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Новости Видео Война
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Костенко о перебежчиках в силовых структурах: Спецслужбы занимались не тем. Ко всем назначенным экс-генералом СБУ Наумовым есть вопросы. ВИДЕО

В украинских силовых структурах пока большое количество перебежчиков из-за ошибочной кадровой политики.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Они вообще зашли сюда, надеясь, что мы будем их с цветами встречать. Они вообще не готовились воевать. Допрашивая некоторых бойцов, мы видели, что некоторые из них были только призваны на службу... Решили просто прийти и думали, что мы подарим им нашу страну. Нет! Подарков таких больше не будет", - отметил Костенко.

"История в наших руках и я думаю, мы доведем наше дело до конца!" – уверен нардеп.

Комментируя то, как изменилась ситуация в Николаеве с начала полномасштабного вторжения, Костенко отметил: "Изменилось в первую очередь то, что здесь нет врага, потому что он был на окраинах города. Было мало разведданных о том, сколько врага идет, какие его силы. Сейчас у нас четко работает разведка, мы понимаем, что делать. У нас появился боевой опыт, у нас есть военная техника. Я не говорю, что все хорошо. Сложно, но есть понимание, как с этим "сложно" бороться" .

"То, что мы их отбили от Николаева - это военный характер. Это доблесть и самоотдача каждого воина, и военный характер. Те силы и средства, которые у нас были, если бы их поставить так просто, могло бы быть по-другому", - заметил Костенко.

Он напоминает, что враг сейчас находится на границе Николаевской и Херсонской областей.

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Костенко отказался комментировать сроки и вероятный результат контрнаступления ВСУ на юге.

"Враг подтягивается. У нас тоже строятся линии обороны... Теперь нужно думать о том, как сдержать врага, накопить силы и потом говорить об отражении".

"СБУ нужно до конца года максимально уничтожить все резидентуры врага, как показывает практика - они есть и они корректируют артиллерию... Что касается ВСУ, нужно уничтожать наступательный потенциал врага. Живую силу и технику. В технике он пока преобладает... Война показала , что это война техники", – добавляет он.

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Комментируя действия украинских спецслужб в борьбе с вражеской агентурой, Костенко отметил: "Спецслужбы до этого занимались не тем, чем нужно. Они расследовали экономические преступления, коррупционные. Это не дела спецслужбы. Спецслужба должна была заниматься именно этим (обнаружением вражеских агентов. – Ред.). ). Сейчас пытаются исправиться, но вывести на "чистую воду" одного агента - на это могут понадобиться годы. Над этим нужно постоянно работать...".

Говоря о том, почему так много перебежчиков в украинских силовых структурах, Костенко отметил: "Есть ошибки в кадровой политике. В частности, мы все знаем феномен генерала в прошлом Наумова, который был начальником департамента внутренней безопасности, именно этот человек отвечал за весь кадровый полет. Он был серым кардиналом. Он ставил своих людей по регионам. Во время войны он первым сбежал за границу. Те все люди, которых он поставил, к ним есть вопросы в СБУ", - отметил нардеп.

Автор: 

Николаев (2159) Николаевская область (2139) спецслужбы (467) Костенко Роман (169) Наумов Андрей (58) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+47
а до Бакановської мерзоти питань немає?
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07.08.2022 12:50
+36
от цікаво хто призначив наумова?
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07.08.2022 12:51
+31
Повна оп зрадників а ми про якусь куйню
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07.08.2022 12:54
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а до Бакановської мерзоти питань немає?
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07.08.2022 12:50 Ответить
Так наумов і був людиною баканова.
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07.08.2022 12:59 Ответить
Піариться на перемозі Марченко, це не діло. А про те, що це все кадри оманського і дерьмака - тиша. Чи то дрищить вказати винуватого, чи то такий самий.
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07.08.2022 13:19 Ответить
от цікаво хто призначив наумова?
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07.08.2022 12:51 Ответить
мабуть баканов
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07.08.2022 12:54 Ответить
Без відома Зеленського? Не смішіть мої шкарпетки. А хто призначив вчорашнього росіянина Гогілашвілі заступником міністра МВС, який чисто випадково є чоловіком особистої секретарки Зеленського такої собі Левченко?

