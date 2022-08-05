РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 020 35

Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО

Признание "Азова" террористической организацией в РФ свидетельствует о том, что Россия готовит показательные "суды" над пленными азовцами на своей территории.

Об этом в интервью ISLND TV сказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

Через несколько суток после выхода из "Азовстали" все руководство полка "Азов" было вывезено на территорию РФ, в Москву. Были вывезены командир "Азова" и все его заместители. За все это время с ними нет никакой связи, нет никакого представления что с ними происходит, как к ним относятся, в каком состоянии они сейчас находятся.

Уверен, что в самом начале россияне планировали сделать с ними какие-то видео, брифинги, заявления, все эти показательные монтируемые видео. То, что за все это время эти материалы не получаются, говорит о том, что россияне не могут их заставить и достичь этой цели. Они не могут сломать азовцев.

Теперь их цель будет заключаться в том, чтобы провести публичные суды, которые, безусловно, больше будут похожи на цирк. Признание "Азова" террористической организацией именно на территории РФ свидетельствует о том, что на территории России они планируют проводить суды. В Уголовном кодексе РФ не было статей по которым могут судить азовцев, поэтому им пришлось сделать этот маневр с террористической организацией.

Принятие этого решения свидетельствует, что в ближайшее время мы увидим какие-нибудь суды либо над руководством "Азова", либо азовцами на территории России", - сказал Жорин.

Читайте: "Российская Федерация всегда боялась "Азов"" – экс-командир полка Жорин

Азов (823) пленные (2221) Жорин Максим (50) военные преступления (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Біда в тому, що все він розумів
показать весь комментарий
05.08.2022 21:42 Ответить
+28
скажите спасибо ермаку, зеленскому и верещук.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
+23
Це було ясно з самого початку. Цього не розумів тільки клоун.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це було ясно з самого початку. Цього не розумів тільки клоун.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
Біда в тому, що все він розумів
показать весь комментарий
05.08.2022 21:42 Ответить
клован- виконавець фсбешного плану і за виконання цього плану (здачу патріотів в полон ),рашисти йому щедро заплатили
показать весь комментарий
05.08.2022 21:47 Ответить
скажите спасибо ермаку, зеленскому и верещук.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:36 Ответить
А как тут можно забыть уданова с сожителем ?
показать весь комментарий
05.08.2022 21:51 Ответить
Банда "ТРОЯНСКИХ КОНЕЙ " - Зеленский лично назначал -Баканова-Наумова ,отдавшим приказ всем СБУшникам Херсона покинуть свои посты ,разминировать Чонгар ,Буданов -**@лошвиллили (помощник Валуева ,агент ФСБ), Д'ерьмак -Татаров…………………
показать весь комментарий
05.08.2022 22:08 Ответить
А що там "гаранти обміну", язик проковтнули?! Під чию відповідальність здали в полон "Азовців"?!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:37 Ответить
Гарантами обміну були Боневтік і *****.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Схоже зелупа с ****** провернули договорняк. Українських військових з Маріуполя які б пред'явили притензії зелупі за здачу півдня тепер майже не можливо дістати, а ***** отримав + рейтинг собі за те що судить українських військових яких на кацапії називають нациками
показать весь комментарий
05.08.2022 21:38 Ответить
Нечего даже сомневаться, будут судить. И присуждать будут вышку. Параша сейчас как крыса загнанная в угол...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:38 Ответить
Вбиває мовчання УКРАЇНСЬКИХ організацій, посадових осіб, керівництва країни...

Це медсестра полку "Азов" Теплюк (в дівоцтві - Черняєва) Тетяна Петрівна.

Зараз вона в полоні, в Оленівці.

показать весь комментарий
05.08.2022 21:41 Ответить
Моя сестра сім років була поряд з бійцями Азову: перев, язки, компреси, пігулки, ін,єкції, крапельниці. Сім років була їм рятівницею, порадницею, розрадницею.

Підтримувала їх як медпрацівник, як мама, як сестра, як бабуся. Казала : "мої хлопці..." приїжджала в відпустку на 10-14 днів, а думками була там, з ними і не могла діждатися, коли вже поїде до них, своїх.
До останнього була з ними і зараз там, з ними, в Оленівці.

Коли вже були в підземеллях Азовсталі, пекла для Своїх ось такий хлібчик.
Сама ж і назвала його "хліб Маріуполя".
Прислала це фото майже перед самим тим, клятим, виходом.

А в переддень "виходу", 16 травня, ми з нею розмовляли. І те що вона говорила не можу забути і не забуду ніколи: - ми вирішили виходити, можливо є якийсь маленький шанс вижити, бо тут, в підземеллі, нас просто привалить цементними плитами і ми всі загинемо".
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Це тільки олена зеленська може про свої страждання розповідати!

А нам, родинам, полонених азовців нізязяязя!

І не смійте щось казати, і не смійте говорити, і не смійте писати. А ми не можемо мовчати!

