Ночью ВСУ ракетами HIMARS нанесли удары по пунктам оккупантов в Мелитополе, уничтожено более 100 россиян, - Федоров. ВИДЕО

В ночь на 8 августа ВСУ ракетами HIMARS нанесли удар по пунктам временной дислокации вражеских войск на промышленных площадках в Мелитополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", - написал он.

По данным Федорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

По словам мэра, нынешняя ночь – наиболее результативная для украинских военных в регионе и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS.

По его мнению, это создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.

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