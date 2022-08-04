"Труп" вертит головой, занимая более удобное положение, на съемках сюжета кремлевских пропагандистов из Russia Today. ВИДЕО
На съемках сюжета кремлевских пропагандистов из Russia Today "труп" повертел головой, чтобы занять удобное положение перед тем, как его накроют куском красной ткани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента съемок обнародована в соцсетях. На видео присутствует логотип кремлевских пропагандистов.
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
То може пан і сам так зображав мертвяків?
Бо щось так мені на секунду здалося, ніби пані працює "у парі" з лаптєногим добродієм...
До спаму, одноразовий боте.
Труп
кричить до трупів
Лежите, суки?! Ану падйом, й...ане стерво!
Ніхто не встає. Всі лежать смирно, тому шо мертві.
Труп
розмишляє
Ї...ав я тут лежати. Труп зроблен для щастя, як срака для польота.
Труп по-спортивному біжить з трупарні.
Лесь Подервянський. Камінний довбо...б
Ну, такой типичный донецкий бычара-ополченец....
- Спасибо.
Що за люди, га?
Картавого репетирує...
Жалко что мимо бык не проходил. Было бы продолжение...
це його вітром колихає....
Могли до того голову повернути... Щоб "гарно виглядало" Але первинне напруження лишилось...
Гебельс - у свій час - при поразці - сам собі і смертний вирок і виніс і виконав
Але для цього - необхідна повна поразка Раші і рашизму ...
А дальше ... зобачимо ...
Хто поступить подібно ... ...
А хто буде - "я особисто не винуватий , мене заставили"