Нацгвардия и ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами в Харьковской области. ВИДЕО

На севере Харьковской области аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков уничтожили российские спецназовцы и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Дата уничтожения не сообщается.

В сообщении говорится, что разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск и зафиксировали разгрузку артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - говорится в сообщении.

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