Баканов не просто так був головою СБУ. Якраз для того, щоб призначати потрібних ОП людей
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07.08.2022 13:00 Ответить
Здається, вже писали, що наумова затверджував зеленський з подання баканова.
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07.08.2022 13:02 Ответить
Та в цьому не могло бути жодних сумнівів. Досить наївно вірити в те, що Зеленський щось там не знав.
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07.08.2022 13:06 Ответить
Зеля розставляє зрадників по всій країні, а народ намогається найти фейкови причини для цього і звинувати когось їншого.
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07.08.2022 14:25 Ответить
"Без відома Зеленського? Не смішіть мої шкарпетки. " Не смішить мої шкарпетки. Ото ЧМО когось призначае чи звільняе? Ще не зрозуміли хто в Україні завхоз?
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07.08.2022 14:52 Ответить
Хто, хто? Боневтік. Тільки він призначає заступників.
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07.08.2022 13:07 Ответить
В принципі - той же ж хто обрав і Зеленського . ! . Бо - якби не було Зєлі , не було б Баканова ,, а не було б Баканова - то не було б наумова . Ну і далі по ланцюжку . І так в кожній держструктурі .
Але той хто все це наробив , тепер тут - ніпрічьом ,, і за нєво нє галасавал . !!
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07.08.2022 13:16 Ответить
а у мене до преза куча питань... і нематюками іх висловити неможливо...
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07.08.2022 12:52 Ответить
Про Зермаків він дипломатично промовчав.
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07.08.2022 12:53 Ответить
Повна оп зрадників а ми про якусь куйню
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07.08.2022 12:54 Ответить
США знают имена ермаков, арахамий и прочих фсбшних кротов.
как можно воевать, зная что за твоей спиной предатели
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07.08.2022 12:54 Ответить
Можна, бо якщо не воювати - буде ще гірше. Поразка у цій війні означатиме репресії для наших військових.
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07.08.2022 13:03 Ответить
Не репресії,а могилу!
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07.08.2022 13:06 Ответить
до тих пір, поки в Києві не будуть всі політичні еліти з західноїх України, це все лайно будет продовжуватись вічно
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07.08.2022 12:55 Ответить
Та ладно...
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07.08.2022 12:58 Ответить
Ну ти не перегибай, тут також гавнюків переважна більшість ( я про політиків)
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07.08.2022 13:03 Ответить
Це ви маєте на увазі колю котлету? Еліта це ті хто пройде поліграф у ЦРУ.
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07.08.2022 14:54 Ответить
Політичні еліти мають бути з фронту. Тільки той, хто воював, може претендувати на високу посаду.
Шкода, що героїв із Азову тупо злили. Зеля їх свідомо віддав рашці, щоб не розповіли про те, як здали південь...
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07.08.2022 15:02 Ответить
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07.08.2022 12:57 Ответить
Не чокай тут,псіно!)
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07.08.2022 13:04 Ответить
Продажные подкацапские мрази помогали кацапам ползти вперед. Вспомните того предателя, который показывал "козьи тропы". А сколько мразоты сидит около власти и сливает инфу. Украине нужна мощнейшая контрразведка, которая будет всю это лядву вычислять и что самое главное устранять.
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07.08.2022 12:58 Ответить
коли Козлорила ********** скауліла голосніше всього та обсикалась в істеричних епілепсіях? - правильно ! коли політична еліта України була з правого берегу.
п.с. я не намікаю на Пороха, я намікаю на те, що бандитсько кримінальні (читай політично-економічні) еліти формувались з бандюганів в 90-х. Лівобережні бандюгани були завязані на россійські плацдарми, а правобережні - на європу (контрбанда, бурштин, ліс тощо)
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07.08.2022 13:00 Ответить
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы! Сталинские гены живут и процветают...
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07.08.2022 13:00 Ответить
Так Баканова и отстранили по статье за то, что у него в ведомстве наверху оказалось сильно дохрена шпионов.
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07.08.2022 13:13 Ответить
"Основна агентура ворога" сидить в ОПі.
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07.08.2022 13:01 Ответить
Не так основна, як головна
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07.08.2022 13:11 Ответить
так шо ви хотіли якщо по регіонах кадровою політикою СБУ займаються покидьки які ще в часи сесерес були катами в кгб і бвивали патріотів
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07.08.2022 13:02 Ответить
Дело не только в этих тварях из СБУ и их парашном "шефе" Бакланове.
Дело в том, что 73% уйобков в 2019-м году избрали себе Куйла.
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07.08.2022 13:03 Ответить
Скільки не дивлюсь на банер (і не тільки на банер, а і на всю владу 91-22 років), а бачу тільки дві купи лайна в різних обгортках. В нас, що вибір Боневтік/Бопідняв? Геть все шобло 91-22 років в буцигарню! До влади економістів, дипломатів і військових!
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07.08.2022 22:32 Ответить
За кого голосовал в 2010-м и в 2019-м? Только честно.
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07.08.2022 23:25 Ответить
Служба Бездіяльності України .
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07.08.2022 13:05 Ответить
Наумова, який був начальником департаменту внутрішньої безпеки, саме ця людина відповідала за всю кадрову політку. Він був як сірим кардиналом. Він ставив своїх людей по регіонах. Під час війни він першим втік за кордон. Ті всі люди, яких він поставив, до них є питання у СБУ" Джерело:

