ПІСНЯ- ЦЕ СПОМИН ПРО ЗАГИБЛИХ, не думаю, що варто цим спекулювати. "Пливе кача"- то наше , рідне, сімейне, щось так, вибачте слів не вистарча.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:38 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 21:34 Ответить
 
 