29 561 51

На коллаборанта Гура совершено покушение в оккупированной Новой Каховке, - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на "замглавы администрации" Виталия Гура.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ZN.UA. Так называемый "замглавы" оккупационной администрации города находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пишут, что в сторонника российских захватчиков предположительно стреляли из пистолета Макарова в доме, показанном на видео.

Смотрите: Разоблачены агенты ФСБ, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге, - СБУ. ФОТО

Новая Каховка (155) покушение (1060) коллаборационизм (906)
Топ комментарии
+65
Кожна така гнида має бути знищена...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:36 Ответить
+50
Живучі паскуди.З першого разу й не завалиш!
показать весь комментарий
06.08.2022 13:39 Ответить
+42
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожна така гнида має бути знищена...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:36 Ответить
дебет, кредит - херсонські партизани підібьють сальдо !
показать весь комментарий
06.08.2022 16:40 Ответить
Сальдо і Бульдо)
показать весь комментарий
07.08.2022 08:34 Ответить
💩👹ОНО УЖЕ СДОХЛО‼️😂🤣
показать весь комментарий
06.08.2022 19:58 Ответить
Живучі паскуди.З першого разу й не завалиш!
показать весь комментарий
06.08.2022 13:39 Ответить
На них гімна багато, кулі вязнуть
показать весь комментарий
06.08.2022 17:00 Ответить
треба з Макарова 9х18 переходити на більш потужні
показать весь комментарий
06.08.2022 17:18 Ответить
Ну, для работы, которая описана в статье, и ПМ неплохо подходит. Другое дело, шо полностью заглушить ПМ невозможно.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:22 Ответить
Да просто киллер хреновый попался.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:05 Ответить
Тоді б ми тут цю статтю не побачили.
показать весь комментарий
07.08.2022 03:39 Ответить
Сдохни **** ********* ***................................................
показать весь комментарий
06.08.2022 13:43 Ответить
Щось не поділили? Першість в тому, хто перший буде заглядати в .... Путіну ?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:44 Ответить
Кілер криворукий, навіть я і то зробив би контрольний в голову із відстані 0,5 метра в потилицю!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:17 Ответить
Нічого ви не розумієте. Це ж щоб помучався.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
ти вже в херсонському степу, зачаївся у бурьянах ?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:41 Ответить
там тобі роботи вистачить, давай вперде, фотозвіти викоадеш або відосики, особливо як контрольний робиш.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:28 Ответить
хрєново, що не вбили, але дякуючи партизанам може не викарабкається
показать весь комментарий
06.08.2022 15:12 Ответить
Как это "не вбили"?
Уже в буфете пьёт пиво перед концертом Кобзона в честь своего прибытия.
Или прибития?
показать весь комментарий
06.08.2022 22:31 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
Это он скушал что-то не то... По морде и диагноз...
показать весь комментарий
06.08.2022 16:08 Ответить
не удивлюсь, если параша новости сообщат, шо макарова, чей писталетик был найден, уже тоже ищут и шо шансы на его поимку 100%. крепостные схавают ))
показать весь комментарий
06.08.2022 16:26 Ответить
Приготовился к просмотру , а увидел ни куя .
показать весь комментарий
06.08.2022 16:32 Ответить
Ето же рассея, там показывают что-то, картинки для зомбирования, а самое главное ,что гипнотизеры скажут . Любой практикующий гипноз скажет, что картинка должна быть ниочем, а клиент сам все домыслит при правильном лингво-программировании
показать весь комментарий
06.08.2022 17:55 Ответить
Не хочеш жити в Украіні -- виідь но предавати це не по людськи -- от і прилітає
показать весь комментарий
06.08.2022 16:37 Ответить
предавати- це монгольскою?
показать весь комментарий
06.08.2022 22:55 Ответить
суржик
показать весь комментарий
07.08.2022 02:11 Ответить
гура отправился к гуриям. Только вот что жена скажет? Заругает поди, или ей тоже по..уй?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:39 Ответить
До чортів. У Пекло.
показать весь комментарий
07.08.2022 03:43 Ответить
Як гарно читати такі новини!
Продовжуйте, не зупиняється!0
показать весь комментарий
06.08.2022 16:41 Ответить
Зєлєнскій-дєрмак-татаров, читайте уважно.. і думай-те
показать весь комментарий
06.08.2022 16:56 Ответить
Прийміть мої щирі "і х*й з ним"...)))
показать весь комментарий
06.08.2022 17:10 Ответить
Шкорда, що довго не мучився, сволота ...
показать весь комментарий
06.08.2022 18:20 Ответить
Палай у пеклі, курво
показать весь комментарий
06.08.2022 19:51 Ответить
Ще треба повісити луценко катю цю хвойду кінчену колаборантку. Мешкає ця тварина у с.Відножино.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:21 Ответить
Очень правильное применение пистолета Макарова, главное, чтобы такие колаборанты не попадали в наш "рехформованый" суд, пять лет посидеть или вообще сразу дать денег и на свободу - это не наказание для таких ссук.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:03 Ответить
Так буде з кожним зрадником !
показать весь комментарий
06.08.2022 21:09 Ответить
Коменты орков к этой новости в "РИА Новости"
"Партизаны это террористы!" (Привет дедам, партизанам Второй Мировой)
"Надо восстановить НКВД!" (Вертухайские гены)
"Надо везде понаставить камеры!" (Ага,щас! Орки-коррупционеры лучше жизнью будут рисковать, чем пойдут на прозрачность в работе)
Короче, у мордора только один путь развития, точнее, одно направление - на ***, в СССР. Его население чувствует себя комфортно только в совке, с "Берёзками" за валюту и чеки для избранных и уголовкой за валюту и очередями за костями с остатками мяса на них для быдла.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:51 Ответить
Жаль, жаль, что эта падла не подохла сразу, но всё же будем надеяться, что это всё же совершится, иначе просто и быть не может!
показать весь комментарий
06.08.2022 22:16 Ответить
Уже можно праздновать.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:32 Ответить
на юге враг накопил около 25тыс. войск(в основе дисантники)- готовится наступление на Николаев с выходом на Одессу А полудурки радуются убийству какогото ничтожества...
показать весь комментарий
06.08.2022 22:41 Ответить
Десант в лобову атаку це добре, більше здохне фахівців.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:06 Ответить
Гура зашёл в туалет. В туалете журчало и воняло.
Вскоре агент ГРУ Тарас Журчало вышел из туалета. В кабинках остались два трупа - Виталий Гура и донецкий ополченец Воняло, которого украинский киллер ликвидировал как ненужного свидетеля...
показать весь комментарий
06.08.2022 22:57 Ответить
*агент ГУР, ясен пінь

(хоча... ГРУ своїх зкріПОНОСців теж мочить, аж гай шумить)
показать весь комментарий
06.08.2022 23:43 Ответить
Одне іншому не заважає. Смерть окупантам і колаборантам!
показать весь комментарий
06.08.2022 23:02 Ответить
****
І здох хряк....
показать весь комментарий
07.08.2022 00:39 Ответить
Побільше б таких нових!
показать весь комментарий
07.08.2022 01:22 Ответить
Все крысы будут уничтожены!
показать весь комментарий
07.08.2022 04:57 Ответить
Сдох курилка
показать весь комментарий
07.08.2022 08:23 Ответить
Семочки в кишеню не забудьте поставити.
показать весь комментарий
07.08.2022 20:10 Ответить
 
 