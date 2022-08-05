РУС
30 742 72

Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ. ВИДЕО

Российские оккупанты, пытавшиеся направить на позицию украинских воинов грузовик со взрывчаткой, подорвались на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись подготовки автомобиля и взрыва опубликована в соцсетях.

"Противотанковая мина ТМ-62 творит чудеса: вражеский КамАЗ наполненый снарядами и тротилом не добрался до места назначения. Нечего было "Слава России" кричать. Дегенераты", - отмечает в сообщении автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20374) уничтожение (7737)
Топ комментарии
+86
Та не. Таки шахид.
05.08.2022 10:48 Ответить
+71
Наступили на свои же грабли. Продолжайте в том же духе, твари
05.08.2022 10:47 Ответить
+61
Самонаїбнувся
05.08.2022 10:48 Ответить
100 баллов за находчивость.
05.08.2022 10:47 Ответить
Яке страшне самогубство. ГИ-ГИ
05.08.2022 11:22 Ответить
самоподжаривание до хрустящей корочки
05.08.2022 11:49 Ответить
Супер --минерам и разведке зачет
05.08.2022 13:49 Ответить
Наступили на свои же грабли. Продолжайте в том же духе, твари
05.08.2022 10:47 Ответить
Самонаїбнувся
05.08.2022 10:48 Ответить
наче й не було
05.08.2022 11:03 Ответить
Та не. Таки шахид.
05.08.2022 10:48 Ответить
Я теж повірив... хоча були сумніви, коли він показав лома...... А де лом????
05.08.2022 11:15 Ответить
Я тоже за лом переживаю.
05.08.2022 11:24 Ответить
лом в ході інціденту не постраждав
05.08.2022 11:56 Ответить
Можливо залетів шахіду в дупу і тепер цього шахіда відправлять в той рай, де замість гурій дебелі гурьяни будуть шорошити невдаху.
05.08.2022 11:36 Ответить
Сподіваюсь, що шахід зараз з ломом в жопі стоїть перед небесною брамою.
05.08.2022 11:56 Ответить
Рабів до раю не пускають.
06.08.2022 12:16 Ответить
а вот авто жалко, тай ломік теж
05.08.2022 13:44 Ответить
добре дав газу
05.08.2022 10:48 Ответить
шахиды, тьфу, дебилы, мля...
05.08.2022 10:48 Ответить
іранський безпелотнік
06.08.2022 22:37 Ответить
Шахид приехал к пункту назначения. Следующая остановка концерт Кабздона
05.08.2022 10:49 Ответить
Феерические долб@***!
05.08.2022 10:49 Ответить
Премию Дарвина этим товарисчам)
05.08.2022 10:50 Ответить
НАЙПОПУЛЯРНІША премія цього року - премія Дарвіна! Її видали стільки, що інші даже не набирають і 1%
05.08.2022 11:16 Ответить
Останні слова свідчать, що орк в решті решт зрозумів, куди їм треба йти.
05.08.2022 10:50 Ответить
красивое...
давай ешшо !!
05.08.2022 10:51 Ответить
05.08.2022 10:51 Ответить
А що - погане відео? Чи може бачив його десь?
05.08.2022 11:03 Ответить
А сейчас уже не зеленые ,хрюсский баран?
05.08.2022 11:03 Ответить
розпуск парашников на пазлы, прелестно выглядит в любые временах года. для подобных случаев "у природы нет плохого цвета, каждый цвет в природе - благодать" )
05.08.2022 11:20 Ответить
Слава Богу що русня то довбойоби.... правда, нажаль їх дофіга...
05.08.2022 10:52 Ответить
дурак, боха нет
второе - видео, описание как минимум звездит
05.08.2022 12:33 Ответить
Сява хрюсии, ага. Кацапское дерьмо ничего своего придумать не могут.
05.08.2022 10:52 Ответить
Газу газу-да ну нах0й а
05.08.2022 10:53 Ответить
Отличный флешмоб....
05.08.2022 10:53 Ответить
Не, ну коли воно красіво - то воно красіво...
05.08.2022 10:57 Ответить
жест доброї волі! Прелесно..
05.08.2022 10:59 Ответить
Треба було казати: ' Слава ЗСУ '
05.08.2022 11:00 Ответить
05.08.2022 11:01 Ответить
кувалда не той системы оказалась )
05.08.2022 11:02 Ответить
Нічого дивного... росіяни радіють навіть коли візьмуть за трофей американську гранату як вказано на відео https://www.youtube.com/watch?v=S0_8nA9U6wQ https://www.youtube.com/watch?v=S0_8nA9U6wQ

05.08.2022 11:04 Ответить
Уzzка тупікова гілка еволюції вирішила взяти справу у свої руки і самоутилізуватися в якості акту доброї волі!
05.08.2022 11:05 Ответить

Ціхо, йде природній добір! (с).
05.08.2022 14:37 Ответить
Такий собі шахід....
05.08.2022 11:07 Ответить
И кувалду ********** проглотил )))
05.08.2022 11:07 Ответить
Дірєктар автоваза лікуєт...
05.08.2022 11:10 Ответить
Явные имбецилы
05.08.2022 11:10 Ответить
пашол! пашол! "вах! токо пыл пашол!" )
05.08.2022 11:11 Ответить
Гагарин хоть сказал перед полетом поехали, а этот перед полетом к Кобзону только успел на старотатарском ...... твою мать. Мельчает народец рузге, мельчает.
Я так понял, что один лапоть таки сидел в кабине на момент взрыва, а другой лапоть был режиссером. Два лаптя списаны в утиль
05.08.2022 11:11 Ответить
Яке чудове самогубство.
05.08.2022 11:12 Ответить
В Подмосковье сгорел какой то склад про названием "Озон"...Дима Камікадзе каже что опять купили париросы Беломор-канал...
05.08.2022 11:15 Ответить
оце по нашому. пашол так пашол
05.08.2022 11:20 Ответить
Раисся в перде!!!
05.08.2022 11:21 Ответить
Шедеврально ! ********** прекрасно !
05.08.2022 11:25 Ответить
тупорилі кацапи:"слава росіі???
05.08.2022 11:34 Ответить
просил же "Газу,газу !" и получил ....
05.08.2022 11:45 Ответить
https://ibb.co/mT0pkXp
05.08.2022 11:49 Ответить
Перегазовал
05.08.2022 12:00 Ответить
Чому в інфі про обстріли наших міст о коменнтів з закликом коли ж відповісте, а тут аншлаг?
05.08.2022 12:41 Ответить
Тому що в нас ОП зелене!
05.08.2022 13:27 Ответить
"сдуру можна и х.й сломать"(с)
05.08.2022 12:49 Ответить
Маю надію, що мавпа з кувалдою з кабіни не вискочила.
05.08.2022 13:26 Ответить
Красіво це коли бачиш як утілізується біосміття
05.08.2022 13:32 Ответить
фееричные ДБ
05.08.2022 14:13 Ответить
Паталагоанатом хоть поржет , труп с кувалдой в жопе ))
05.08.2022 14:25 Ответить
Йой! Яка сумна новина!

05.08.2022 14:34 Ответить
Сборище дэбилов. Украина оказывает миру неоценимую услугу, избавляя мир от биомусора.
05.08.2022 14:41 Ответить
Так вот какой ты, жест доброй воли.
05.08.2022 23:51 Ответить
Пошел пошел прямо в ад
06.08.2022 12:37 Ответить
"Я нє шахід!"
Нє мужик, ти шахід
06.08.2022 19:47 Ответить
Ну от вам і православний шахід , які вони кончені .
08.10.2022 13:18 Ответить
 
 