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Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла Донецк и спалилась. Один из снарядов попал в жилой дом четко с восточной стороны и разрушил две квартиры. Попасть в эту часть дома с украинских позиций невозможно. Так прилететь могло только со стороны Макеевки или Калининского района Донецка, которые с 2014 года контролируются Россией.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадавший дом расположен по улице Молодых шахтеров. Любой может открыть карту и легко убедиться, что в дом могли стрелять только лишь российские военные.

Впрочем, на этот раз все настолько очевидно, что даже самые наивные дончане стали что-то подозревать. Почитал комменты в городских пабликах. Даже сторонники России понимают, что стреляли свои (смотри скрины).

Информация о том, что по Донецку лупят россияне, встречается постоянно. Люди постоянно пишут, что город обстреливается со стороны Макеевки. Отчетливо слышат звуки "минусов" прямо из города, неподалеку. Но когда снаряд падает на асфальт, определить откуда он летел сложно. А в данном случае все явно и очевидно. И отвертеться уже невозможно. Этот эпизод можно подавать как доказательство обстрелов Донецка российской армией", - розповів Казанський.

Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 01
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 02
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 03
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 04
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 05
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 06
Войска РФ обстреляли Донецк и спалились: так прилететь могло только с оккупированных РФ территорий, - Казанский 07

Автор: 

армия РФ (19578) Донецьк (6323) обстрел (27672) Казанский Денис (311) военные преступления (1447)


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Топ комментарии
+37
А ви запитайте в Амністіі інтернешенл
і вам скажуть
що в ціх квартирах ховалися українські
партизани
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07.08.2022 00:16
+23
И вот опять "донбят бамбас ", 8 лет в центрах Донецка и Луганска кафе и рестораньІ работали и тут на тебе...
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07.08.2022 00:08
+19
Какие они все таки зомби

"Снаряд упал раньше" и т.п.
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07.08.2022 00:06
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Какие они все таки зомби

"Снаряд упал раньше" и т.п.
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07.08.2022 00:06 Ответить
Асєєв вірно сказав: "немає там, на Донбасі, українських громадян !"

ви подивіться коментарі: "свои зарядили", укропи, укри.....

да, обурення, але - косорукі, стріляли по Пєскам (українським позиціям), але не долетіло
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07.08.2022 01:35 Ответить
До чого тут громадяни - це українці-зрадники. Раzzісти українців х@...и обзивають, а ці себе так і індефікують, бо укропи/укри вживають.
Головне, щоб українці не використовували х@....и, бо тоді дійсно ніби немає національності українці.
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07.08.2022 16:39 Ответить
не зомбі! Гірше - тупорила вата.
воно буде відкидати НЕЗАПЕЧЛИВІ факти, вигадувати фантанстичні версії, припустить дії іноплінетян, але ніколи не визнає правди!

ватна тупорилість не потребує довготривалого зомбування тільки з однієї причини - воно вирісло в тупому, ватному середовищі! воно вже готове до споживання тупорилих несінітниць і не сприймає реальність,, бо живе у свої тупорилих мареннях.

