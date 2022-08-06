Оккупанты в Мариуполе организовали передвижные аптеки, где втридорога продают украденные лекарства. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе лекарства продают по завышенным ценам в передвижных аптеках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской совет.
"Так выглядит "забота" от оккупантов. Они пустили машины, в которых продают мариупольцам лекарства по повышенным ценам. Большинство медикаментов были украдены в городских аптеках. А теперь люди вынуждены отдавать последние деньги, чтобы хоть как-то сохранить свое здоровье. Цинизм и издевательство", - комментируют ситуацию в мэрии.
