Пленный оккупант: Путин думал, все пройдет гладко. Но все затянулось, личный состав деморализован. ВИДЕО
Пленный российский сержант жалуется на нехватку продуктов и вещей и сетует на деморализацию личного состава оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Останній Блокпост, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина на этих кадрах – Евгений Харитонов, Старшина 6-й десантно-штурмовой роты, 104-го десантно-штурмового полка армии РФ. Его и его приспешников ВСУ взяли в плен на Херсонском направлении.
"Личный состав деморализован. Люди ждут замены. Замены не происходит. Обеспечение очень слабое. Недостаточно продуктов, недостаточно вещевого обеспечения", - рассказал оккупант.
"Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, когда начал эту войну, возможно, не так думал. Думал, что все пройдет быстро, гладко. Но оно все затянулось настолько, что не хватает уже каких-либо ресурсов, не хватает у людей терпения, нервов и т.д.", – добавил он.
Харитонов сказал, что сожалеет о жертвах гражданских украинцев.
"Мне очень жаль, что в этой "специальной операции", как ее называют, столько страдают ни в чем не повинные люди. Война. Мирное население, женщины, дети. Они не должны быть в этом никак замешаны. Если это война, то должны воевать солдаты и не должны гибнуть мирные люди", - говорит пленник.
Лично мне, имеющего опыт общения с психбольными остается загадкой весь их бредовый ход мыслей и никогда не знаешь какая очередная хрень зарождаетсяпод черепушками шизофренников!
І ні слова про жахливу війну і немислимий терор, розв'язаний його співвітчизниками. Тобто війна в його уяві справедлива, хохлів треба мочити, от тільки командування підводить з забезпеченням і тд.
Ну, і мирняк не повинен страждати від воєнних дій, для нього є концтабори з перевихованням нациків. С..ка.
ну так вiдправлять х5 бiльше.
Будь моя воля, я бы таких в шахту опускал и хавчик подавал из ращета на выработку