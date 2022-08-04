Обсудили ситуацию с вооружением на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 4 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем обеспечении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также Главком Залужный, председатель СБУ Малюк, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание было уделено состоянию предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на сто процентов", - отмечается в сообщении.

