На коллаборанта Гура совершено покушение в оккупированной Новой Каховке, - росСМИ. ВИДЕО
Во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на "замглавы администрации" Виталия Гура.
Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ZN.UA. Так называемый "замглавы" оккупационной администрации города находится в больнице в тяжелом состоянии.
Пишут, что в сторонника российских захватчиков предположительно стреляли из пистолета Макарова в доме, показанном на видео.
Уже в буфете пьёт пиво перед концертом Кобзона в честь своего прибытия.
Или прибития?
Продовжуйте, не зупиняється!0
"Партизаны это террористы!" (Привет дедам, партизанам Второй Мировой)
"Надо восстановить НКВД!" (Вертухайские гены)
"Надо везде понаставить камеры!" (Ага,щас! Орки-коррупционеры лучше жизнью будут рисковать, чем пойдут на прозрачность в работе)
Короче, у мордора только один путь развития, точнее, одно направление - на ***, в СССР. Его население чувствует себя комфортно только в совке, с "Берёзками" за валюту и чеки для избранных и уголовкой за валюту и очередями за костями с остатками мяса на них для быдла.
Вскоре агент ГРУ Тарас Журчало вышел из туалета. В кабинках остались два трупа - Виталий Гура и донецкий ополченец Воняло, которого украинский киллер ликвидировал как ненужного свидетеля...
(хоча... ГРУ своїх зкріПОНОСців теж мочить, аж гай шумить)
І здох хряк....