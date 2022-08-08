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Нацгвардия и ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами в Харьковской области. ВИДЕО

На севере Харьковской области аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков уничтожили российские спецназовцы и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Дата уничтожения не сообщается.

В сообщении говорится, что разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск и зафиксировали разгрузку артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - говорится в сообщении.

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Харьковщина (5577) уничтожение (7165) Национальная гвардия (2153) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+23
Всім виконавцям-респектище...давайте ще...
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08.08.2022 09:29
+21
Красивое....
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08.08.2022 09:28
+12
Красиво палають дупи клятої москальні 😠
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08.08.2022 09:51
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Красивое....
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08.08.2022 09:28 Ответить
Всім виконавцям-респектище...давайте ще...
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08.08.2022 09:29 Ответить
Будні віини -- треба бити
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08.08.2022 09:35 Ответить
Красиво палають дупи клятої москальні 😠
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08.08.2022 09:51 Ответить
Не втримався та передивився ще два раз
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08.08.2022 11:37 Ответить
У бідних селян городів -йок.Навіть нема слідів посадки.Все позарастало.Таки РФ -людожери.
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08.08.2022 09:55 Ответить
На наступний рiк гарнi добрива накопичились..
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08.08.2022 10:39 Ответить
Invaders must die!
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08.08.2022 10:03 Ответить
Героям слава !!!
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08.08.2022 10:26 Ответить
Ветерани Болотної площі, іде до того, що їх славетний центр підготовки, створений Андроповим, скоро залишиться без офіцерськовикладацького складу. .Як говорив терорист Гіркін, це їм не бедуїнів по барханах ганяти і стріляти їх як куропаток.
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08.08.2022 13:04 Ответить
Молодці. Склади ротно-батальйонного рівня це не менш важливо, ніж склади полк-бригада та корпус-армія. Бо зноситься не хаймарсами, яких не десятки тисяч штук, а звичайними 152-155мм снарядами.
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08.08.2022 20:43 Ответить
 
 