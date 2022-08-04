РУС
37 267 68

"Труп" вертит головой, занимая более удобное положение, на съемках сюжета кремлевских пропагандистов из Russia Today. ВИДЕО

На съемках сюжета кремлевских пропагандистов из Russia Today "труп" повертел головой, чтобы занять удобное положение перед тем, как его накроют куском красной ткани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента съемок обнародована в соцсетях. На видео присутствует логотип кремлевских пропагандистов.

пропаганда (3723) россия (96939)
+22
Ага! А "ногою чіпляли" аж чотири рази : двічі - до появлення перед об"єктивом "прикривальщика" Один раз - перед накриттям І один раз, уже коли пика була накрита тканиною
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
04.08.2022 17:02 Ответить
+20
"Труп" покрутив головою і після того, як його накрили червоною ганчіркою. Зомбіленд.
04.08.2022 16:49 Ответить
+18
🤣Та в підераші всі живі трупи.
04.08.2022 16:46 Ответить
голівуд знімає
04.08.2022 16:45 Ответить
Російські пропагандисти пишуть, що, виявляється, ракети по Тайваню випускає Київ, а не Китай. https://t.me/Sharpreview/16114 https://t.me/Sharpreview/16114

04.08.2022 17:11 Ответить
от авторов про =распятых мальчиков= и =монтажной пены=. говорили же доверить режиссерскую работу Михалковбургеру, а не метсным дилетантам из грязи в князи
04.08.2022 17:17 Ответить
🤣Та в підераші всі живі трупи.
04.08.2022 16:46 Ответить
Bollivud sidit.
04.08.2022 16:47 Ответить
"Труп" покрутив головою і після того, як його накрили червоною ганчіркою. Зомбіленд.
04.08.2022 16:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
04.08.2022 16:50 Ответить
Ага! А "ногою чіпляли" аж чотири рази : двічі - до появлення перед об"єктивом "прикривальщика" Один раз - перед накриттям І один раз, уже коли пика була накрита тканиною
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
04.08.2022 17:02 Ответить
Та там идеально хватит первого момента, где перед накрытием идеально видно поворот головы влево, для более удобного положения лежать! Очень дёшево. И убого. Но пойдет конечно по рахе. Там абсурд давно. Пусть.
04.08.2022 17:14 Ответить
О, бачу, пан знається на збоченьствах (с).
То може пан і сам так зображав мертвяків?
04.08.2022 17:06 Ответить
Візьму на себе сміливість нагадати шановній пані, що лаптєногий добродій, котрий імовірно знається на збоченьствах, заперечував постановочність подібних кіносюжетів. Чи, може, пані гадає, що я помиляюсь?
04.08.2022 17:19 Ответить
А чи не могла б пані якось... зрозуміло сформулювати своє бачення, і головно, пояснити, бачення чого?
Бо щось так мені на секунду здалося, ніби пані працює "у парі" з лаптєногим добродієм...
04.08.2022 17:33 Ответить
Дякую, пані. У мене питань більше не лишилось.
До спаму, одноразовий боте.
04.08.2022 18:01 Ответить
Який ві пан?! ВонО кацап
04.08.2022 19:27 Ответить
Я зауважив, що коли з кацапами вести бесіду на польський манер, вони розгублюються. Тому або стихають, або починають писюкати якусь незв'язну дурню.
05.08.2022 01:14 Ответить
І що ти цим хочеш показати?
показать весь комментарий
В рашці відсутня журналістика, залишилась лише пропаганда. Не зрозуміло чому Захід дозволя працювати цим пропагандистам в себе, невже не розуміє що крім маніпуляцій та брехні в цих сюжетах нема нічого.
04.08.2022 16:53 Ответить
Він там ще влягався в іншу сторону на відео https://www.ostro.org/ua/donetsk/society/news/643529/
04.08.2022 16:54 Ответить
Болливуд)))
04.08.2022 16:56 Ответить
Нє, колего. Болівуд тут денервово смалить за рогом від лютих заздрощів. А от https://www.youtube.com/watch?v=KEoGrbKAyKE цей шедевр до даного випадку ближче.
04.08.2022 17:13 Ответить
донбавуд*
04.08.2022 17:20 Ответить
Да и хер с теми рашистскими кацапами. Побольше надо накрошить кацапни.
04.08.2022 16:57 Ответить
Трупарня. Біля трупарні на ослоні сидить сторож і спить. На цинкових столах лежать трупи. Раптом один труп повільно встає. Він потворний, синій і роздутий. Голова трупа схожа на голову Собаки Баскєрвілєй.

Труп
кричить до трупів

Лежите, суки?! Ану падйом, й...ане стерво!

Ніхто не встає. Всі лежать смирно, тому шо мертві.

