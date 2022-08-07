Россия набирает в армию заключенных как "пушечное мясо" и бросает новичков на передок, чтобы выявить огневые позиции ВСУ, - Гайдай. ВИДЕО
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российская армия использует заключенных или жителей ОРДЛО для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом Сергей Гайдай рассказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
"Используют свежемобилизованных – неважно откуда, с оккупированной территории или с тюрем, – их используют как пушечное мясо. Их постоянно бросают вперед на линию огня – и они просто, как расходный материал, сразу погибают…
Они же не проходят подготовку, у них нет нормальной экипировки, поэтому их просто бросают для того, чтобы выяснить, где наши огневые позиции, которые потом российская армия пытается обстреливать из артиллерии", - отметил Гайдай.
Гайдай добавил в сообщении, что заключенные из российских колоний попадают в частную военную компанию, так что российская армия в случае гибели их не учитывает.
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@volodarskijo
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https://twitter.com/volodarskijo/status/1556027648505167872 20 ч
Старший сержант Олег Мороз навесні цього року підірвав міст у Щасті - операція була ризикованою та вдалою, за неї він отримав звання Героя України.
10 червня 2022-го він загинув у бою.
Служив у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. Був головним сержантом інженерно-саперного взводу. Контрактник ЗСУ ще з 2013 року - тоді вирішив стати десантником.
Гулаг в действии.
Скоро рязанские омоновцы будут ипать вдов убитых на войне.
Мужиков мало останется.
Путин красавец.
Убей их всех.