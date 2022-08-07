Воздушные силы надежно стоят на страже воздушных границ нашего государства, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих воздушных сил с профессиональным праздником.

Поздравительные слова глава государства разместил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задачи и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!", - отметил он.

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