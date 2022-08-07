Вставай, страна огромная! - российские дети поют в храме советскую милитарную песню. ВИДЕО
В России дети в военных формах в помещение храма РПЦ поют советскую милитарную песню "Вставай страна огромная!" Примечательно, что священник тоже подпевает слова.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры этого действа распространяются по сети.
Топ комментарии
+51 Перехватчик
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+43 SabakaBarabaka Yo #524041
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+38 Перехватчик
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http://www.patriarchia.ru/bible/lev/24/ Исх 21, 12
Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти.
Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину.
Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:
http://www.patriarchia.ru/bible/lev/24/ перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать.
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Щиро дякую!
😂😂😂😂😂😂
ПОВСТАНЬ, НАРОДЕ МІЙ!
(пісня криворізьких повстанців УНР)
Вже день і йде народної
Розплати кари час.
Немає сили жодної,
Щоб стримувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!
Ми йдемо в бій із ворогом -
Полками орд чудних.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
Й імперськая тюрма!
Б'ємось проти кремлівського
Московського ярма!
"Вставай ІГІЛ, Хамаз...." 😕
А оце його:
"Прощай, нємитая Росія... !"
Порох із захватом цитував
Кстати-а где певчая?И почему поп не не машет кадилом,обивая такт?
Попадья могла бы танцевать тверк,хлопая себя по жирным ляжкам.Больше ада.
Чем еще служители культа могут удивить?Половым актом на амвоне?
тоді то й саме у храмах творили..під клЮби перепрофільовували
Но этому безумию нет конца..
візміть найпростіші питання, найактуальніші для України - скільки відсотків їх підтримує?
1%, 0,5% - ?
- Україні потрібна власна національна єліта з Українців, вітні жиди не визнають наявність українського єтноса взагалі, як й росіяне, тому найпростіше правило про пропорціональне предствництво націй в огранах влади не сприймають, тобто якщо український єтнос існує, а також існує еврейскій єтнос, якого 0,6% від українського єтноса, це означає що депутатов-жидів може бути з 440 штук - ровно 4, но ніяк не 5. Якщо 5 - то вже ГЕНОЦИД українців жидами, тобто недопуск українського єтноса до влади в Україні.
- Україні потрібно остаточно закінчити історії з совком, знищити пам'ятники Ватутіну-Пушкіну, та іншим радянським ІДОЛАМ, та закріпити законодавчо ВЛАСНИХ героїв, власні цінності - УПА, Шухевича, Бандеру та інших героїв
- треба суворо КАРАТИ за проросійскі акції - такі як девятомай з дідами на палках тощо
релiгiя в них теж крадена. чому дивуватися - хронiчнi брехуни, алкашня i садисти.
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
Храмі Сатани ?
а ні є ще куди нижче
********
Да там дєлов то, - ануліровать, і фсьо! Викусітє, праклятиє імпєріалісти! )))
чи спецоперація ...
Вгадайте, хто це? Ні, це не військові і навіть не курсанти... Це нова форма навчальної програми Мацківського художньо-промислового інституту.
Твою ж мать, чуть не зиганул!
В программе: анальный блицкриг, преждевременная капитуляция, взятие возле рейхстага, 69-я рота, продолжительный лэндлиз, оргазмы Ленинграда, много раз на зад, оральный трибунал, БРДСМ нагайками и многое другое.
По результатам мероприятия участникам будут вручены грамоты:
🎖"28 панфиловцев" - самой активной представительнице женского пола;
🎖"Василий Зайцев" - самому активному представителю мужского пола;
🎖"В глубоком тылу" - самой активной труженице тыла;
🎖"Молотов-Риббентроп" - за двойное проникновение в Польшу;
🎖"Пилотка Победы" - гран-при самой очаровательной участнице;
Хватит натягивать деда на палку, натяни бабу! А потом ещё одну, и ещё! А если будет мало, то мы всегда.... МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!