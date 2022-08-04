Обсудили ситуацию с вооружением на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 4 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.
"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем обеспечении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также Главком Залужный, председатель СБУ Малюк, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание было уделено состоянию предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на сто процентов", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+28 18c49ed2
показать весь комментарий04.08.2022 22:39 Ответить Ссылка
+15 18c49ed2
показать весь комментарий04.08.2022 22:43 Ответить Ссылка
+14 Татьяна Москаленко #526378
показать весь комментарий04.08.2022 22:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.
Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.
Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.
💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.
Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
пі..лять, невже є такі дебіли, що на це гуаночмо дивляться?
"we do not have even 30 per cent of what we need. We don't expect to get enough capabilities to plan any decisive counter-offensive for this year. Our major plans will have to be next year now [when stocks of weapons will have built up].
Також стали відомі нові факти розкрадання американської гуманітарки - каски, амуніція - і хто головні герої? - дєрьмак і його шістка шарапов ...
на зєльку надій немає - одна банда, сподіваюся американці витаскають нарешті цих упирів на сонечко .....