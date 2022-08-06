РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11325 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
2 155 4

Оккупанты в Мариуполе организовали передвижные аптеки, где втридорога продают украденные лекарства. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе лекарства продают по завышенным ценам в передвижных аптеках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской совет.

"Так выглядит "забота" от оккупантов. Они пустили машины, в которых продают мариупольцам лекарства по повышенным ценам. Большинство медикаментов были украдены в городских аптеках. А теперь люди вынуждены отдавать последние деньги, чтобы хоть как-то сохранить свое здоровье. Цинизм и издевательство", - комментируют ситуацию в мэрии.

Мариуполь (5743) оккупация (10271) аптека (145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то начальный этап...потом они любую микстуру в этой же будке вам и сварят за ваши тугрики...абы токо не щимили с ацетонами...
показать весь комментарий
06.08.2022 19:11 Ответить
Ворье
показать весь комментарий
06.08.2022 19:12 Ответить
Так это у них в крови, если что-то не свиснут. не они будут.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:31 Ответить
Норм, вони хотіли в рідну говень. Вже призиваються до війська асвабадітєлєй
показать весь комментарий
06.08.2022 21:15 Ответить
 
 