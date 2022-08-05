Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО

Признание "Азова" террористической организацией в РФ свидетельствует о том, что Россия готовит показательные "суды" над пленными азовцами на своей территории.

Об этом в интервью ISLND TV сказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

Через несколько суток после выхода из "Азовстали" все руководство полка "Азов" было вывезено на территорию РФ, в Москву. Были вывезены командир "Азова" и все его заместители. За все это время с ними нет никакой связи, нет никакого представления что с ними происходит, как к ним относятся, в каком состоянии они сейчас находятся.

Уверен, что в самом начале россияне планировали сделать с ними какие-то видео, брифинги, заявления, все эти показательные монтируемые видео. То, что за все это время эти материалы не получаются, говорит о том, что россияне не могут их заставить и достичь этой цели. Они не могут сломать азовцев.

Теперь их цель будет заключаться в том, чтобы провести публичные суды, которые, безусловно, больше будут похожи на цирк. Признание "Азова" террористической организацией именно на территории РФ свидетельствует о том, что на территории России они планируют проводить суды. В Уголовном кодексе РФ не было статей по которым могут судить азовцев, поэтому им пришлось сделать этот маневр с террористической организацией.

Принятие этого решения свидетельствует, что в ближайшее время мы увидим какие-нибудь суды либо над руководством "Азова", либо азовцами на территории России", - сказал Жорин.

Читайте: "Российская Федерация всегда боялась "Азов"" – экс-командир полка Жорин