Труп

розмишляє

Ї...ав я тут лежати. Труп зроблен для щастя, як срака для польота.

Труп по-спортивному біжить з трупарні.

Лесь Подервянський. Камінний довбо...б
04.08.2022 16:59 Ответить
Вибачте, але я, житель прикордонного з мордором сумського села, не розумію, чому русня взагалі лемент здійняла. Це ж, по їхньому "сопутствующіє потєрі".Хай би краще показали, як їхня підорасня періодично розстрілює з 120-мм мінометів наше село, де немає ні військових, лише ТРО, ні техніки. Методично, не поспішаючи, коригуючи вогонь з коптера, по хатах, фермі, дитсадку, школі.
04.08.2022 17:00 Ответить
Коптер немає чим збити? Он одна жіночка на київщині банкою з помідорами збила. Кажуть
04.08.2022 17:06 Ответить
дрон збила.
05.08.2022 00:53 Ответить
Сумщина, ми допомагаємо 2 дівчаткам з вашої області, хороші вони,прості. Збираються своє село провідати в вересні. Тримайтесь і бережіть себе.
04.08.2022 17:42 Ответить
Сюжет знимали виключно для Гамнесті Інт..
04.08.2022 17:02 Ответить
шоб выжить на параше, трупам приходится крутиться ))
04.08.2022 17:02 Ответить
Усім би таким трупом бути
04.08.2022 17:04 Ответить
Там по сюжетной (кацапской) линии на красную тряпку должен был выскочить бык !
Ну, такой типичный донецкий бычара-ополченец....
04.08.2022 17:05 Ответить
Бику забажалося вздрючить червоного мотоцикла.

04.08.2022 17:36 Ответить
Зараз не стоїть, мабуть...
04.08.2022 17:07 Ответить
- У вас ус отклеился.
- Спасибо.
04.08.2022 17:13 Ответить
Вже й трупві не можна вмоститись зручніше!
Що за люди, га?
04.08.2022 17:16 Ответить
То його від сорому корчить, але гонорар переміг.
Картавого репетирує...
04.08.2022 17:21 Ответить
То, что они такое снимают стало ясно ещё тогда,когда они нас обвиняли. Кацапы тупые и никчемные, ничего "хитрее" чем обвинять других в том что они делают сами в их тупую башню не приходит.
04.08.2022 17:57 Ответить
Оператор, актор, той що накриває тканиною "труп" і глядачі нічого не помітили, бо залили очі боярою і брагою
04.08.2022 18:05 Ответить
і так вісім років домбили бомбас
04.08.2022 18:09 Ответить
04.08.2022 18:53 Ответить
Рашковуд во всей красе.
Жалко что мимо бык не проходил. Было бы продолжение...
04.08.2022 19:06 Ответить
Дніще.rt
04.08.2022 19:13 Ответить
Та это " Ходячие мертвецы" 12 сезон!
04.08.2022 19:29 Ответить
Вы все врете!
це його вітром колихає....
04.08.2022 19:30 Ответить
то рускоязычная челюсть давится нашим воздухом
04.08.2022 19:47 Ответить
нихто не сомневался
04.08.2022 21:26 Ответить
***, люди, що з вами? Под 30-сек видео развели бодягу в 60 коментариев, труп там или не труп. Да ваще пох, все одно всі будуть трупами рано чи пізно. Шпигунів тут викриваєте. Бородін, гадки не маєшь, що викладаєшь, борець з ботами хрєнов?
04.08.2022 21:32 Ответить
Таке бува... (( М'язові рефлекси, або ті м'язи що встигли напружитись, чи їх напружили вже після смерті... (((

Могли до того голову повернути... Щоб "гарно виглядало" Але первинне напруження лишилось...
04.08.2022 21:50 Ответить
У меня только одно пожелание: не дайте уйти от ответсвенности (эшафота) ни одному пропагандону (крупному и мелкому), ни одному "эксперту" на федеральных каналах и СМИ паРашки и ни одному руководителю СМИ (прогадандирующего войну), ибо ОНИ ВСЕ - ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ и несут равную ответсвеность за убийства и смерти наравне с политическим руководством!
04.08.2022 22:01 Ответить
факт - в результаті своїх брехливих повідомлень та інформативних маніпуляцій - пропагандисти - несуть відповідальність !!!
Гебельс - у свій час - при поразці - сам собі і смертний вирок і виніс і виконав
Але для цього - необхідна повна поразка Раші і рашизму ...
А дальше ... зобачимо ...
Хто поступить подібно ... ...
А хто буде - "я особисто не винуватий , мене заставили"
05.08.2022 00:42 Ответить
Родрігес і Тарантіно тихо плачуть у куточку від заздрощів.
04.08.2022 23:39 Ответить
 
 