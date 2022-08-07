Вставай, страна огромная! - российские дети поют в храме советскую милитарную песню. ВИДЕО

В России дети в военных формах в помещение храма РПЦ поют советскую милитарную песню "Вставай страна огромная!" Примечательно, что священник тоже подпевает слова.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры этого действа распространяются по сети.

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