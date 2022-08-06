На коллаборанта Гура совершено покушение в оккупированной Новой Каховке, - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на "замглавы администрации" Виталия Гура.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ZN.UA. Так называемый "замглавы" оккупационной администрации города находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пишут, что в сторонника российских захватчиков предположительно стреляли из пистолета Макарова в доме, показанном на видео.

