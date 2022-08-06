РУС
8 497 23

Пропагандисты обсуждают в эфире, как вынудить учителей сотрудничать с оккупантами: "Почему бы не устроить локальный запорожский ГУЛАГ". ВИДЕО

В эфире российского пропагандистского радио "Комсомольская правда" обсуждали расстрелы или создание концлагерей для украинских учителей на оккупированных территориях, которые отказываются с 1 сентября преподавать в школах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал InformNapalm.

"Саботаж был на начальном периоде прямо на всех уровнях. - Рассказывает российский пропагандист Дмитрий Стешин. - Глава основного коммунального предприятия под названием "Чистота" уничтожил все электронные системы управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчастей нет".

Ведущий Сергей Мардан уточняет, расстреляли ли коммунальщика. Узнав, что тот уехал, говорит: "Жаль. А членов семьи не захватили? Так что не успели, да? Ну, жалко, жалко".

Читайте также: Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях

"Но самое главное, кого, не знаю, можно было расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы – 1000 долларов. И каждый месяц они получают около 200", – объясняет спикер.

Ведущей отмечает, что "за деньги расстреливать, наверное, не стоит", но предлагает отбирать кредитки, выселять из квартир.

"Что-то такое, в духе старого доброго ГУЛАГА. Они же ждут же, наверное, ГУЛАГА, ну дайте им, – призывает Мардан. – Почему бы действительно не устроить локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький. В степи, под палящим солнцем. Для учителей, которые пока еще не научились нашу прекрасную семью любить".

Читайте также: Роспропаганда распространяет фейки, что контрнаступления ВСУ вроде бы не будет, - ЦПД

Автор: 

ГУЛАГ (18) пропаганда (3723) учитель (498) коллаборационизм (906)
Топ комментарии
+40
я просто в шоке. И долбаный запад ругает путина... И жалеет хороших русских. Покажите им этих "хороших руских".
06.08.2022 15:22 Ответить
+36
Чистенький такий, цей ведучий, інтелігентне обличчя, окуляри носить. Гіммлер теж інтелігентне обличчя мав і теж носив окуляри.
Вся суть Росії - у кожному сидить кат
06.08.2022 15:25 Ответить
+36
06.08.2022 15:26 Ответить
я просто в шоке. И долбаный запад ругает путина... И жалеет хороших русских. Покажите им этих "хороших руских".
06.08.2022 15:22 Ответить
этот гандон,в очках,плохо закончит свою подленькую жизнь,а в прочем он не читал Библию и не знает,что каждому будет по делам его !
06.08.2022 19:34 Ответить
про який захід ви говорите, коли тут деякі "треті радники голови оХвісу" кажуть, що "гускій народ тут ніпрічьом"
06.08.2022 20:42 Ответить
Агов, ґемнесті інтєрнациональ, тут для вас роботка єсть!
Учітєля-саботажнікі нє хотят учіть!
06.08.2022 15:23 Ответить
Чистенький такий, цей ведучий, інтелігентне обличчя, окуляри носить. Гіммлер теж інтелігентне обличчя мав і теж носив окуляри.
Вся суть Росії - у кожному сидить кат
06.08.2022 15:25 Ответить
06.08.2022 15:26 Ответить
Такая книга будет написана. *2022*.
06.08.2022 16:10 Ответить
Москальня не може без гулагів. Дай їм волю, весь світ в гулаги заженуть. Так хто вони, як не фашисти? І яке нахабство - напасти на незалежну демократичну країну і влаштовувати їй гулаги. Собі влаштовуйте гулаги, смердючі підароси!
06.08.2022 15:27 Ответить
чхати на висери комсомольців мокшаніїїї...чому цей дебілоресурс досі доступний українцям?
06.08.2022 15:39 Ответить
Ось і все що потрібно знати про ''хороших руцких''.
06.08.2022 15:41 Ответить
Нічого нового про кацапів і від кацапів за останні 300 років
06.08.2022 15:41 Ответить
Захiд ще не зрозумiв що чекае людство у майбутньому , якщо зараз не зупинити цю наволоч
06.08.2022 15:46 Ответить
Це-не люди,це-не звірі,це-виродки,біосміття!
06.08.2022 15:58 Ответить
******** конченные................................................................
06.08.2022 16:03 Ответить
Сруцьнявец путинячий? Расстрелять! Списать на неизвестных патриотов. С ними только так. Эти выродки жить не должны.
06.08.2022 16:07 Ответить
Пока вот такие говорящие кацапские ***** не начнут "пропадать" в лесопосадках и на свалках-это племя ублюдков не образумится. Если бы у нас была СБУ,как СБУ, то спецотряды уже давно бы развешивали подобную публику на фонарях мацковской области. Ведь если прекратить постоянные потоки ненависти из кацапских эфиров в сторону Украины,то рядовые "ваньки" очень скоро направят свою ненависть совсем в другую сторону. Где-то на район кремля.🤷
06.08.2022 16:08 Ответить
..Ну це вже чиста агонія . Той фуй розуміє що паРаша програє ідеологічну війну , змусити українців любіть його срану родіну , ніяк не виходить , і це його бісить настільки , що він вже перейшов до відкритих погроз в прямому ефірі . Це ознака втрати рівноваги , хоча він і робить вигляд що тримає себе в руках .
Зважаючи на це , і його показушний зовнішній спокій , вважаю що від безсилля - після ефіру він мав розтрощити студію , але нажаль - цього нам не покажуть .. .
06.08.2022 16:21 Ответить
Вчіться.

Саме так треба буде діяти із гоблінами жителями рф.
06.08.2022 18:38 Ответить
До речі що там Amnesty International? Що там решта висерів типу human rights watch, червоний хрест, оон? Як бачите тишина. Бо вони російські агенти впливу які мають бути як найшвидше страчені моссадом.

Ось побачити як вони будуть верещати коли прийдеться українцям застосовувати ці методи до гоблінів жителів рф.
06.08.2022 18:41 Ответить
А потім оцей кацап, у потрібний момент вискочить з плакатом "Нет войне!" і автоматично перетвориться на "харошего русского"... І будуть його запрошувати по Европах, та "всеукраїнських телемарафонах", а він буде розповідати, що його "заставілі і он больной маме не может лекарства купить, снимите санкции". З Овсянніковой, записной пропогандоншей прокотило ж...
07.08.2022 00:20 Ответить
Этот сын ишака и дворовой суки,только и может что сидеть ******* в микрофон. А когда до него доберутся наши ЗСУ будет плакать на коленях,и кричать что его заставили.Распинать на заборах таких надо вместе с их самками!Чтобы больше не плодились орки.Слава УКРАИНЕ.
07.08.2022 11:13 Ответить
Всіх пропагандонів вішати ВСІХ без виключення всіх хто кажуть такі речі вішати !
07.08.2022 15:56 Ответить
РОССИЙСКАЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" И ОСОБЕННО ЕЁ РАДИО НАСТОЯЩЕЕ ФАШИСТСКОЕ ГНЕЗДО. НА РАДИО КЕРУЕТ НАЦИСТ В. БАРАНЕЦ. ВОТ ОБ ЭТОМ ПОДОНКЕ https://grimnir74.livejournal.com/6913151.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments
08.08.2022 14:19 Ответить
 
 