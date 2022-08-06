РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11325 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 403 39

Россия переработала ракеты С-300, чтобы они взрывались не в воздухе, а внутри цели. Украинские специалисты изучают, что именно изменено, - ГСЧС. ВИДЕО

Эффект от попадания российских ракет в здания одинаков.

Об этом в интервью Суспільному рассказал начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты - это "Искандер", "Калибр", "C-300". "Ураган" и "Смерч" принадлежат к реактивным ракетам и менее точны, но они меньшей дальности, поэтому, на мой взгляд, их применяют больше для того, чтобы напугать жителей Харькова, чтобы люди начали паниковать, больше говорить о завершении войны или еще что-нибудь", - говорит Овчарук.

По его словам, "Искандерами" россияне пользуются нечасто.

Также смотрите: Впервые с начала полномасштабной войны в Украину входит турецкое судно. ФОТО

"Искандер" - ракета дорогая, и ее используют очень редко, потому что это действительно большие затраты для России использовать просто так "Искандеры". Различаются мощностью взрывчатки в головной части, сложностью поймать. "Искандер" гораздо более современная ракета, имеющая датчики ложной цели, так называют их, тепловые ловушки отстреливает, то есть она сбивает все объекты, которые хотят ее поймать. Совершает погрешность", - объясняет Овчарук.

Спасатель также сообщил, что ракеты С-300, которыми обстреливают украинские города, переработаны.

"С-300" – это просто ракета. Сегодня она россиянами переделана, потому что вообще "С-300" в первую очередь была для защиты воздуха. Ракета "земля-воздух". Специалисты пытаются установить, что было в ней изменено, потому что она с самого начала должна взрываться в воздухе, и когда она взрывается в воздухе, она создает облако из обломков, которые в нее уже вложены. В этом случае у нас много вопросов, как это происходит, что ракета попадает в цель, взрывается непосредственно внутри цели от контакта", - рассказывает сапер.

Однако эффект от ракет одинаков: "Если будет прямое попадание в здание, хоть "Искандер", хоть "С-300" разрушит все полностью".

Также читайте: Большинство граждан отказываются от 100$ за информацию о корректировщиках, выплатили пока только 1000$, - Ким

армия РФ (20392) оружие (10412) ракеты (3692) ГСЧС (5113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Чому на 6й місяць не летять наші вироблені ракети за паребрік? Чим наше виробництво займається? Де робочі місця на військових виробництвах?
показать весь комментарий
06.08.2022 18:25 Ответить
+14
Ермак не разрешает
показать весь комментарий
06.08.2022 18:27 Ответить
+10
показать весь комментарий
06.08.2022 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
It's called "proximity fuse". It is being used in 155mm rounds, too. Like Excalibur, etc. Also, they could've designed more reinforced warhead that is not fragmented on the impact. If Ukraine still has the proper weapons professionals, they should already know it.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:16 Ответить
Є..вони мовчать, ото краще не афішувати обізнаність
показать весь комментарий
06.08.2022 18:21 Ответить
Your first guess is correct. Prox fuse is added to an old warhead.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:36 Ответить
я профан в цьому..може простіше? дід коли в гітлерівській германії працював на заводі з виробництва снарідів (в'язнем був), то в'язні запиховували до них все що завгодно..а наглядачі з цивільних робили вигляд, що їм повилазило..
показать весь комментарий
06.08.2022 18:18 Ответить
підривач змінили суки
показать весь комментарий
06.08.2022 18:19 Ответить
то херня де і як вона вибухає, на то вона й ракета
але хтось пояснить як попадає в ціль зенітна ракета з радіолокаційною головкою самонаведення на повітряні цілі ?
показать весь комментарий
06.08.2022 18:20 Ответить
Зняли самоліквідатор та замість РГС з підривачем,і ставлять примітивну навігацію. Це взагалі.
Вивчають саме ЯК та ЩО в дрібницях.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:01 Ответить
зачем ?

навіщо з готової зенітної ракети робити РСЗО, якщо у них є Ураган М, подібний до Вільхи М із такою ж навігацією та дальністю 120 км
показать весь комментарий
06.08.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 18:24 Ответить
И гнида ,,,
показать весь комментарий
06.08.2022 18:26 Ответить
Чому на 6й місяць не летять наші вироблені ракети за паребрік? Чим наше виробництво займається? Де робочі місця на військових виробництвах?
показать весь комментарий
06.08.2022 18:25 Ответить
Ермак не разрешает
показать весь комментарий
06.08.2022 18:27 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2022 00:19 Ответить
Вони знов дороги ремонтують.
Самі дивиться!
показать весь комментарий
06.08.2022 19:04 Ответить
етот стон у них пєснєй зовьотся
не дожив дідусь Фройд до такого букета комплексів меншовартості, приниження та ганьби в одному тексті

Я - русский Я - русский. Я тот самый "колорад".
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и парад,
Я отпрыск победившего солдата.

Не радуйтесь, мы не перевелись.
Нас много непривыкших есть от пуза.
Нам человечность прививала жизнь
В палатах умиравшего Союза.

Мы выжили, конечно же, не все.
Но выжившие стали крепче стали.
Мы, русские, трехкратно обрусев,
Из праха вашей совести восстали.

Для нас святое - Родина и мать.
Нас мир боится, потому что знает:
Кому умом Россию не понять,
Тому она привычно объясняет,

Что есть на свете, кроме злой молвы,
Порядочность, достоинство и совесть.
И наше русское "иду на вы!"
Для вас, братва, увы, плохая новость.

