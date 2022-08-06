Россия переработала ракеты С-300, чтобы они взрывались не в воздухе, а внутри цели. Украинские специалисты изучают, что именно изменено, - ГСЧС. ВИДЕО

Эффект от попадания российских ракет в здания одинаков.

Об этом в интервью Суспільному рассказал начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты - это "Искандер", "Калибр", "C-300". "Ураган" и "Смерч" принадлежат к реактивным ракетам и менее точны, но они меньшей дальности, поэтому, на мой взгляд, их применяют больше для того, чтобы напугать жителей Харькова, чтобы люди начали паниковать, больше говорить о завершении войны или еще что-нибудь", - говорит Овчарук.

По его словам, "Искандерами" россияне пользуются нечасто.

"Искандер" - ракета дорогая, и ее используют очень редко, потому что это действительно большие затраты для России использовать просто так "Искандеры". Различаются мощностью взрывчатки в головной части, сложностью поймать. "Искандер" гораздо более современная ракета, имеющая датчики ложной цели, так называют их, тепловые ловушки отстреливает, то есть она сбивает все объекты, которые хотят ее поймать. Совершает погрешность", - объясняет Овчарук.

Спасатель также сообщил, что ракеты С-300, которыми обстреливают украинские города, переработаны.

"С-300" – это просто ракета. Сегодня она россиянами переделана, потому что вообще "С-300" в первую очередь была для защиты воздуха. Ракета "земля-воздух". Специалисты пытаются установить, что было в ней изменено, потому что она с самого начала должна взрываться в воздухе, и когда она взрывается в воздухе, она создает облако из обломков, которые в нее уже вложены. В этом случае у нас много вопросов, как это происходит, что ракета попадает в цель, взрывается непосредственно внутри цели от контакта", - рассказывает сапер.

Однако эффект от ракет одинаков: "Если будет прямое попадание в здание, хоть "Искандер", хоть "С-300" разрушит все полностью".

