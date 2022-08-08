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Ночью ВСУ ракетами HIMARS нанесли удары по пунктам оккупантов в Мелитополе, уничтожено более 100 россиян, - Федоров. ВИДЕО

В ночь на 8 августа ВСУ ракетами HIMARS нанесли удар по пунктам временной дислокации вражеских войск на промышленных площадках в Мелитополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", - написал он.

По данным Федорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

По словам мэра, нынешняя ночь – наиболее результативная для украинских военных в регионе и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS.

По его мнению, это создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.

Читайте: Если бы у Украины были HIMARS, трагедии Мариуполя могло бы не быть, - посол Польши Цихоцкий

армия РФ (19578) Мелитополь (615) уничтожение (7165) Федоров Иван (469) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+38
Московитам вже пора почати випускати свою Ладу в зразці Катафалку. Великий попит.
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08.08.2022 07:32
+31
Кстати о российском автопроме.
Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
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08.08.2022 07:42
+26
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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08.08.2022 07:33
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Московитам вже пора почати випускати свою Ладу в зразці Катафалку. Великий попит.
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08.08.2022 07:32 Ответить
Лада - двухсотка
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08.08.2022 08:48 Ответить
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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08.08.2022 07:33 Ответить
автопром роисси заработал на полную ..............
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08.08.2022 07:36 Ответить
Кстати о российском автопроме.
Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
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08.08.2022 07:42 Ответить
за чьто?
ані жи прішлі нас асвабаждать!
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08.08.2022 07:44 Ответить
А тим часом мінвбивства вже десятками тисяч тон знищує БК із штатів

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08.08.2022 07:49 Ответить
Всього 45 тисяч тон?!) Тобто майже 1000 ВАГОНІВ ***********?))
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08.08.2022 08:18 Ответить
Спочатку хотіли написати 45 млн.тон, потім вирішили прибрати три нулі"...
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08.08.2022 08:21 Ответить
Шановний! У військовій кваліфікації умовним вагоном є одиниця вантажністью 20 тон. Так що це більш ніж 2000 вагонів...))))
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08.08.2022 09:36 Ответить
"Свято-Ильмнского машиностроительного завода" - підприємство з такою назвою дійсно існує в Україні чи тільки у фантазіях раша-пропагандонів?
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08.08.2022 09:06 Ответить
пропаганда така пропаганда... Якщо б в ЗСУ на кожному напрямку оборони було б хоча б по 1-2 складу на 45'000 тон бк для гармат та гаубиць, то *********** б до лінії розмежуванняя ака "фронту" навіть підійти би не змогли, хоч би лізли безперервно суцільною стіною танків. Бо тільки один такий склад дозволяв би лупашити по 5'000 снарядів на день на протязі 200 днів поспіль...

Я розумію, в середньостатистичного лаптєногого навіть думки не з'явиться взяти в руки калькулятор та просто порахувати - скільки ж це вистрілів за ваги снаряда в 45кг...
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08.08.2022 20:57 Ответить
Слава американским инженерам и политикам, которые в отличии от продажной украинской элиты ничего с оружия не просрали.
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08.08.2022 07:52 Ответить
ПВО бесполезное против РСЗО.Это,как по воробьям с гаубицы лупить
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08.08.2022 07:53 Ответить
Снаряды рсзо возможно сбивать ракетами пво но не российскими и не американские. К тому же это очень накладно ведь ракеты для пво стоят много дороже аналогичных боеприпасов к рсзо
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08.08.2022 08:01 Ответить
Немного не по этой теме, а для понимания, что такое американская военная помощь и кому она предназначена в Украине от Ю.Швеца :
https://www.youtube.com/watch?v=w1309_5eXKY&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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08.08.2022 07:57 Ответить
, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada

Они когда нибудь перестанут разговаривать языком 95 Квартала
Ну не всем этот клоунский язык нравится
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08.08.2022 08:29 Ответить
Це добра ранкова новина . Слава ЗСУ !
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08.08.2022 08:35 Ответить
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08.08.2022 08:44 Ответить
У рашистських пабліках пишуть, что до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, а також "пастки" для його захисту від українських ракет
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08.08.2022 09:16 Ответить
Геть з нашої землі виродки цапорилі , поки є ручки і ніжки !
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08.08.2022 09:28 Ответить
罪犯死亡
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08.08.2022 10:06 Ответить
я я
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08.08.2022 12:38 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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08.08.2022 10:09 Ответить
***
русня переживають, що в Україну приїхали ракети HIMARS…
та не переживайте, скоро ми вам їх перешлемо і у вас будуть…
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08.08.2022 10:15 Ответить
Як там почуває себе Amnesty International?.. Що, розміщення кацапської сволоти по Мелітополю не наражає на небезпеку мирне населення?.. Чи знову українські військові все порушують, бо нищать окупантів?..😡
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08.08.2022 11:48 Ответить
30% мирное населения радуется, когда слышит такие бадабумы ) Сгорело много военной техники, в т.ч. на заводе Балицкого. Там сегодня орки носятся по Мелитополю как ошпаренные, в балаклавах в 35-градусную жару. Последнее время эти твари сильно расслабились, сидя по барам с местными девками. Теперь им придется срочно искать холодильники, потому что местный морг забит. Они ради такого дела даже умудрились быстро восстановить подачу электричества )
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08.08.2022 16:05 Ответить
тим часом росіяни тупо перекинули сили до Херсона, але просунутися там не можуть через нерозв'язні логістичні проблеми. Тож тепер Мельтіополь відкритий для контратаки. Здається, генерали пообіцяли Путіну, що Одесу ще можна захопити, тож намагаються зберегти цю можливість, якою б нереальною вона не була.
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08.08.2022 12:25 Ответить
 
 