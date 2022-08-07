Россия набирает в армию заключенных как "пушечное мясо" и бросает новичков на передок, чтобы выявить огневые позиции ВСУ, - Гайдай. ВИДЕО

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Используют свежемобилизованных – неважно откуда, с оккупированной территории или с тюрем, – их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня – и они просто, как расходный материал, сразу погибают…

Они же не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии", - отметил Гайдай.

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Гайдай добавил в сообщении, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, так что российская армия в случае гибели их не учитывает.