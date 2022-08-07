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Воздушные силы надежно стоят на страже воздушных границ нашего государства, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих воздушных сил с профессиональным праздником.

Поздравительные слова глава государства разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задачи и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!", - отметил он.

Читайте также: Залужный поздравил военнослужащих Воздушных сил: Вы надежно защищаете наше небо и даете достойный отпор агрессору. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) поздравление (1062) Воздушные силы (2390)


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Топ комментарии
+8
Та усім нашим воїнам Слава, крім тебе бо не втік балакучій тут в Америці ми це називаємо "mouth diarrhea" . До речі добра новина з росії:

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.

О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.

Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.
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07.08.2022 09:33
+7
Если бы вас мудаков во власти не было,то герои наши были бы живы!
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07.08.2022 09:28
+7
Що там з "Азовцями" балабол гнусавий? Там клітки на сцені для них будують! А ти скотиняко соплі жуєш!!!
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07.08.2022 09:32
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А на чолі ВПС Тойшоневтік.
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07.08.2022 09:20 Ответить
Тебе больше нравится Тойшонездох? Я так и думал
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07.08.2022 09:28 Ответить
Мен1 б1льше подобаеться той що за Укра1ну, за народ, за арм1ю. П1сля зради Азову я йому не в1рю. Та н1коли не в1рила запухшим 1 неголеним алкогол1кам.
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07.08.2022 09:36 Ответить
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07.08.2022 09:26 Ответить
Если бы вас мудаков во власти не было,то герои наши были бы живы!
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07.08.2022 09:28 Ответить
Що там з "Азовцями" балабол гнусавий? Там клітки на сцені для них будують! А ти скотиняко соплі жуєш!!!
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07.08.2022 09:32 Ответить
Зебілізм привів Україну до катастрофи. І навіюється думка чи це свідома зрада чи дурість ...
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07.08.2022 09:32 Ответить
Та усім нашим воїнам Слава, крім тебе бо не втік балакучій тут в Америці ми це називаємо "mouth diarrhea" . До речі добра новина з росії:

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за госизмену.
Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии", был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.

О создании гиперзвуковых ракет "Цикрон" президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, "безупречно" прошло испытания.

Тобто анало -говнетна зброя накрилася мідним тазом.
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07.08.2022 09:33 Ответить
АЕС перед війною були відкриті-виведені військові бригради прикриття та дивізіони ППО. Для чого ?
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07.08.2022 09:35 Ответить
для здачі рашисту по домовленності.за котру було проплачено
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07.08.2022 10:11 Ответить
******** гундосый, холуй Ермака.
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07.08.2022 09:38 Ответить
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07.08.2022 09:40 Ответить
Де влізає цей артист який грає роль президента України а на ділі це маріонетка Бені Коломойського то там поразки та втрати. Армія після зради "Азова" не вірить цьому клоуну.
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07.08.2022 09:38 Ответить
А хіба до цього можна було вірити ?
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07.08.2022 11:52 Ответить
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07.08.2022 09:41 Ответить
Це йшла в Буковелі нарада відбиття агресії рашистів....січень 2022 р
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07.08.2022 09:43 Ответить
Добре що асфальт поклали, а армію перед війною непотрібно збільшувати. Піариться гад зелений.
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07.08.2022 09:45 Ответить
Коли над зграєю левів вожаком є баран то це біда а коли над отарою баранів стоїть лев то це перемога..Ми лева поміняли в 2019 році на барана ...
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07.08.2022 09:46 Ответить
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07.08.2022 09:55 Ответить
"Зрадна, єхидна,зе-потвора"!
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07.08.2022 10:20 Ответить
Чмоня Боневтік вивчив новий текст. Тепер можна і на піаніно пограти. Важка робота
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07.08.2022 11:26 Ответить
 
 