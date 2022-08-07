За эту неделю ВСУ и разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 6 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его выступление опубликовано в телеграме президента.

"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских".

Благодарю партнеров – всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще более эффективное и современное оружие", - отмечается в сообщении.

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