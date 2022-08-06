РУС
Пленный оккупант: Путин думал, все пройдет гладко. Но все затянулось, личный состав деморализован. ВИДЕО

Пленный российский сержант жалуется на нехватку продуктов и вещей и сетует на деморализацию личного состава оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Останній Блокпост, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина на этих кадрах – Евгений Харитонов, Старшина 6-й десантно-штурмовой роты, 104-го десантно-штурмового полка армии РФ. Его и его приспешников ВСУ взяли в плен на Херсонском направлении.

"Личный состав деморализован. Люди ждут замены. Замены не происходит. Обеспечение очень слабое. Недостаточно продуктов, недостаточно вещевого обеспечения", - рассказал оккупант.

Также смотрите: Эпический взрыв российского танка Т-90 зафиксировал украинский беспилотник, - Бутусов. ВИДЕО

"Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, когда начал эту войну, возможно, не так думал. Думал, что все пройдет быстро, гладко. Но оно все затянулось настолько, что не хватает уже каких-либо ресурсов, не хватает у людей терпения, нервов и т.д.", – добавил он.

Харитонов сказал, что сожалеет о жертвах гражданских украинцев.

"Мне очень жаль, что в этой "специальной операции", как ее называют, столько страдают ни в чем не повинные люди. Война. Мирное население, женщины, дети. Они не должны быть в этом никак замешаны. Если это война, то должны воевать солдаты и не должны гибнуть мирные люди", - говорит пленник.

Также читайте: В Николаевской области враг обстрелял из артиллерии Березнеговатое, один человек погиб, 5 ранены, - глава облсовета Замазеева

