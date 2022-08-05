РУС
Залужный не может делать определенные вещи, потому что окружение президента руководит его процессами, - Кривонос. ВИДЕО

Руководству государства необходимо менять кадровую политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

К сожалению, и предыдущий руководитель (ССО. – Ред.), и нынешний не вызывают высокого доверия, потому что эти люди посторонние, они не знают этой системы, "левые", как говорится. То, что непосредственно ССО использовалось в качестве штурмовой пехоты даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов, - это меня угнетало. С учетом того, что есть определенные заинтересованности в Офисе президента сохранить этих людей, они ставят молчаливых, преданных, а не профессионалов, пользующихся авторитетом", - добавил Кривонос.

Читайте также: Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины

"Залужный очень часто не может делать определенные вещи, потому что он хоть и является главнокомандующим, но в определенных моментах окружение президента Украины руководит его процессами. Это видно даже со стороны. То, что не может быть осуществлена определенная кадровая политика, не могут убрать людей, которые не справились со своими обязанностями долгое время – это тоже показатель этого", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы с Зеленским не учим Залужного воевать, - Резников

Зеленский Владимир (21714) Кривонос Сергей (97) ВСУ (6865) Залужный Валерий (666)
+73
Як довели останні три роки: клоуни у керівництві держави - горе країні і сотні тисяч невинних жертв. Достатньо згадати, як гімнокомандуючий віддав наказ здатися у полон 2500 Азовцям (читай на вірну смерть), бо дуже боявся, що його політичний рейтинг обвалять ці Герої.
05.08.2022 11:58 Ответить
+62
Зекоманда -це відкриті вороги нашоі краіни і це тільки сліпий не бачить , а дурники не можуть зрозуміти , що діється 😠
Допоки краіною керують такі завзяті фсбшні особи , як Єрмак , Подоляк , Татаров і інші відомі щури , ми не зожемо зберегти Украіну !
05.08.2022 12:01 Ответить
+43
ясный пень - не может! там жеж в ОПе одни спецы подобрались...один специальнее другого!

05.08.2022 12:08 Ответить
Серьезный дядька. Такие должны стоять у руля страны а не всякие клоуны без образования.
05.08.2022 19:08 Ответить
Бойовому генералу СЕРГІЮ КРИВОНОСУ РЕСПЕКТ !!!
05.08.2022 19:36 Ответить
то пропонувати заміни
05.08.2022 19:40 Ответить
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС - СПРАВЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕМБО !!! Дякуємо ГЕНЕРАЛУ за мужність. сміливість. героїзм. патріотизм в жорстоких боях за оборону України ! За ВАШУ ЛЮБОВ та ПОВАГУ до наших ВОЇНІВ. . за справжню ПОЗИЦІЮ ВОЄННОНАЧАЛЬНИКА щодо врятування життя кожного БІЙЦЯ ! Дякуємо за відверте та сміливе інтерв"ю ! З такими ПОЛКОВОДЦЯМИ. як ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС. як ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО \ МАРЧЕЛЛО \ . ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИЙ. ГЕНЕРАЛ НАЄВ УКРАЇНА ОБОВ"ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕ путінську орду . СЛАВА ЗСУ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
06.08.2022 00:30 Ответить
Генерал Кривонос - Людина з мисленням державного масштабу!
На фоні якого всі оці "державні мужи" прі владі виглядають як "діти сонця"з інтернату.
13.08.2022 09:42 Ответить
