25 313 93

Железнодорожный вокзал горит в оккупированном Донецке: Рашисты обвиняют ВСУ. ВИДЕО

Российские захватчики утверждают, что якобы после удара ВСУ в оккупированном Донецке горит вокзал.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

СМИ оккупантов заявляют о раненом.

вокзал (271) Донецьк (6330)
+114
Так виходить "восемь лєт" банбілі і вокзал був цілий?
05.08.2022 15:01
+63
хай звинувачують своїх мамок, які вчасно не зробили аборти
05.08.2022 15:00
+59
Десь тут було відео з Донецьку , на ньому багатоповерхівки і на жодному вікні не наклеєний скотч, всі вікна цілі. Вся інша Україна після повномасштабного вторгнення вікна заклеїли наступного дня, тому що нас реально бомбили і вікна вилітали, а «розбомблений бамбас» навіть не знав, що це таке.
05.08.2022 15:12
хай звинувачують своїх мамок, які вчасно не зробили аборти
05.08.2022 15:00
а кровавый мальчики беспокоить не будут?
05.08.2022 15:11
Мамаша, пойдёмте в закрома. Если далеко - я могу машину.
05.08.2022 15:18
И в итоге:

Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
05.08.2022 15:26
Из прощального письма Пушилина, которое было найдено в его кабинете
05.08.2022 18:01
навіть якщо це ми вдарили по свому зд вокзалу
їм яке діло до цього?
підірвем тонель в карпатах
міст через дніпро.....
яке їм сране діло.
у нас перебудова йде...
07.08.2022 15:58
Таки да) Странно
05.08.2022 15:03
Десь тут було відео з Донецьку , на ньому багатоповерхівки і на жодному вікні не наклеєний скотч, всі вікна цілі. Вся інша Україна після повномасштабного вторгнення вікна заклеїли наступного дня, тому що нас реально бомбили і вікна вилітали, а «розбомблений бамбас» навіть не знав, що це таке.
05.08.2022 15:12
Вочевидь, скотч у дамбазів закінчився ще 8 років тому.
05.08.2022 15:25
Я так і не знайшов фото разбімблєного за 8 лєт бамбаса
05.08.2022 15:38
Коли в нас було тотальне світломаскування по всій країні, над донецьком, який хтось там дамбіл 8 лєт, зарево вночі стояло ніби там знову євро проводят
05.08.2022 15:53
Ми і зараз не знімаємо - хоча останні обстріли міста були ще в квітні Поки війна не закінчиться - вікна будуть заклеєні Хто його знає - чи не прилетить знову І світломаскування дотримуємося
05.08.2022 16:14
Ми теж скотч не знімаємо з вікон, світло у дворі та підсвітку будинку жодного разу не вмикали за п'ять місяців.
05.08.2022 16:29
Треба його періодично мінять.
Бо з часом він так присобачується до скла, що потім хер чим відмиєш!
05.08.2022 16:52
Бензином відмиється
05.08.2022 18:39
+ лезвием соскабливается.
05.08.2022 12:22
Не "банбілі", а "дамбілі"!
показать весь комментарий
А ваша Галя - балувана.
показать весь комментарий
Всі снаряди пішли на тисячі убієнних домбабвійцев і на 300 чи скільки там дітей дамбаса.

