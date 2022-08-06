Россия переработала ракеты С-300, чтобы они взрывались не в воздухе, а внутри цели. Украинские специалисты изучают, что именно изменено, - ГСЧС. ВИДЕО
Эффект от попадания российских ракет в здания одинаков.
Об этом в интервью Суспільному рассказал начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук, передает Цензор.НЕТ.
"Ракеты - это "Искандер", "Калибр", "C-300". "Ураган" и "Смерч" принадлежат к реактивным ракетам и менее точны, но они меньшей дальности, поэтому, на мой взгляд, их применяют больше для того, чтобы напугать жителей Харькова, чтобы люди начали паниковать, больше говорить о завершении войны или еще что-нибудь", - говорит Овчарук.
По его словам, "Искандерами" россияне пользуются нечасто.
"Искандер" - ракета дорогая, и ее используют очень редко, потому что это действительно большие затраты для России использовать просто так "Искандеры". Различаются мощностью взрывчатки в головной части, сложностью поймать. "Искандер" гораздо более современная ракета, имеющая датчики ложной цели, так называют их, тепловые ловушки отстреливает, то есть она сбивает все объекты, которые хотят ее поймать. Совершает погрешность", - объясняет Овчарук.
Спасатель также сообщил, что ракеты С-300, которыми обстреливают украинские города, переработаны.
"С-300" – это просто ракета. Сегодня она россиянами переделана, потому что вообще "С-300" в первую очередь была для защиты воздуха. Ракета "земля-воздух". Специалисты пытаются установить, что было в ней изменено, потому что она с самого начала должна взрываться в воздухе, и когда она взрывается в воздухе, она создает облако из обломков, которые в нее уже вложены. В этом случае у нас много вопросов, как это происходит, что ракета попадает в цель, взрывается непосредственно внутри цели от контакта", - рассказывает сапер.
Однако эффект от ракет одинаков: "Если будет прямое попадание в здание, хоть "Искандер", хоть "С-300" разрушит все полностью".
але хтось пояснить як попадає в ціль зенітна ракета з радіолокаційною головкою самонаведення на повітряні цілі ?
Вивчають саме ЯК та ЩО в дрібницях.
навіщо з готової зенітної ракети робити РСЗО, якщо у них є Ураган М, подібний до Вільхи М із такою ж навігацією та дальністю 120 км
Самі дивиться!
не дожив дідусь Фройд до такого букета комплексів меншовартості, приниження та ганьби в одному тексті
"нас бьют, а мы крепчаем"
Нас е..ут, а мы крепчаем
И того не замечаем
Что покуда нас е..ут
Годы лучшие идут
Ще один "знавець" ППО на кшталт МВСників.
"... збиває з пантелику усі об'єкти ..."
Що він хотів сказати, це Ваше припущення.
А мені, як офіцеру ППО, такі вислови просто очі ріжуть.
Знову таки, вже різні діячи з МВС щось подібне бовкали не раз, не треба б було не фахівцю (співробітнику ДСНС) публічно розмірковувати про те, до чого він стосунку не має.
Более менее точно
Вопрос в том, как ракета ПВО наводится на поверхность земли!
Рідко? Та їх вже вистріляли дуже багато.
Українськи фахівці, могли б подумати, як схрестити С-300 з GPS наведенням!
Можливо і в нас би з'явилася додаткова можливість наносити удари по наземним об'єктам!
100 кілометрів, це вже суттєво більше ніж хаймарс!
На раше їх клепають у 3 зміни 24/7 благо без РГСН це внутрішне виробництво.
Читайте