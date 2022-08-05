Железнодорожный вокзал горит в оккупированном Донецке: Рашисты обвиняют ВСУ. ВИДЕО
Российские захватчики утверждают, что якобы после удара ВСУ в оккупированном Донецке горит вокзал.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
СМИ оккупантов заявляют о раненом.
Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
їм яке діло до цього?
підірвем тонель в карпатах
міст через дніпро.....
яке їм сране діло.
у нас перебудова йде...
Бо з часом він так присобачується до скла, що потім хер чим відмиєш!
Тупоголові орки не можуть 2 і 2 скласти і зрозуміти, що якби домбас 8 років рівняли ще й з такими жертвами, то в Донецьку каменя на камені не залишилось і було б ні з чого знімати картинку "маладой різпублігі"
Це коли в нас міста вже ракетами засипали і була Буча
гарний був вокзал, хоча й невеликий, як для "міста-мільйонника"..
але роzzія прийшла "порядок" навела так, що нічого тепер не працює..
прЮвет потерпевшим од своєї тупості та продажності землякам..(
а тут приїхали мацкалі
запалили "Бєломорканал"
і відразу все згоріло
Теперь: чемодан, пожар, рабсия.....
Вокруг ходят отдыхающие и никакого шухера - там бы за километр было пусто .
Не вправляйте нам мозги....
Денецьк - це Україна!Крапка!
Хто не згоден : чемодан,вокзал,параша😏
Приліт... ходять "бамбасяни", гигикають, щось не схоже на Кременчук після "прильоту".
Як на мене, то звичайнісінька пожежа.