Тупоголові орки не можуть 2 і 2 скласти і зрозуміти, що якби домбас 8 років рівняли ще й з такими жертвами, то в Донецьку каменя на камені не залишилось і було б ні з чого знімати картинку "маладой різпублігі"
05.08.2022 15:29
Все вони знають і розуміють. Просто виплядки...
05.08.2022 15:37
Та ***** до середини березня в ясинуватій вечорами вікна в будинках світилися. І це на лінії фронту, де 8 лєт дамбілі.
Це коли в нас міста вже ракетами засипали і була Буча
05.08.2022 15:40
05.08.2022 15:40 Ответить
05.08.2022 15:40
Всё время промазывали.
06.08.2022 14:05
Якось начхати, кого рашисти звинувачують, ЗСУ чи не ЗСУ, все одно добре. Всім окупантам і сепаратистам смерть!
вокзал (271) Донецьк (6330)
Тобі начхати, мені начхати, але ж наші офіційні та не дуже особи постійно виправдовуються - то провокація, то не ми. Краще б мовчали, дебіли...
05.08.2022 15:46
показать весь комментарий
може це звичайна бавовна ? просто літня бавовна і все...
показать весь комментарий
Палити на вокзалі заборонено, но на то вони і орки.
показать весь комментарий
Гончаренко повідомляє.Антонівському мосту знову зле. Годину назад українські військові вирішили вже завершити його муки. Скоро дізнаємось деталі.
показать весь комментарий
Какому из двух?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:05
Первый об этом написал гиркин, дальше понеслось. Сильных бахов не было, поэтому подтвердить не могу. Если и были прилеты, то по ЖД мосту, он дальше, поэтому возможно и не было хорошо слышно.
05.08.2022 15:26
А я тільки годину тому читав вскукарєкі орків, що з мостом все ок і просто полотно пошкодили, а танки по ньому вже як хочуть катаються. А тут така халепа, тобто бавовна.
05.08.2022 15:31
Щось то зовсім на удар не похоже, а похоже на підпал, або самозаймання.
05.08.2022 15:03
и в чем печаль? главное - результат...
05.08.2022 15:06
Слабо горить. Ось і печаль.
05.08.2022 15:07
аби дощ не пішов
показать весь комментарий
Апять навєрна кандіціанєр пєрєгрєлся...
показать весь комментарий
ЗСУ той що? Правильно зробили! Валіть всю ту лугандонщіну
показать весь комментарий
Минобороны Украины жеж предупреждало....

