Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта - это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты во второй раз обстреляли Запорожскую АЭС, три "прилета" зафиксированы возле одного из энергоблоков, - "Энергоатом"

Топ комментарии
+21
05.08.2022 23:03 Ответить
+18
Та невже? А які тобі санкції причитаються за Маріуполь і відсутність оборони всього Півдня? Я вважаю Розстріл буде норм санкцією!
05.08.2022 22:52 Ответить
+18
Хотелось бы уточнить для начала, какая сволочь сдала Запорожскую АЭС Параше вместе со всем югом Украины. Не та ли, что сейчас предлагает ввести санкции против АЭС Параши?
05.08.2022 22:59 Ответить
Роби вже щось, говоруне!
05.08.2022 22:43 Ответить
Та заглушіть його вже, бридко слухати хрипуна.
05.08.2022 22:54 Ответить
В этом мире есть те у кого есть ядерная дубинка и они могут что то реально сделать, А есть те у кого вялый хер в руке. Зеленский может только вялым хером по губам ***** поводить, что тоже не плохо но не так результативно.
05.08.2022 22:55 Ответить
Зеленский должен был ядерное оружие создать и добится ракетно ядерного паритета с 1-м ядерным арсеналом мира. Я вас правильно понял? А как на счет "Звезды Смерти" или хотя бы 2-3 сотен X-wing файтеров?
05.08.2022 23:00 Ответить
05.08.2022 23:05 Ответить
Хамелион ,

через Арахламидию с Абрамовича "кошелька" ***** санкции снял
05.08.2022 23:31 Ответить
Марина Ахмедова подруга Верещук выступит в суде с обвинениями в "пытках мирного населения " Героев "Азов"🤢👹👿ZЕОБОРОТЕНЬ ОТДАЛ ПРИКАЗ ИМ СДАТЬСЯ НА ВЕРНУЮ СМЕРТЬ ‼️Верещук цинично брехала о эвакуаци , ее подруга их ОББРЕХИВАЕТ ДЛЯ ПОКАЗУХИ РУССКИМ ЗОМБИ ‼️Но имбицилам 73% "какая разница" и они продолжают поддерживать рашистскийФСБ шный режим КРОТОВ
06.08.2022 07:25 Ответить
Та невже? А які тобі санкції причитаються за Маріуполь і відсутність оборони всього Півдня? Я вважаю Розстріл буде норм санкцією!
05.08.2022 22:52 Ответить
Вы почти убедили мировое сообщество, не надо санкций против рашки - во всем виноват Зеленский.
05.08.2022 22:56 Ответить
05.08.2022 23:03 Ответить
Вы меня на 100% убедили. Парашка не виновата, ее спровоцировал Зеленский. Санкции с парашки снять, против Зененского ввести, оружие у Украины отобрать, пусть кидаются асфальтом. Тогда наконец-то у кремле-порохоботов наступит счастье.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:37 Ответить
Мразь коллаборантскя, ты ж именно это и пропагандировало, хором со своими руснявыми братухами.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:44 Ответить
Еще раз повторяю не надо приписывать мне твои слова. Кидаться асфальтом- это твоя фишка.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:52 Ответить
Ну ты хоть шашлыков нажралось на ваши руснявые майские праздники, как тебе Боневтик завещал?
показать весь комментарий
05.08.2022 23:54 Ответить
06.08.2022 06:31 Ответить
Рабинович, Зеленский просит санкции, но сам их снимает ‼️Вот в чем АБСУРД. ЦИНИЗМ ОБОРОТНЯ‼️Арахамия письма пишет , умоляя суд снять санкции с Абрамовича ,равносильно с ***** 🤮
06.08.2022 07:32 Ответить
Побрийся
05.08.2022 22:52 Ответить
жиллет не присылает.
05.08.2022 22:55 Ответить
і майку поміняй на свіжу, а краще на костюм - до нації звертаєшся а не до своєї Ленкі після перепіхона
05.08.2022 23:22 Ответить
Наші накрили рашистський склад *********** у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області
https://twitter.com/i/status/1555621193365028864
05.08.2022 22:53 Ответить
А також рашистський склад у тимчасово окупованому Бериславі, Херсонська область
https://twitter.com/i/status/1555621206665183233
05.08.2022 22:55 Ответить
парни работают, жесть.

https://youtu.be/7Rjeg59gJLg
05.08.2022 22:56 Ответить
З АЕС не можна гратись, навіть якщо на території ворога. Хто зна куди завтра вітей подує. Бахне ЗСУ АЕС в Курську, а накриє в тому числі Україну. Не можна.
05.08.2022 23:04 Ответить
Если ********* "доиграется" с нашими АЭС, то как акт Возмездия само собой надо накрыть Курскую АЭС Точками У и Смерчами. А можно и сейчас пригрозить, что ещё раз обстреляют АЭС, то будет такой же обстрел их АЭС. В принципе можно уже пустить одну ракету рядом для подтверждения своих намерений.
05.08.2022 23:42 Ответить
Проблема в тому,що в нас немає ракет такої дальності.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:02 Ответить
05.08.2022 22:57 Ответить
😻
05.08.2022 22:59 Ответить
Підїхали подаруночки від фонду Порошенка і ГО Справа Громад

https://twitter.com/i/status/1555290256072708096
05.08.2022 22:58 Ответить
Хотелось бы уточнить для начала, какая сволочь сдала Запорожскую АЭС Параше вместе со всем югом Украины. Не та ли, что сейчас предлагает ввести санкции против АЭС Параши?
05.08.2022 22:59 Ответить
+100500
06.08.2022 06:33 Ответить
Ага, счаз... Максимум вызывание тревоги глубокое беспокойство
05.08.2022 23:00 Ответить
Ти ж здав все що зміг разом з ЗАЕС, а тепер скиглиш, нікчема зелена.
05.08.2022 23:03 Ответить
+ + +
06.08.2022 06:35 Ответить
Яке кончене нажаль не на часі про це
05.08.2022 23:04 Ответить
Король видосов сбросил очередной пустощвонный римейк на тему я гениялиссимус Всего Мира...
05.08.2022 23:05 Ответить
Может гениталиссимус?
05.08.2022 23:08 Ответить
Согласен... но себя он считает крутым болваном...
Кроме тошноты ... Особенно голоса гундосова ничего особенного...ниже среднего ...
Скоро на скрипке сыграет Владимирский централ..вместо рояля...
05.08.2022 23:15 Ответить
05.08.2022 23:16 Ответить
Як вже остогидло це неголене опудало.
05.08.2022 23:25 Ответить
А в это время Россия является одним из главных кандидатов на строительство АЭС в Казахстане. Также в нашей стране откроют филиал Московского инженерно-физического института. Сейчас у нас проводятся учения совместно с белоруССкими спецназовцами. В общем, ветеран кгб-фсб Токаев подмахивает путину в режиме нон-стоп. А то что токаевцы не признали лнр-днр, так даже Лукашенко и Пашинян официально не признают лнр-днр. Тоже мне достижение!)))
05.08.2022 23:26 Ответить
Текст нормальний! Прийнято. Озвучка якісна, а от пика вже остогидла...
05.08.2022 23:28 Ответить
Шашлыки вместо теробороны: как Ze-команда саботировала безопасность Украины
https://www.youtube.com/watch?v=5p85istNBQE
06.08.2022 02:41 Ответить
ти криворогий давай щось роби ,хорош гундосить.Це кацапське бич"є просто гатить по людям,а ти відосіки записуєш для свого єлєкторату
06.08.2022 09:32 Ответить
 
 