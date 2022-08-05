Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО
Признание "Азова" террористической организацией в РФ свидетельствует о том, что Россия готовит показательные "суды" над пленными азовцами на своей территории.
Об этом в интервью ISLND TV сказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
Через несколько суток после выхода из "Азовстали" все руководство полка "Азов" было вывезено на территорию РФ, в Москву. Были вывезены командир "Азова" и все его заместители. За все это время с ними нет никакой связи, нет никакого представления что с ними происходит, как к ним относятся, в каком состоянии они сейчас находятся.
Уверен, что в самом начале россияне планировали сделать с ними какие-то видео, брифинги, заявления, все эти показательные монтируемые видео. То, что за все это время эти материалы не получаются, говорит о том, что россияне не могут их заставить и достичь этой цели. Они не могут сломать азовцев.
Теперь их цель будет заключаться в том, чтобы провести публичные суды, которые, безусловно, больше будут похожи на цирк. Признание "Азова" террористической организацией именно на территории РФ свидетельствует о том, что на территории России они планируют проводить суды. В Уголовном кодексе РФ не было статей по которым могут судить азовцев, поэтому им пришлось сделать этот маневр с террористической организацией.
Принятие этого решения свидетельствует, что в ближайшее время мы увидим какие-нибудь суды либо над руководством "Азова", либо азовцами на территории России", - сказал Жорин.
Це медсестра полку "Азов" Теплюк (в дівоцтві - Черняєва) Тетяна Петрівна.
Зараз вона в полоні, в Оленівці.
Підтримувала їх як медпрацівник, як мама, як сестра, як бабуся. Казала : "мої хлопці..." приїжджала в відпустку на 10-14 днів, а думками була там, з ними і не могла діждатися, коли вже поїде до них, своїх.
До останнього була з ними і зараз там, з ними, в Оленівці.
Коли вже були в підземеллях Азовсталі, пекла для Своїх ось такий хлібчик.
Сама ж і назвала його "хліб Маріуполя".
Прислала це фото майже перед самим тим, клятим, виходом.
А в переддень "виходу", 16 травня, ми з нею розмовляли. І те що вона говорила не можу забути і не забуду ніколи: - ми вирішили виходити, можливо є якийсь маленький шанс вижити, бо тут, в підземеллі, нас просто привалить цементними плитами і ми всі загинемо".
А нам, родинам, полонених азовців нізязяязя!
І не смійте щось казати, і не смійте говорити, і не смійте писати. А ми не можемо мовчати!
І не будемо! Пане президенте Зеленський, а дайте вказівку своїм "єдиним новинам", розповідати щодня про тих, кому ви дали наказ здаватися, про тих, хто боронив вас і ваших дітей, ваших батьків, вашу дружину, не дивлячись на те, що ви їх встигли вивезти далеко-далеко від війни.
А тепер вони в кліщах упирів путінської банди.
Про їх родини, дітей, батьків. Як вони живуть, чекають, сподіваються. Пишу. Звертаюсь. До кого? Хто мене почує?
Ну хоч би єрмак почув, чи арахамія! То ж вони всім в опі заправляють! Та ні, навряд чи.
" Ета другоє", чи "не на часі" більше не пройде!!!
сбу так цілу лінію гарячу завело - тільки зараз - і при тому, що уже МВС заводив гарячу лінію.
Тепер їх катують, принижують та вбивають.
Не було серед азовців хитрого та мудрого командира типу араба Хатаба чи чеченців Басаєва, Удугова - вони б знайшли вихід
там в полоні 2000 тільки азовців. і ще тисячі наших. і ще в Ізоляції 1000, яких зелені так само злили.