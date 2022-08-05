Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта - это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.
Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
через Арахламидию с Абрамовича "кошелька" ***** санкции снял
https://twitter.com/i/status/1555621193365028864
https://twitter.com/i/status/1555621206665183233
https://youtu.be/7Rjeg59gJLg
https://twitter.com/i/status/1555290256072708096
Кроме тошноты ... Особенно голоса гундосова ничего особенного...ниже среднего ...
Скоро на скрипке сыграет Владимирский централ..вместо рояля...
https://www.youtube.com/watch?v=5p85istNBQE