армия РФ (20392) плен (2688) пленные (2223)
Топ комментарии
+45
Плачеться ублюдок.
06.08.2022 16:13 Ответить
+44
Приказ у них, понимаешь... Который в Украине вдруг перестает работать. Они не знают как тут очутились, да если знали бы, они если бы, да кабы... Обманули их де... Понятное дело- обманули... Цапам пообещали сафари. Намародерят сколько смогут, им за это еще и заплатят. Да и дома героями станут- какому рогатому такая халява башню не снесет? Это ж не поколение за поколением трудом добробут строить, тут пиф паф и миллионер. А тута на тебе... Обманули бедняжечек, как лохов развели.
06.08.2022 16:13 Ответить
+43
Фігня все, полонені будуть співати приємні пісні. Хочуть жерти, хочуть ротації, хочуть додому? Відриваєш білу стрічку з свого прапопа і лапкі до гори здаватись.
06.08.2022 16:15 Ответить
Ну і? Пора Херсон брати? Кацапи деморалізовані. Чого чекати? Чи чекати поки ще три армії туди кацапи перекинуть?
06.08.2022 16:16 Ответить
Ой, блєть. Так і знав що хтось типу тебе приповзе та пи#доне саме це. Нудно.🥱
06.08.2022 16:27 Ответить
Командиры наших подразделений боятся больших потерь с нашей стороны, вот и не отдали приказ наступать. Сейчас уже поздно, орков в 2 раза больше стало. Пока наши руководители не поймут, что без немаленьких жертв мы ничего не освободим, то и будет стоять в обороне
06.08.2022 16:21 Ответить
для наступления должно быть в 3 раза больше сил, чем у обороняющихся. Если такой пропорции нет, то все кто пойдут в атаку, просто погибнут. Было ли 3-х кратное преимущество? Вряд ли.
06.08.2022 16:24 Ответить
НЕсколько недель на нескольких направлениях на Юге у нас было больше в 2-3 раза, об этом и мои знакомые говорили и политэксперт, который там сейчас воюет Березовец говорил
06.08.2022 16:27 Ответить
НЕсколько недель назад, я имел ввиду
06.08.2022 16:34 Ответить
Очень спорно, очень. Я знаю одно - если не отдали приказ на наступление, значит были к этому причины. Мы оба дилетанты не знающие истинной информации.
06.08.2022 16:42 Ответить
В целом да, да мои знакомые обычные солдаты-добровольцы
06.08.2022 16:47 Ответить
політексперт казав, ну ну, а ти чмо звідки пишеш, а не наступаєш?
показать весь комментарий
Дивно,але ЗСУ тихенько, але наступають. Командири знають,який чисельний склад повинен бути для наступу і яка зброя повинна бути, а не те про що ви.
показать весь комментарий
Можно і тихенько наступати. Ключовий момент це їхній так званий референдум. Якщо вони його проведуть та аннексують наші территорії, то Захід може поплисти і казати мовляв ми боїмося ядерної війни, тому для зменшення єскалації перестануть нам поставляти зброю, якщо ми захочемо й далі відбивати наші территорії. Якщо референдума не буде чи кацапи будуть тягнути з його наче б то визнанням, то можна й дісно наступати потроху тихенько
показать весь комментарий
"Тихенько наступати"-це щось нове в науці війни. Кацапня перекинула підкріплення у вигляді 10К мінімум на Південь у результаті такого "наступу".
показать весь комментарий
Ну а как вы хотели? Блицкриг? Мы не обеспечим всем необходимым 2-3 млн человек и Запад даже при большом жлании не поможет
показать весь комментарий
Ну, 2-3млн-це вже стратегічна операція по визволенню України на протязі тижня. А для викидання кацапні на лівий берег Дніпра в Херсоні думаю треба набагато менше ресурсу.
показать весь комментарий
Потери в окопах под артобстрелами не меньше. Орки ссыкуны. Они начнут разбегаться сразу под давлением. Почему всё как-то через х#й делается-один дерьмак знает.
показать весь комментарий
Вы абсолютно правы, что вот именно тогда они и будут по настоящему деморализированы. Потери все же будут у нас больше чем просто в окопах, так как там степ и все как на ладони.
показать весь комментарий
«Швидко», значить було підготовлено зрадників на всіх головних напрямках , але щось пішло не так і всі вони втікали до Європи з грошима які було виділено для підриву оборони України
показать весь комментарий
и *****, и все кацапы думают костным мозгом...
показать весь комментарий
В большинстве своем пленные орки говорят, то что мы от них требуем на камеру. Так же и с типа перехватами их разговоров с семьями, это все пленные говорят.
показать весь комментарий
А як по Вашому?
показать весь комментарий
Не вірю
показать весь комментарий
Одне й те саме триндять і все одно їдуть сюди вбивати! На дурника косять щоб пожаліли цих тварин та нелюдей - орків одним словом!
показать весь комментарий
нічого кацапи не деморалізовані, це наші постійно це наголошують і брешуть. кацапам добре платять, в паРаші грошей валом
показать весь комментарий
Батьки їхні чекають на ладу
показать весь комментарий