І не будемо! Пане президенте Зеленський, а дайте вказівку своїм "єдиним новинам", розповідати щодня про тих, кому ви дали наказ здаватися, про тих, хто боронив вас і ваших дітей, ваших батьків, вашу дружину, не дивлячись на те, що ви їх встигли вивезти далеко-далеко від війни.
А тепер вони в кліщах упирів путінської банди.
Про їх родини, дітей, батьків. Як вони живуть, чекають, сподіваються. Пишу. Звертаюсь. До кого? Хто мене почує?
Ну хоч би єрмак почув, чи арахамія! То ж вони всім в опі заправляють! Та ні, навряд чи.

Джерело: https://zhitomir-online.com/top_news/132568-vbyvaye-movchannya-************-organizaciy-posadovykh-osib-kerivnyctva-*******.html
показать весь комментарий
05.08.2022 21:46 Ответить
Буде зміна влади, і треба буде притягнути "зелену чуму" до відповідальності за усі "про**би"!
" Ета другоє", чи "не на часі" більше не пройде!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:53 Ответить
Ця чума надовго.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
нє, вони не мовчать, вони щось там дзявкають - я писав, мені не відповіли. я дзвонив, ніхто не взяв трубку. я в ліга.нет пішов поскаржився. я нараду провів.
сбу так цілу лінію гарячу завело - тільки зараз - і при тому, що уже МВС заводив гарячу лінію.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 21:41 Ответить
Дякуємо , зе ! дякуємо !
показать весь комментарий
05.08.2022 21:42 Ответить
Как Азов можно не любить? Спасибо вам, и всем ВСУ!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Після того, як відоси з Азовсталі з Прокопенко та Волиною стали дивитися мільйони, а слава Азову розлетілася усім світом, зелене уйобіще відчуло власну нікчемність на їхньому фоні, а тут іще погрози командира Азову розказати чому влада просрала Південь. Тому здача в полон захисників Азову - була рятувальною соломинкою для падаючого рейтингу найогиднішого лідора **********. Тобто рашисти і Zeбіли зіграли у гру: "враг моего врага мне не враг". Отже, наказом здатися у полон, Zeвилупок позбавлявся конкурентів, а рашисти отримували дуже жирнючий кусок перемоги. Не здивуюся, якщо це було прямо договорено на якихось таємних переговорах деєрьмака чи хламідії зі своїми московськими кураторами.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:50 Ответить
а зеля принимает законы об освобождении русни от ответственности
показать весь комментарий
05.08.2022 21:53 Ответить
азовцям треба було пробиватися з боєм чи шукати якийсь інший хитрий вихід - вони ж знали про зелений коридор Іловайська, про нікчемність ЗеЄрмака та імпотентність міжнародних організацій.

Тепер їх катують, принижують та вбивають.

Не було серед азовців хитрого та мудрого командира типу араба Хатаба чи чеченців Басаєва, Удугова - вони б знайшли вихід
показать весь комментарий
05.08.2022 21:54 Ответить
На УП, є стаття офіцера морпіха, який зі своїм підрозділом вирвався з Маріуполя. Він каже, що чорносрака мавпа хламідія запевнив керівництво Азову, що домовиться про їх вихід, азовці повірили йому. А потім гімнокомандуючий віддав наказ здатися.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:48 Ответить
ось я про це і написав - Як командири Азова могли довіритися Хламідії якщо вся Україна ще до війни знала що він брехлива нікчема та колаборант, а офіс ЗеЄрмака залишив помирати без допомоги Журавеля ?
показать весь комментарий
06.08.2022 10:36 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 22:03 Ответить
Ну і що? Взять сокиру і рубати всім зеленим гнідам голови, ніхто не буде, тому терпимо, як завжди.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:14 Ответить
ОП так шо там с хлопцами АЗОВА?Кто то там пел что нужно сохранять тишину чтоб им не навредить.И что дальше ***....................................................................
показать весь комментарий
05.08.2022 22:10 Ответить
Не випадково ця пустишка верещук потрапила в уряд
показать весь комментарий
05.08.2022 22:10 Ответить
Здатися в полон, чи продовжувати боротьбу- це особистий вибір бійця. На що розраховували бійці Азову, складаючи зброю? На милість путлера? На функціюнування положень конвенції про поводження з полоненними? Їх було там більше 2.5 тис !! Чому не було спроби пробитися до своїх??
показать весь комментарий
05.08.2022 22:36 Ответить
"Чому не було спроби пробитися" може спитати лише командир, що віддав наказ. А ще той, хто пробився сам, має моральне право. А ви ні.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:51 Ответить
Був наказ главнокомадуючого. Вони його виконали.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:46 Ответить

показать весь комментарий
06.08.2022 01:04 Ответить
Главная задача дЕрмаков Украины..снять санкции в плешивого Мудака рабZeи...
показать весь комментарий
06.08.2022 07:51 Ответить
Фактично країна воює на 2 фронти.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:44 Ответить
нема слів....
там в полоні 2000 тільки азовців. і ще тисячі наших. і ще в Ізоляції 1000, яких зелені так само злили.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:54 Ответить
 
 