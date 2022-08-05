Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта - это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Зеленский.

