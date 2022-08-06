Оккупанты завезли неизвестный груз на Запорожскую АЭС. Источники говорят о минировании, - Insider. ВИДЕО

Российские оккупационные войска ввезли на Запорожскую атомную электростанцию неизвестный груз. По словам источников, энергоблоки и машинный зал станции могут быть заминированы.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

2 августа на территорию АЭС прибыла колонна военных грузовиков. Один источник сообщил, что машинный зал станции заминирован. Другой источник говорит, что заминирована территория вокруг станции, а на самой ЗАЭС находятся около 500 российских солдат и военная техника – БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки.

Также этот источник сообщил, что рядом с ближайшим к АЭС селом Водяное россияне расположили батареи "Градов", а мины и боекомплект хранят рядом с энергоблоками, под эстакадами, а часть боекомплекта - вообще внутри энергоблока.

Захватом станции, по данным источника, руководил генерал-майор Алексей Домбровский. После этого командование было передано генерал-майору Валерию Васильеву.