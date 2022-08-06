РУС
Оккупанты завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС. Источники говорят о минировании, - Insider. ВИДЕО

Российские оккупационные войска ввезли на Запорожскую атомную электростанцию неизвестный груз. По словам источников, энергоблоки и машинный зал станции могут быть заминированы.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

2 августа на территорию АЭС прибыла колонна военных грузовиков. Один источник сообщил, что машинный зал станции заминирован. Другой источник говорит, что заминирована территория вокруг станции, а на самой ЗАЭС находятся около 500 российских солдат и военная техника – БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки.

Также этот источник сообщил, что рядом с ближайшим к АЭС селом Водяное россияне расположили батареи "Градов", а мины и боекомплект хранят рядом с энергоблоками, под эстакадами, а часть боекомплекта - вообще внутри энергоблока.

Смотрите также: Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Захватом станции, по данным источника, руководил генерал-майор Алексей Домбровский. После этого командование было передано генерал-майору Валерию Васильеву.

06.08.2022 09:58 Ответить
06.08.2022 09:56 Ответить
06.08.2022 09:59 Ответить
Чому ООН не скликають про ядерний тероризм???
06.08.2022 09:56 Ответить
06.08.2022 09:56 Ответить
Тому що ООН-шмат нікчемного лайна.
06.08.2022 09:58 Ответить
06.08.2022 09:58 Ответить
Молімся ,щоб Бог дав західного вітру !!! Може ,тоді і турки задумаються !!!
06.08.2022 11:47 Ответить
06.08.2022 11:47 Ответить
ООНу все по хону!😢😏
06.08.2022 09:59 Ответить
06.08.2022 09:59 Ответить
Божевільні упирі🤦
06.08.2022 09:57 Ответить
06.08.2022 09:57 Ответить
Зірвуть АЕС, і скажуть, що то ми Хімарсами поцілили.
06.08.2022 09:58 Ответить
06.08.2022 09:58 Ответить
Не знаю насколько правда, но завозят оборудования, чтобы отключить от нашей энергосистемы и подключить к своей. Века прошли, а в орде ничего не изменилось: Грабежи, убийства и полное рабство своего населения. Тащат и воруют все, бо все свое давно пропили и продали.
06.08.2022 09:59 Ответить
06.08.2022 09:59 Ответить
Наверное правда - потому что восстановили работоспособность линии которая питает крым - попросту крысчане теперь используют (воруют) нашу энергию с нашей же станции...так как и воду...
06.08.2022 10:52 Ответить
06.08.2022 10:52 Ответить
Интересно было бы глянуть каким способом можно пропить ядерный реактор.
06.08.2022 18:41 Ответить
06.08.2022 18:41 Ответить
"зеленв" не погано поповнили офшорні рахунки ,здавши рашисту, цілу атомну станцію навіть за пів ціни
06.08.2022 10:05 Ответить
06.08.2022 10:05 Ответить
їздять колони техніки і ходять сотні орків,
хіба це маленька ціль?

по дорозі можна було їх привітати якимсь калібром
06.08.2022 10:21 Ответить
06.08.2022 10:21 Ответить
Не на часі. Хай повошкаються, техніку накопичують.
06.08.2022 11:26 Ответить
06.08.2022 11:26 Ответить
Янелох Оманський зі своєю шоблою несе повну відповідальність за здачу півдня у перші дні окупації, в тому числі і за здачу ЗАЕС
06.08.2022 11:50 Ответить
06.08.2022 11:50 Ответить
Расскажите это тем ослам кто голосовал за Боневтика. Они до сих пор верят чьто этот кавеенщик якобы сделал все что можно для обороны. На самом деле именно Зеленский и его команда сдали и Юг и Север Украины парашке без всякого сопротивления. Думаю и много денег за это получиди падлы. А теперь ВСУ будет ложить десятки тыс солдат чтобы выбить русских от туда
06.08.2022 12:14 Ответить
06.08.2022 12:14 Ответить
ООН МОЗ, лайно і те і інше. Чути про цих продажних ********* не хочу.
06.08.2022 17:28 Ответить
06.08.2022 17:28 Ответить
А я нагадую на кордоні із Україною багато АЕС...
06.08.2022 19:34 Ответить
06.08.2022 19:34 Ответить
Як бачимо єдине для чого існувало магате це захищати і просувати інтереси рф.

Зараз воно мовчить, а отже повинне бути страчене як пособник терористичного режиму по аналогії як страчували пособників гітлера.
06.08.2022 19:36 Ответить
06.08.2022 19:36 Ответить
 
 