Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты, пытавшиеся направить на позицию украинских воинов грузовик со взрывчаткой, подорвались на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись подготовки автомобиля и взрыва опубликована в соцсетях.

"Противотанковая мина ТМ-62 творит чудеса: вражеский КамАЗ наполненый снарядами и тротилом не добрался до места назначения. Нечего было "Слава России" кричать. Дегенераты", - отмечает в сообщении автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