Ну они сейчас действительно чуть больше напряжены чем раньше, так как Химарсы прилетать начали. ПРоблема в том, что штурмовать, то есть на мясо мобиков в основном отправляют, а кацапы за ними, соответсвенно там потерь меньше
показать весь комментарий
не зовсім так, вони вже прийшли деморалізованими. Чи стала би людина високої моралі робити те, що робили русскіє на тимчасово окупованих територіях? вони починали мародерити, вбивати і катувати як тільки заходили на територію, де їм не було кому вломити кривавих люлей. Це перше що вони робили, вбивали людей і тут же сідали жерти. а потім тут же й срали. Щось не схоже що у них мораль взагалі колись була.
показать весь комментарий
"Мероприятие" тупоголовое существо.
показать весь комментарий
Никакой успокоенности после этих слов пленного, быть не должно. Война будет минимум год а может и 2. И вообще, подобные интервью дешево стоят, он скажет то, что ему прикажут.
показать весь комментарий
...а если он сказал от души. то полюбос, на каазлабаде его свои замочат.
показать весь комментарий
он сказал то, что ему поможет выжить в плену. и ничего больше. а вот после обмена, он запросто заявит противоположное на 100%.
показать весь комментарий
А чЬО тада первых приблуд, после плена, на кааазламордии замочили, они же в плену все "чистосердеШно" несли, шобы выжить?
показать весь комментарий
шоб ти здох, тварь. За жінками і дітьми він плаче. А чоловіки наші тобі, мразі, шо зробили? здохниздохниздохни разом з усіма своїми расійськими виплядками. всі здохніть, пліснява рашистська
показать весь комментарий
Шобы там не говорили и не думали ластоногие аалени, главное они вкурили, шо гитлера , с помощью украинцев они смогли одолеть. Но получилась палка о двух концах: нас без гитлера им не одолеть ни в жизнь.
показать весь комментарий
Є різні хвороби: коліт, риніт, фарінгіт, тощо. У полонених кацапів є спільна хвороба - піздіт. До речі, у зєлі вона теж є.
показать весь комментарий
Можно подумать, что у пыни ее нет, або швидкоi от встречи с нами с глазу на глаз... ЗЫ... Кста, мож кто не знал, у пыни -жесткий энурез. Там ни один памперс не спасает, потому от него разит сцыкавынням за версту. Оттого за столом переговоров все соблюдают дистанцию. Главное шобы побыстрее той рак его дожер.
показать весь комментарий
к стенке без церемоний
показать весь комментарий
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показать весь комментарий
Я б не постила брехливі сльози орків. Було тут як вони один одному горлянки гризуни,але убивати за гроші українців не відмовляються. А про жалість до цивільного населення, то уже весь світ побачив ,що і як.
показать весь комментарий
явно все унитазы были украдены до него, вот он и плачется, шо кинул его ***** в его же надёжах срать с удобствами в радимом скворечнике, в огороде подля избы, покрытою соломой ))
показать весь комментарий
невідомо, очі байдужі абсолютно пусті, це може бути садист, вбивця, а байкі їх до дупи, він так на жалість тисне, ніби він зек, то вони ******* на сльозу грати.
показать весь комментарий
пцковский дкесантник 76дшд все казлина на камеру соврал надеемся его отпели..
показать весь комментарий
У Першу Світову віину солдати як не захотіли воювати штики в землю і додому а ці як зомбі лізут вперед
показать весь комментарий
Як вони всі гарно співають в полоні! А якби не потрапив в полон, так би і вбивав дітей та жінок. Бо свинокацапська ******* вміє воювати тільки з мирняком, як справжні террористи.
показать весь комментарий
Никому не нужное мероприятие, на котором эта мразь с апреля месяца. Не надо брать в плен молодых рашистов - их обменяют, они дадут потомство, и передадут свои "ценности". А потом нашим детям воевать.
показать весь комментарий
Не верю (с)
показать весь комментарий
наверное настоящий русский по происхождению, а не орк (смесь русского и азиата в пропрорции 30\70 %%), таких на россии все меньше
показать весь комментарий
по фіг, у нас тут рівність.
показать весь комментарий
Нафіг це?
показать весь комментарий
На камеру шо хочеш скажуть
показать весь комментарий
Надо же, какие орки "прозорливые", знают, что и как думает Саурон!
Лично мне, имеющего опыт общения с психбольными остается загадкой весь их бредовый ход мыслей и никогда не знаешь какая очередная хрень зарождаетсяпод черепушками шизофренников!
06.08.2022 17:18 Ответить
Пока этот орк находится в плену, надо обучить его вежлиывм манерам так, чтобы он возвращаясь в мухосранск, начинал день с исполнения государственного гимна Украины!
06.08.2022 17:19 Ответить
