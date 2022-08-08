Нацгвардия и ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами в Харьковской области. ВИДЕО
На севере Харьковской области аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков уничтожили российские спецназовцы и склад с боеприпасами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.
Дата уничтожения не сообщается.
В сообщении говорится, что разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск и зафиксировали разгрузку артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.
"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль