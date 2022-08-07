Воздушные силы надежно стоят на страже воздушных границ нашего государства, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих воздушных сил с профессиональным праздником.
Поздравительные слова глава государства разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задачи и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!", - отметил он.
Топ комментарии
+8 Olena Lynch
показать весь комментарий07.08.2022 09:33 Ссылка
+7 Татьяна Москаленко #526378
показать весь комментарий07.08.2022 09:28 Ссылка
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий07.08.2022 09:32 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.
О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.
Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.