він ціле життя кожен день розпочинав з гімну бояришнику, вчити його ввічливим манерам витрачати дурно час. Це все фігня, що люди погані, тому що їм не дали любові, знань чи ще чогось. Люди погані бо не захотіли бути хорошими і не захотіли любов і знання прийняти. Що погано а що добре навіть миша знає, людцтво знало ще до того як писемність вигадали. Серйозно вони ж навіть не за залізною завісою ще досі, то про що мова?
07.08.2022 23:15 Ответить
если главный говнокомандующий (срущий в чемодан в простонародии) планировал блицкриг, все быстро и гладко - нафига он накупил 45 000 мешков? Вот не укладывается это у меня в голове. Объясните мне кто-нибудь.
06.08.2022 17:20 Ответить
Для українців: інтелігенція, патріоти, комбріги, волонтери, наші співаки, сіль землі. Ну все як завжди. А решта би нищили так, як вони зараз маріупільців знищують, люди вмирають від нестачі ліків, їди, питної води, від відсутності медицини і просто умов для життя. А русскіє скажуть потім "просто они умерли", цинічнєнько.
07.08.2022 23:18 Ответить
Они все в плену эту "песню поют",обменяем и эта тварь снова приползёт.
06.08.2022 17:21 Ответить
Путло думал, что спокойно облегчится в сортире, однако произоршел воинствующий запор.
06.08.2022 17:22 Ответить
бреше зараза только буде в дома опять визьмется за оружия кацапи бильше ничого неумиють не вирити пусть разбирает развали яки розрушили и до последнего здания не отпускать
06.08.2022 17:42 Ответить
"Особовий склад деморалізований... Заміни не відбувається. Забезпечення дуже слабке. Недостатньо продуктів... Страждають ні в чому не винні люди. Війна. Мирне населення, жінки, діти. Вони не повинні бути в цьому ніяк замішані. Якщо це війна, то повинні воювати солдати та не повинні гинути мирні люди".
І ні слова про жахливу війну і немислимий терор, розв'язаний його співвітчизниками. Тобто війна в його уяві справедлива, хохлів треба мочити, от тільки командування підводить з забезпеченням і тд.
Ну, і мирняк не повинен страждати від воєнних дій, для нього є концтабори з перевихованням нациків. С..ка.
06.08.2022 17:57 Ответить
Штурмовик куев, аты своей ********** головой чем думал когда шел сюда орал рУссия за путина..Иблан штурмовой, осознал он ....
06.08.2022 18:13 Ответить
Не верьте етим пид*расам. Все о чем они сожалеют ето то что их поймали. Посмотрите кучу роликов как сейчас в Украину заезжают рашисты радостные и полны амбиций, что всех поубивают и намародерят себе полные камазы имущества
06.08.2022 18:14 Ответить
Какая сволочь, так подвел мамку, не здох, теперь прощай лада-калина
06.08.2022 18:24 Ответить
Хто автор цих казок про "деморалізованих" та "наляканих" руссофашисто? Постає питання, як тоді "налякані", "деморалізовані" та "оні же дєті" спромоглися за 160 днів віджати 30% території України(і продовжують на окремих напрямках просуватись), і це при тому, що в них взагалі "нічого не їздить та не стріляє"? На кого ця х#йня розрахована? На свідків "боневтіка" та абдристовича? Зараз немає навіть стабілізаціїї фронту не кажучи вже про якійсь перелам у нашу користь. Більше того, зараз формується ще один п#здак на Півдні, куди "деморалізовані" стягнули вже більше 25000 орків не кажучи вже про кількість озброєння та військової техніки. Мінують Запорізьку АЕС, яку оманський боневтік подарував свого часу(до речи гундосе ще нічого не ригало з цього приводу?). Так що не слабіть батони посполиті, нас ще чекає кривава війна та люта зима. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
06.08.2022 19:13 Ответить
Наших азовцев спалили ЦУКИ, а воно Тепер садить и скиглить . Не фиг было выполнять приказы *****. Тому треба вешать всех военных кацапов
06.08.2022 20:21 Ответить
Відріжте йому яйця
06.08.2022 20:37 Ответить
от ще хтось має цим лайном займатися?
07.08.2022 23:21 Ответить
"личный состав деморализован"

ну так вiдправлять х5 бiльше.
07.08.2022 01:55 Ответить
*****. Он даже не раскаивается, тварь, нелюдь. Такой в спину безоружных стреляет как видео из Бучи. У него в глазах написано, сколько до обмена...
Будь моя воля, я бы таких в шахту опускал и хавчик подавал из ращета на выработку
07.08.2022 08:28 Ответить
він і своїм цивільним буде в спину стріляти, то можливо зек, їм ще дають амністію русскіє за те що він буде в Україні воювати, а він просто з однієї в"язниці де всім на нього по..ти, перебрався до іншої, європейської, з конвенціями і компотиком. Не знаю. що з таким лайном робити. але пригодовувати тут я би теж не стала, бо всі зекі рашки тут збігуться, як свого часу всі маргінали Афріки до бідної Європи приперлися.
07.08.2022 23:23 Ответить
Заставьте его кричать путин- *****!!!
07.08.2022 10:33 Ответить
І то правда
13.08.2022 21:28 Ответить
Еще один ублюдок "прозревший", как в плену оказался...😠
07.08.2022 17:33 Ответить
 
 