а питань до того, хто поставив наумова і далі по ланцюжку наверх немає?
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07.08.2022 13:07 Ответить
Ох якби ж тільки спецслужби займалися не тим…
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07.08.2022 13:15 Ответить
Питання є і до того, хто призначив наумова, і до того, хто призначив того, хто призначив наумова, як і до того, хто зробив наумова генералом.
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07.08.2022 13:23 Ответить
Треба підняти питання оманських домовленостей. Хто проштовхував клоуна на посаду, хто призначав ФСБешних кротів. Вся вертикаль влади нашпигована агентами рашки. Чому агент Козир таккий цінний для держави?
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07.08.2022 13:23 Ответить
А хто ж цього Наумова призначив? Мабуть сам себе! Ніколи такого не було і от знову так не пощастило українцям! І хто ж за це відповість? Підозрюю, що ніхто. Під мудрим керівництвом зермака так воно і далі буде.
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07.08.2022 13:39 Ответить
Чому не назначити Костенка головою СБУ? По моєму дуже достойний кандидат.
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07.08.2022 13:45 Ответить
Напевне, і ти достойний. Але тебе не призначать. Здогадуєшся, чому?
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07.08.2022 14:05 Ответить
По-перше, Роман Костенко не є членом Слуги народу. По-друге, вйськових патріотів монобільшість не любить і не сприймає, як політичних партнерів, вона їх боїться, як конкурентів. Це не лікується...
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08.08.2022 12:11 Ответить
Наумов швагро літінанта,його функція в СБУ була така ж як і у брата Ермака в ОПі : визначення суми і прийом хабарів як від простих відвідувачів так і "сотрудников". А брат Ермака як до перемоги "гегемона"так і після ошивається біля військової розвідки. Як і Гогі, так і брат Єрмака
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07.08.2022 14:02 Ответить
Судячи з усього, ***** хоче наступними за Бахмутом, Краматорськом та Слов'янськом хоче захопити Миколаїв та Одесу.
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07.08.2022 14:04 Ответить
А хіба в Омані не про це йшла розмова?
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07.08.2022 14:28 Ответить
Створіть парламентську комісію з питань призначення Наумова на цю посаду і його діяльності. От вам, народним депутатам, і буде достойна робота, а нам цікава інформація, а прокуратурі і ДБР додаткові матеріали для кримінальних справ.
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07.08.2022 14:56 Ответить
"люди, яких він поставив, до них є питання"
вже давно повинні бути питання до особи, що керівництво СБУ понапризначала.
але в медіа та політиків все навпаки - єднатися навколо лайна
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07.08.2022 15:04 Ответить
Та ви що! Це, виявляється, помилкова політика? Далі слідує контент не для словників
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07.08.2022 15:19 Ответить
В українських силових структурах наразі велика кількість перебіжчиків через помилкову кадрову політику. Яку таку помилкову, це була цілеспрямована, антидержавна поліьтика влади бродячого шапіто- розрушити міцність держави перед вторгненням орди. Чи йолопи при владі, чи свідомі вороги- різниця невелика, одних можна вішати за свідомий злочин, інших ув'язнювати за несвідомийц, і то ще треба буде довго доказувати, що злочин несвідомий, і що той можновладець- ідіот клінічний. Правда тоді виникне питання- а хто ж клінічного ідіота до влади привів! Хто допустив до влади ермака, татарова, агрохімію, верещучку, та руду нелодокторку?!
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07.08.2022 16:05 Ответить
Я згоден, що майбутнього президента треба ставити з військових- героїв...Тількі він зможе дати по руках оцій усій мерзоті, яка уже роззявила рота на кошти по відбудові України...
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07.08.2022 17:23 Ответить
Смерть предателям
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07.08.2022 18:07 Ответить
 
 