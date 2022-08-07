Костенко о перебежчиках в силовых структурах: Спецслужбы занимались не тем. Ко всем назначенным экс-генералом СБУ Наумовым есть вопросы. ВИДЕО

В украинских силовых структурах пока большое количество перебежчиков из-за ошибочной кадровой политики.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Они вообще зашли сюда, надеясь, что мы будем их с цветами встречать. Они вообще не готовились воевать. Допрашивая некоторых бойцов, мы видели, что некоторые из них были только призваны на службу... Решили просто прийти и думали, что мы подарим им нашу страну. Нет! Подарков таких больше не будет", - отметил Костенко.

"История в наших руках и я думаю, мы доведем наше дело до конца!" – уверен нардеп.

Комментируя то, как изменилась ситуация в Николаеве с начала полномасштабного вторжения, Костенко отметил: "Изменилось в первую очередь то, что здесь нет врага, потому что он был на окраинах города. Было мало разведданных о том, сколько врага идет, какие его силы. Сейчас у нас четко работает разведка, мы понимаем, что делать. У нас появился боевой опыт, у нас есть военная техника. Я не говорю, что все хорошо. Сложно, но есть понимание, как с этим "сложно" бороться" .

"То, что мы их отбили от Николаева - это военный характер. Это доблесть и самоотдача каждого воина, и военный характер. Те силы и средства, которые у нас были, если бы их поставить так просто, могло бы быть по-другому", - заметил Костенко.

Он напоминает, что враг сейчас находится на границе Николаевской и Херсонской областей.

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Костенко отказался комментировать сроки и вероятный результат контрнаступления ВСУ на юге.

"Враг подтягивается. У нас тоже строятся линии обороны... Теперь нужно думать о том, как сдержать врага, накопить силы и потом говорить об отражении".

"СБУ нужно до конца года максимально уничтожить все резидентуры врага, как показывает практика - они есть и они корректируют артиллерию... Что касается ВСУ, нужно уничтожать наступательный потенциал врага. Живую силу и технику. В технике он пока преобладает... Война показала , что это война техники", – добавляет он.

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Комментируя действия украинских спецслужб в борьбе с вражеской агентурой, Костенко отметил: "Спецслужбы до этого занимались не тем, чем нужно. Они расследовали экономические преступления, коррупционные. Это не дела спецслужбы. Спецслужба должна была заниматься именно этим (обнаружением вражеских агентов. – Ред.). ). Сейчас пытаются исправиться, но вывести на "чистую воду" одного агента - на это могут понадобиться годы. Над этим нужно постоянно работать...".

Говоря о том, почему так много перебежчиков в украинских силовых структурах, Костенко отметил: "Есть ошибки в кадровой политике. В частности, мы все знаем феномен генерала в прошлом Наумова, который был начальником департамента внутренней безопасности, именно этот человек отвечал за весь кадровый полет. Он был серым кардиналом. Он ставил своих людей по регионам. Во время войны он первым сбежал за границу. Те все люди, которых он поставил, к ним есть вопросы в СБУ", - отметил нардеп.