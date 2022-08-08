Ночью ВСУ ракетами HIMARS нанесли удары по пунктам оккупантов в Мелитополе, уничтожено более 100 россиян, - Федоров. ВИДЕО
В ночь на 8 августа ВСУ ракетами HIMARS нанесли удар по пунктам временной дислокации вражеских войск на промышленных площадках в Мелитополе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.
По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", - написал он.
По данным Федорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.
По словам мэра, нынешняя ночь – наиболее результативная для украинских военных в регионе и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS.
По его мнению, это создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.
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Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
ані жи прішлі нас асвабаждать!
Я розумію, в середньостатистичного лаптєногого навіть думки не з'явиться взяти в руки калькулятор та просто порахувати - скільки ж це вистрілів за ваги снаряда в 45кг...
https://www.youtube.com/watch?v=w1309_5eXKY&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Они когда нибудь перестанут разговаривать языком 95 Квартала
Ну не всем этот клоунский язык нравится
русня переживають, що в Україну приїхали ракети HIMARS…
та не переживайте, скоро ми вам їх перешлемо і у вас будуть…