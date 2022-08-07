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За эту неделю ВСУ и разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 6 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его выступление опубликовано в телеграме президента.

"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских".

Благодарю партнеров – всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще более эффективное и современное оружие", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Сегодняшние обстрелы оккупантами Запорожской АЭС – повод для жестких санкций против атомной отрасли РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обращение (764)


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Топ комментарии
+13
О, вечерний гундосик !
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06.08.2022 23:20
+13
Якого хрена ти здав ЗАЕС кацапам, наркоманіще?
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06.08.2022 23:21
+9
Этот дебил занят видосиками.Человек на своем месте
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06.08.2022 23:20
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А "слуги народа" чем в это время занимались?...
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06.08.2022 23:20 Ответить
О, вечерний гундосик !
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06.08.2022 23:20 Ответить
не тринди, дура.
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07.08.2022 04:47 Ответить
ты что несешь ****? кто дякував боневтiку? такие же зеленые боты как и ты
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07.08.2022 05:57 Ответить
був мораторій на критику влади і опозиції, об який гундосе чмо витерло жопу.
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07.08.2022 11:23 Ответить
Благодарили Гундосика? В начале марта? За слив за 2 дня Юга Украины? Ты там три дорожки занюхала, зеленая?
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07.08.2022 13:29 Ответить
Этот дебил занят видосиками.Человек на своем месте
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06.08.2022 23:20 Ответить
Якого хрена ти здав ЗАЕС кацапам, наркоманіще?
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06.08.2022 23:21 Ответить
Там повинна бути армія або озброєна тероборона. Ничего подобного не было. Расстояние Энергодар Крым по трассе составляет 522 км, а по прямой - 367 км.
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07.08.2022 12:18 Ответить
Шоб встретиться наконец на переговорах с кровавым карликом и наконец заглянуть ему в его глаз дохлой рыбы.
Мечта всей его жизни
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06.08.2022 23:23 Ответить
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06.08.2022 23:24 Ответить
если бы не ты Боневтик - этого бы всего не было...\когда ты это скажешь...?\
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06.08.2022 23:27 Ответить
Если бы не он, и войны бы не было. Было бы уже чем защититься
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07.08.2022 02:47 Ответить
традиційне 163 звернення про успіхи...
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06.08.2022 23:51 Ответить
Предложи себя в заложники ,условием поставь освобождение ЗАЭС,а ООН и МККрест выступят, гарантами твоей безопастности.
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07.08.2022 00:34 Ответить
у тебя зеленый член во рту думать мешает
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07.08.2022 05:58 Ответить
Скорше скумбрию по 18 предложит, чем сам клюнет.
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07.08.2022 02:44 Ответить
Ця твоя розвідка на чолі з таким же дебілом як і ти, все проспала, щоб ви дебіли робили без США.
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07.08.2022 04:51 Ответить
Тварюка,гидко дивитись на це неголене чмо,здав "Азовців",а треба було рятувати,дуже влучно чоловік в коментах написав "вєчєрній гундосік"
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07.08.2022 08:47 Ответить
Тля, тебе огидно слухати, викликаєш блювотиння.Хто здав азовців, Херсон? твоє рило в пушку ще з відпочинку в Омані.
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07.08.2022 10:38 Ответить
Зовсiм нема сорому дивитися людям в очi! Армия и разведка сделали бы ещё больше , если бы не
твоё втручання, если бы ты, убогий, не сел не в свои сани, если бы ты не поназначал своих предателей на должности в Армию и разведку, если бы ты не предал свой народ, по глупости доверивший тебе свои жизни. Ты же сам не можешь ничего сказать, только под суфлёра чужие мысли. Уйди сам, несчастный, сделай хоть один мужской поступок, заработал же уже, до конца
дней хватит! Захвати друга ермака с собой, как обещал!
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07.08.2022 11:43 Ответить
ВСУ - респект. это украинский народ. он защищает свой дом, свою землю.
но вот то что Ермак и К - агенты фсб, а Зеленский - весь белый и пушистый, так не бывает и надо с этим что то делать.
без ликвидации фсбшного кубла и народного доверия к власти, победи не будет.
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07.08.2022 16:05 Ответить
 
 