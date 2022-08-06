Пропагандисты обсуждают в эфире, как вынудить учителей сотрудничать с оккупантами: "Почему бы не устроить локальный запорожский ГУЛАГ". ВИДЕО

В эфире российского пропагандистского радио "Комсомольская правда" обсуждали расстрелы или создание концлагерей для украинских учителей на оккупированных территориях, которые отказываются с 1 сентября преподавать в школах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал InformNapalm.

"Саботаж был на начальном периоде прямо на всех уровнях. - Рассказывает российский пропагандист Дмитрий Стешин. - Глава основного коммунального предприятия под названием "Чистота" уничтожил все электронные системы управления. Техника уникальная, как ты понимаешь, запчастей нет".

Ведущий Сергей Мардан уточняет, расстреляли ли коммунальщика. Узнав, что тот уехал, говорит: "Жаль. А членов семьи не захватили? Так что не успели, да? Ну, жалко, жалко".

"Но самое главное, кого, не знаю, можно было расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с 1 сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы – 1000 долларов. И каждый месяц они получают около 200", – объясняет спикер.

Ведущей отмечает, что "за деньги расстреливать, наверное, не стоит", но предлагает отбирать кредитки, выселять из квартир.

"Что-то такое, в духе старого доброго ГУЛАГА. Они же ждут же, наверное, ГУЛАГА, ну дайте им, – призывает Мардан. – Почему бы действительно не устроить локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький. В степи, под палящим солнцем. Для учителей, которые пока еще не научились нашу прекрасную семью любить".

