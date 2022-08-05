Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ. ВИДЕО
Российские оккупанты, пытавшиеся направить на позицию украинских воинов грузовик со взрывчаткой, подорвались на мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись подготовки автомобиля и взрыва опубликована в соцсетях.
"Противотанковая мина ТМ-62 творит чудеса: вражеский КамАЗ наполненый снарядами и тротилом не добрался до места назначения. Нечего было "Слава России" кричать. Дегенераты", - отмечает в сообщении автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+86 belge
показать весь комментарий05.08.2022 10:48 Ответить Ссылка
+71 Dmitry Perepechin
показать весь комментарий05.08.2022 10:47 Ответить Ссылка
+61 Сергій Злопам’ятний
показать весь комментарий05.08.2022 10:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давай ешшо !!
второе - видео, описание как минимум звездит
Ціхо, йде природній добір! (с).
Я так понял, что один лапоть таки сидел в кабине на момент взрыва, а другой лапоть был режиссером. Два лаптя списаны в утиль
Нє мужик, ти шахід