Нам стойкости у вас не занимать.
Вы видели уже, как мы воюем.
А если не хотите вспоминать,
Напомним и повторно растолкуем.

Не трогайте Россию, господа.
Запомните: нас бьют, а мы крепчаем.
Услышьте нас, а если нет, тогда,
Тогда мы за себя не отвечаем.

На вшивость нас не стоит проверять.
Заморский парень, ты не есть мессия.
Любезный, не Вьетнам мы, а Россия.
Подумай, с кем ты хочешь воевать.

Подумай, брат, не Босния Россия.
Подумай - и не трогай нашу мать!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:26 Ответить
Брєд якийся
"нас бьют, а мы крепчаем"
Нас е..ут, а мы крепчаем
И того не замечаем
Что покуда нас е..ут
Годы лучшие идут
показать весь комментарий
06.08.2022 19:22 Ответить
зато на опе выростают защитные мозоли, как у верблюда на коленках
показать весь комментарий
06.08.2022 21:31 Ответить
""Іскандер" ... теплові пастки відстрілює, тобто вона збиває усі об'єкти, які хочуть її спіймати." - пояснює Овчарук."

Ще один "знавець" ППО на кшталт МВСників.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:30 Ответить
Він хотів сказати:

"... збиває з пантелику усі об'єкти ..."
показать весь комментарий
06.08.2022 18:36 Ответить


Що він хотів сказати, це Ваше припущення.
А мені, як офіцеру ППО, такі вислови просто очі ріжуть.
Знову таки, вже різні діячи з МВС щось подібне бовкали не раз, не треба б було не фахівцю (співробітнику ДСНС) публічно розмірковувати про те, до чого він стосунку не має.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:38 Ответить
Він забув сказати що в іскандері сидить чмоня з лугандону і лупашить з "максіма" на 360 градусів з турелі.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:40 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 18:50 Ответить
минер просит диванных экспердов разобраться какой взрыватель поставили орки ... ну явно что не бесконтактный радиолокационный ...
показать весь комментарий
06.08.2022 18:34 Ответить
Ну ведь реально, чтобы оно взрывалось не в воздухе, а при попадании в цель, нужно заменить более продвинутый радиолокационный взрыватель на какой-нибудь говёный инерционный или контактный.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:43 Ответить
До цели еще долететь нужно

Более менее точно
показать весь комментарий
06.08.2022 19:40 Ответить
Более-менее точно долететь до неподвижной цели куда как проще, чем до движущейся, да ещё на большой скорости. Но тут речь-то не об этом, а о взрывателях, которые за навигацию не отвечают. Он отвечает, на противовоздушной ракете, за подрыв при сильном изменении радиосигнала.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:53 Ответить
При чём тут взрыватель?
Вопрос в том, как ракета ПВО наводится на поверхность земли!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:38 Ответить
вероятно от пво только пусковая...
показать весь комментарий
06.08.2022 18:49 Ответить
взагалі таке чув шо не наводяться а летять по балістичній траекторії. 110 км ніби. Ніби туда також встановлюється обладнання для GPS-коригування.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:53 Ответить
"Іскандер" - ракета дорога, і її використовують дуже рідко, тому що це насправді великі затрати для Росії використовувати просто так "Іскандери". Джерело:
Рідко? Та їх вже вистріляли дуже багато.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:38 Ответить
Модифікації С-300, що є в України, мають дальність до 100 км і масу бойової частини в 150 кг.
Українськи фахівці, могли б подумати, як схрестити С-300 з GPS наведенням!
Можливо і в нас би з'явилася додаткова можливість наносити удари по наземним об'єктам!
100 кілометрів, це вже суттєво більше ніж хаймарс!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:48 Ответить
Якби в Україні були запаси таких ракет,як на раше - зробилиб!
На раше їх клепають у 3 зміни 24/7 благо без РГСН це внутрішне виробництво.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:10 Ответить
Ну к нам на днях прилетели судя по всему пара с 300. Обе попали слава богу по территории между домами. Взрывная волна и звук были очень мощные. А разрушения как для такой дуры так себе. Но всё равно было очень стрёмно когда они взрывались.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:23 Ответить
У кацапов все написано про это

Читайте
показать весь комментарий
06.08.2022 19:28 Ответить
Из какой помойки вылез этот тупой ЭКС- ПЕРД? По его словам есть ПРОСТО РАКЕТЫ, есть РЕАКТИВНЫЕ РАКЕТЫ, очевидно есть механические ракеты, парусные и колесные. Сразу видно ЗЕЛЕНОЖОПОГО ********!
показать весь комментарий
06.08.2022 19:32 Ответить
Не нужно переделывать. Топикастер - 0. В ЗРК С300 заложена функция по наземным целям. И переделывать ни чего не нужно.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:04 Ответить
Координаты вводяся в наборное поле, которое слева от командира (кабина К2). Дальше пуск ........ и все...... Не нужно ни чего переделывать. Бред не несите господа журналисты.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:13 Ответить
Как там у Высоцкого---,,,,ну я попил, поел---не полегчало,,,. Так и это по части ракет. Выслушал что мол копают наши знатоки, и скоро докопают---но не полегчало по любому. Сегодня ночью так грохнуло, что даже сходил в туалетик, правда по малой нужде!
показать весь комментарий
06.08.2022 20:27 Ответить
 
 