Отаке воно життя(
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07.08.2022 09:45 Ответить
Знов укропська ДРГз мінометом у смітєєвозці шастає по Юзівці.
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07.08.2022 00:07 Ответить
И вот опять "донбят бамбас ", 8 лет в центрах Донецка и Луганска кафе и рестораньІ работали и тут на тебе...
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07.08.2022 00:08 Ответить
"сладкий дворик". ларек из 90х. дикари
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07.08.2022 00:14 Ответить
Нормально,можно повторити?
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07.08.2022 00:14 Ответить
Да знают они в ОРДЛО кто по ним восемь лет стреляет, там тоже живут не только дураки.
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07.08.2022 00:15 Ответить
А ви запитайте в Амністіі інтернешенл
і вам скажуть
що в ціх квартирах ховалися українські
партизани
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07.08.2022 00:16 Ответить
І теж сидять в фсбешному телеграмі , як і групи зсу, сбу, поліція, головнокомандувач і т д
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07.08.2022 00:16 Ответить
Amnesty International, мабуть, зафіксувала цей злочин, якщо вже прокинулась і тим боком наділа окуляри.
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07.08.2022 00:17 Ответить
Конченых не жалко. Пусть обстреливают и дальше. Чем меньше останется подобной публики,тем лучше.
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07.08.2022 00:18 Ответить
Не знаю як зараз насправді, але на карті вказано, що у сусідньому будинку дитяча лікарня. Трохи промахнулись асвабадітєлі.
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07.08.2022 00:21 Ответить
укри,укропи...Яка ж це відморожена і кончена біомаса.Но они не будут кормить бездельников из Западной Украини.Кормильці хренові.
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07.08.2022 00:23 Ответить
Ватка у нєпонятках.
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07.08.2022 00:24 Ответить
ватка понимает, что не укрьі их трахнули, но в непонятках как оправдать рашистов, что придумать, чтоб хором кричать. А им не обьясняют, типа, а вьі же умньіе, а придумайте сами отмазку. Как в анекдоте, где мужа жена поймала с любовницей, а он ей заявляет, тьі у меня умная, придумай мне сама что-то
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07.08.2022 01:15 Ответить
Ну та й хій з тими дамбазами. Ніц не шкода.
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07.08.2022 00:38 Ответить
путінхуйло
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07.08.2022 00:50 Ответить
Лала-лала_лала
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07.08.2022 01:06 Ответить
Та ета жест доброй волі
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07.08.2022 01:38 Ответить
АНИ НИ ПАНИМАЮТ !!
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07.08.2022 02:53 Ответить
Та їм хоч кол на голові чеши....

Кого ми збираємось визволяти? Оцих ненависних зомбі?
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07.08.2022 05:14 Ответить
ніт, нормальні люди там ще залишились, все одно нашу землю треба звільняти
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07.08.2022 05:41 Ответить
Насыпайте ещё! «Работайте, братья!»))
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07.08.2022 05:15 Ответить
виталику очеретяному премию дарвина! когда укроп ненавидит укропов это диагноз
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07.08.2022 05:25 Ответить
справжні донеччани добре розуміють, хто стріляє по цивільним та розкидує міни-лепестки, але місцеві рашисти виправдають "своїх"
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07.08.2022 05:33 Ответить
У Львові, на центральній кінологічній базі ЗСУ, тренували укропські снаряди розвертатися на 180 градусів. Є багато свідків -
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07.08.2022 05:51 Ответить
Відео чьотке.
Прильотів норнально було.
Дякуємо "РИА Новості" за сюжет і фіксацію доказів чергового злочину.
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07.08.2022 07:49 Ответить
Даунбаситы с максимальной упоротостью все равно будут винить укарину. Смотрел пару лет назад ролик кде даунбаситке в дом влетел снаряд. Если посмотреть в отверстие в стене то видно позиции орков. Но даунбаситка все равно визжала что это сделали укропы. Поэтому бесполезно что то даунбаситам доказывать.
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07.08.2022 08:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oBJOLOAhwMI особоупоротые раздамблённые даунбасяны до последнего отказываются включать своЮ голову
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07.08.2022 08:15 Ответить
Баллистика проста: очередной за 8 лет рикошет снаряда от ватной голова...
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07.08.2022 08:54 Ответить
Дебіли чи ідіоти? Неоднозначні чи одноклітинні? Маю надію, що всі даунбасці вже носії кацапських паспортів і чкурнуть на свою ментальну родіну вслід за асвабадітєлями
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07.08.2022 10:26 Ответить
люди з укр.прізвищами в Донецьку не ідентифікують себе з Україною,ми для них укри,а русня -"наши".Це жах - як жити з ними разом після всього,що вони зробили з Україною
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07.08.2022 10:28 Ответить
самое страшное когда понимаешь что твои земляки конченные твари. Надеюсь что когда ни будь эти моральные уроды получат по заслугам по настоящему (прости Господи). Слава Украине.
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07.08.2022 14:07 Ответить
 
 