05.08.2022 15:05
По-перше, це красиво!(с)
05.08.2022 15:05
Кацапы! Идите со своими обвинениями на йух Настамнет А бонбу можно купить в любой забегаловке дырляндии .
05.08.2022 15:05
А лугандонские турысты как раз собирались ехать на поезде в Монако. Печалька
05.08.2022 15:06
А зачем Донецку вокзал ?
05.08.2022 15:07
Чтобы бичам было где спать.
05.08.2022 15:10
на Сахалин драпать
05.08.2022 15:11
Він дуже потрібен був коли їздили пенсії в Ураіні оформляли та інші виплати . Вони ж досі в Україні пенсії отримують та з Рашки теж .
05.08.2022 15:32
Вєлічіє вспухло, аж димить
05.08.2022 15:09
Дабраліся і да вакзала за 8 лєт...
05.08.2022 15:09
8 лет бимибили бендери и только прилетело
05.08.2022 15:09
Ну и що що звинувачують?усих окупантив спалити живцем!
05.08.2022 15:09
Гарний був вокзал, свіженький, відремонтований..... частенько там бував коли навчався.... Прокляті орки все похєрили....
05.08.2022 15:10
шо згорить, то - не потоне
гарний був вокзал, хоча й невеликий, як для "міста-мільйонника"..
але роzzія прийшла "порядок" навела так, що нічого тепер не працює..
прЮвет потерпевшим од своєї тупості та продажності землякам..(
05.08.2022 15:10
звідкіля вокзал, за вісім років вже все раздамбілі на бамбасе?
05.08.2022 15:10
А єго гєраічіскімі усіліями житєлєй младорєзпублігі под чуткім рукаводством рускіх братушек отстраівалі із руін каждую нєдєлю
05.08.2022 15:33
показать весь комментарий
Так вам,смердючим даунбасятам,і треба. Нех... було в свій час горланити з піною у рота- путєн ввєді вайска. Що просили,те й отримали.
05.08.2022 15:11
Брешуть паскуди, цей вакзал ще 8 років назад разбамбілі....
05.08.2022 15:12
вісім років ВСУ бомбила,бомбила..
а тут приїхали мацкалі
запалили "Бєломорканал"
і відразу все згоріло
05.08.2022 15:14
Концепция меняется!
Теперь: чемодан, пожар, рабсия.....
05.08.2022 15:14
откуда там взялся вокзал? ведь за 8 лет его точно уже раз 8 должны были разбомбить...
05.08.2022 15:16
показать весь комментарий
А нах он нужен?
05.08.2022 15:20
тю а как ты поедешь в заграницу в лнр в турне по золотому гомну отсооссии
05.08.2022 17:03
А те що вони нас ******** то це нормально?!!! А коли до них прилетіло -то гвалт підняли! Валіть з України сволочі і ніхто вас "бамбіть" там не буде!!!
05.08.2022 15:20
Наш вокзал. Хотим дамбим, хотим бимбим. Шо не так?
05.08.2022 15:32
Да я вас умоляю , "бомбили" ....
Вокруг ходят отдыхающие и никакого шухера - там бы за километр было пусто .
05.08.2022 15:42
Донецьк це совок,чим більше його бомбити тим більше він буде поважати ілюбити..
05.08.2022 15:46
Давали воду,електроенергію,пенсії пішли війною,тормоза...вони...
05.08.2022 15:49
дитинка тішиться-маленька українка.
05.08.2022 15:46
І що тут такого? Їх бомбили 8 років могли і звикнути.
05.08.2022 15:48
Та не бомбили їх,тому і обнагліли
05.08.2022 15:51
це село Маріупільської області, там вистачить станції.
05.08.2022 16:33
Вокзал горить,мамаша зйомки робить,дитина розмовляє за кадром....якесь абсолютнє спокойствіє....
05.08.2022 16:47
За восемь лет, пока горит вокзал. они уже привыкли.
05.08.2022 18:07
Справа в тому,що їх не бомбили 8 років...
Не вправляйте нам мозги....
Денецьк - це Україна!Крапка!
Хто не згоден : чемодан,вокзал,параша😏
05.08.2022 18:19
я так підозрюю, що це був в нього такий сарказм. Всім ясно, що ніхто їх не чіпав вісім років, бо не чіпай гівно - не буде смердіти....
05.08.2022 23:16
не горит а отрицательно тушиться...то душа ханурихи вчерашней при летела и подожгла..как там ее *****..жучка или как полковник gjlбоzрка..?)
05.08.2022 17:02
За 8 лет первый раз загорелся.Просто ******.УКРАИНЦАМ ПОХ...............................................
05.08.2022 17:02
Це ще квіточки)
05.08.2022 17:17
Що згорить - те не згниє (Українське народне прислів"я)
05.08.2022 18:13
Україна не могла це зробити, бо путлер 24 лютого знищив всі ЗСУ України.Мабуть, це путлер обстрілює вокзал.
05.08.2022 18:28
Та хай він горить весь разом з ватниками чим більше тим краще хоть десь треба отомстити за нші зруйновані міста і гибель мирних мешканців тим паче Amnesiti це виправдое
05.08.2022 19:22
дебіли дамбасса ви думали, що це вас омине, жеріть сволочі
05.08.2022 19:54
Запалили за ненадобностью?
05.08.2022 20:18
давно пора починати бомбити Донецьк! Україна стоїть там впритул до нього! ЧОМУ ДОНЕЦЬК ЩЕ ЦІЛИЙ, а маріуполя вже нема?
05.08.2022 23:12
Який курва "приліт"!?
Приліт... ходять "бамбасяни", гигикають, щось не схоже на Кременчук після "прильоту".
Як на мене, то звичайнісінька пожежа.
06.08.2022 08:06
Ахаха..раша кого то обвиняет? может пусть сначала скажут почему там вообще что то горит и стреляет с 2014 года...
06.08.2022 11:13
Странно, почему он целый, за 8 лет бамбили же
06.08.2022 12:34
Та там он і вікна цілі, мабуть якась нова зброя ЗСУ
06.08.2022 15:07
Усім пох. Після того як вони насаджують на пики голови, пропоную закидувати їх чумними трупами
06.08.2022 15:02
горить але дуже ****** горить . тильки тлие
07.08.2022 19:12
