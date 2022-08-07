За эту неделю ВСУ и разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 6 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его выступление опубликовано в телеграме президента.
"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских".
Благодарю партнеров – всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще более эффективное и современное оружие", - отмечается в сообщении.
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Мечта всей его жизни
когда ты это скажешь...?\
твоё втручання, если бы ты, убогий, не сел не в свои сани, если бы ты не поназначал своих предателей на должности в Армию и разведку, если бы ты не предал свой народ, по глупости доверивший тебе свои жизни. Ты же сам не можешь ничего сказать, только под суфлёра чужие мысли. Уйди сам, несчастный, сделай хоть один мужской поступок, заработал же уже, до конца
дней хватит! Захвати друга ермака с собой, как обещал!
но вот то что Ермак и К - агенты фсб, а Зеленский - весь белый и пушистый, так не бывает и надо с этим что то делать.
без ликвидации фсбшного кубла и народного доверия к власти, победи не будет.