Украинские воины с февраля уничтожили 29 вражеских воздушных целей.

С начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск в Украину, воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины в Донецкой области уничтожали вражеские воздушные цели.

Сичеславские десантники успешно уничтожили уже 29 воздушных целей, из них 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА оккупантов. О результатах работы рассказал заместитель командира подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины.

По его словам, с начала полномасштабной войны подразделение воюет в самых горячих точках фронта. Недавно президент отметил в обращении военных бригады, сбивших меньше, чем за сутки два Су-25 и вертолет Ка-52. В основном вражеские целые воины сбивают с ПЗРК "Стингер" и ПЗРК "Игла". Десантники обучают военных из других бригад, охотно делятся опытом.

