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Россия набирает в армию заключенных как "пушечное мясо" и бросает новичков на передок, чтобы выявить огневые позиции ВСУ, - Гайдай. ВИДЕО

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Используют свежемобилизованных – неважно откуда, с оккупированной территории или с тюрем, – их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня – и они просто, как расходный материал, сразу погибают…

Они же не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии", - отметил Гайдай.

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Гайдай добавил в сообщении, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, так что российская армия в случае гибели их не учитывает.

Автор: 

армия РФ (19592) ЧВК Вагнер (1333) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+5
смотрел видео с откровениями пленного мобика, короче, там дела вообще - жопа , количество убитых паРашников гораздо больше чем озвучивает наш генштаб , дело в том , что в первые 2-3 недели никто не считал и не контролировал потери , по его рассказам там в день ложилось от 600 до 1000 человек , что бы скрыть потери начальники заставляли убитых прикапывать в посадках , потому что им самим была бы крышка, когда они передвигались колонами в урале могло находится 30-40 человек, в колоне было от 10 до 12 уралов , за 2 часа отработки всу по этой колоне ни осталось ни одного урала , а там были бехи, минометные расчеты, командные авто, 6 танков , машины связи , ..............и таких колон тогда херачили не мало .
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07.08.2022 21:50
+4
Какой еще мудак скучает за Советским Союзом.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.
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07.08.2022 21:23
+3
це типу нам поспівчувати ще???
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07.08.2022 21:19
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це типу нам поспівчувати ще???
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07.08.2022 21:19 Ответить
Та нічьо-свінаматкі єщьо апарасятся...
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07.08.2022 21:20 Ответить
volodarskijo

@volodarskijo

·

https://twitter.com/volodarskijo/status/1556027648505167872 20 ч

Старший сержант Олег Мороз навесні цього року підірвав міст у Щасті - операція була ризикованою та вдалою, за неї він отримав звання Героя України.

10 червня 2022-го він загинув у бою.

Служив у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. Був головним сержантом інженерно-саперного взводу. Контрактник ЗСУ ще з 2013 року - тоді вирішив стати десантником.

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07.08.2022 21:20 Ответить
Какой еще мудак скучает за Советским Союзом.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.
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07.08.2022 21:23 Ответить
смотрел видео с откровениями пленного мобика, короче, там дела вообще - жопа , количество убитых паРашников гораздо больше чем озвучивает наш генштаб , дело в том , что в первые 2-3 недели никто не считал и не контролировал потери , по его рассказам там в день ложилось от 600 до 1000 человек , что бы скрыть потери начальники заставляли убитых прикапывать в посадках , потому что им самим была бы крышка, когда они передвигались колонами в урале могло находится 30-40 человек, в колоне было от 10 до 12 уралов , за 2 часа отработки всу по этой колоне ни осталось ни одного урала , а там были бехи, минометные расчеты, командные авто, 6 танков , машины связи , ..............и таких колон тогда херачили не мало .
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07.08.2022 21:50 Ответить
Так напевно уже ипуть і не тільки рязанських омоновці ж **** , з 24 лютого вже півроку скоро буде
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07.08.2022 22:45 Ответить
Та хоч половців -- іх тре зупиняти і бити
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07.08.2022 21:25 Ответить
Еще их называют «мобики». В гугле много откровений.
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07.08.2022 21:31 Ответить
Усіх тарганів у хаті важко перебити, проте цього слід прагнути.
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07.08.2022 21:31 Ответить
ты кацап от истины недалёк...
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07.08.2022 22:06 Ответить
а шо в нас не хватить патронів на цю погань??
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07.08.2022 22:17 Ответить
Звучить так, наче ми зараз маємо поплакать і пожаліть бєднєнькіх.
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07.08.2022 22:23 Ответить
Не понимаю смысл интересоваться орденоносцем РПЦ Гайдаем после успешного слива Луганской области. Оно просто готовит мнение к сдаче территорий.
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07.08.2022 22:30 Ответить
 
 