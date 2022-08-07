Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла Донецк и спалилась. Один из снарядов попал в жилой дом четко с восточной стороны и разрушил две квартиры. Попасть в эту часть дома с украинских позиций невозможно. Так прилететь могло только со стороны Макеевки или Калининского района Донецка, которые с 2014 года контролируются Россией.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадавший дом расположен по улице Молодых шахтеров. Любой может открыть карту и легко убедиться, что в дом могли стрелять только лишь российские военные.

Впрочем, на этот раз все настолько очевидно, что даже самые наивные дончане стали что-то подозревать. Почитал комменты в городских пабликах. Даже сторонники России понимают, что стреляли свои (смотри скрины).

Информация о том, что по Донецку лупят россияне, встречается постоянно. Люди постоянно пишут, что город обстреливается со стороны Макеевки. Отчетливо слышат звуки "минусов" прямо из города, неподалеку. Но когда снаряд падает на асфальт, определить откуда он летел сложно. А в данном случае все явно и очевидно. И отвертеться уже невозможно. Этот эпизод можно подавать как доказательство обстрелов Донецка российской армией", - розповів Казанський.













