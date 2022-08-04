РУС
Обсудили ситуацию с вооружением на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 4 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем обеспечении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также Главком Залужный, председатель СБУ Малюк, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание было уделено состоянию предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на сто процентов", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Зеленский собирал заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением


Зеленский Владимир (21680) Резников Алексей (1173) Залужный Валерий (666)
Топ комментарии
+28
А о причинах нехватки рассказал?

04.08.2022 22:39 Ответить
+15
Вот интересно. А кто сказал этому телу что небритая рожа (а-ля "жопа в кустах") создает ему умный мужественный вид? Или он думает что щетина заменяет мозги?
04.08.2022 22:43 Ответить
+14
Опаньки очухался, кормилец африканского народа, а ты надеялся,что "просто перестанут стрелять?"
04.08.2022 22:54 Ответить
відосіки - це цікаво.
04.08.2022 22:34 Ответить
Вот интересно. А кто сказал этому телу что небритая рожа (а-ля "жопа в кустах") создает ему умный мужественный вид? Или он думает что щетина заменяет мозги?
04.08.2022 22:43 Ответить
ОПа в дЄрьмака ж не витримає???
04.08.2022 23:02 Ответить
классика жанра. под архетипичного "мудрого старца" косит. ему "личный духовник" рекомендует. а то образ "не лоха" это уже не то ))
04.08.2022 23:12 Ответить
Они там поголовно


04.08.2022 23:52 Ответить
04.08.2022 23:55 Ответить
Синьйор видосик
04.08.2022 23:44 Ответить
05.08.2022 01:12 Ответить
О! Виліз кукурудзяний месія.
04.08.2022 22:35 Ответить
04.08.2022 22:39 Ответить
И так везде. 40 тысяч военных сократили за 2,5 года. И это не тыловых крыс, а самых нужных.
04.08.2022 23:15 Ответить
На заході Берліна стався вибух на складі з ************. Хто винен?

На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.

Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.

Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.

💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.

Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
04.08.2022 22:44 Ответить
там очень жаркая погода сейчас, как пишет немецкая волна, могло возможно и самопроизвольно загореться, возможно где то не выдержала электропроводка. но если даже поджог - это на пользу. снаряды немецкий военпром еще наклепает, а вот кто это сделал власти очень быстро поймут.
04.08.2022 22:49 Ответить
шампурами відбиваються
04.08.2022 22:45 Ответить
із традиційним вечірнім зверненням до українців Джерело:
пі..лять, невже є такі дебіли, що на це гуаночмо дивляться?
04.08.2022 22:46 Ответить
Півгодини тому двічі обстріляли Харків, ****** був повний. Suki зелені в ОПі та стратеги срані з Генштабу, бажаю вашим будинкам та квартирам таких же обстрілів щодня. Виродки.
04.08.2022 22:50 Ответить
Я конечно все понимаю, но в чем виновата ОПа? Виноваты любители жюкова в первую очередь. Рашисты идут их *спасать*.
04.08.2022 22:58 Ответить
Усвідомлення того, що відбувається приходить з часом і то не до всіх
04.08.2022 23:04 Ответить
👏👏👏👏👏
04.08.2022 23:46 Ответить
04.08.2022 23:36 Ответить
"Українська влада" -- отут пан Джозеф Робінет молодший помилився.
04.08.2022 23:58 Ответить
показать весь комментарий
Опаньки очухался, кормилец африканского народа, а ты надеялся,что "просто перестанут стрелять?"
04.08.2022 22:54 Ответить
Иран все таки поставил рашистам ударные беспилотники. Когда с Ираном разорвем отношения и введем санкции?
04.08.2022 22:54 Ответить
Коли удавимо останню зелену гніду!
04.08.2022 22:56 Ответить
Буратіна теж обзавівся Ставкою ВГК. Гівнокомандувач сраний.
04.08.2022 22:55 Ответить
А шо ж такоє, а гдє ж наступлєніє на Югє, уже нє наступаєм, ілі как 🤔 Гранати оказиваєццца нє той сістєми паставілі, ага-ага, ню-ню 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 22:58 Ответить
Молодець! Мощно виступив, лехторат - аплодує стоячи...
04.08.2022 23:04 Ответить
Зе запретил генералу Залужному мочить крыс путлера на дамбассе...каже генерал Кривонос...
04.08.2022 23:04 Ответить
Не чув. Якщо правда, то: виконає наказ, значить кар'єра на першому місці, якщо не виконає, то він справжній Генерал з великої літери!
04.08.2022 23:25 Ответить
прослухав два рази але так і не зрозумів...то важка зброя буде? чи так далі і будуть піхотою проти танків і арти?
04.08.2022 23:20 Ответить
Буде велика ****** на комірець, поки шоблу хтось не анулює.
04.08.2022 23:35 Ответить
Пише FT зі слів нашого чінуши
"we do not have even 30 per cent of what we need. We don't expect to get enough capabilities to plan any decisive counter-offensive for this year. Our major plans will have to be next year now [when stocks of weapons will have built up].
05.08.2022 00:26 Ответить
04.08.2022 23:46 Ответить
05.08.2022 00:02 Ответить
Поки Рим радився Сагунт пав!
05.08.2022 00:21 Ответить
В Пісках та Авдіївці - пекло, а ці вилупки відосики знімають
Також стали відомі нові факти розкрадання американської гуманітарки - каски, амуніція - і хто головні герої? - дєрьмак і його шістка шарапов ...
на зєльку надій немає - одна банда, сподіваюся американці витаскають нарешті цих упирів на сонечко .....
05.08.2022 00:41 Ответить
Іде шостий місяць війни,а про нестачу зброї заговорили тільки зараз.Навіщо жартувати про равликів якщо є деякі особи швидкість мислення і приймання рішень є ну набагато повільніша.
05.08.2022 07:42 Ответить
 
 