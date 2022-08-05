Залужный не может делать определенные вещи, потому что окружение президента руководит его процессами, - Кривонос. ВИДЕО

Руководству государства необходимо менять кадровую политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

К сожалению, и предыдущий руководитель (ССО. – Ред.), и нынешний не вызывают высокого доверия, потому что эти люди посторонние, они не знают этой системы, "левые", как говорится. То, что непосредственно ССО использовалось в качестве штурмовой пехоты даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов, - это меня угнетало. С учетом того, что есть определенные заинтересованности в Офисе президента сохранить этих людей, они ставят молчаливых, преданных, а не профессионалов, пользующихся авторитетом", - добавил Кривонос.

"Залужный очень часто не может делать определенные вещи, потому что он хоть и является главнокомандующим, но в определенных моментах окружение президента Украины руководит его процессами. Это видно даже со стороны. То, что не может быть осуществлена определенная кадровая политика, не могут убрать людей, которые не справились со своими обязанностями долгое время – это тоже показатель этого", - отметил он.

