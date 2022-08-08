В селе Мазановка Донецкой области украинские воины уничтожили два БМП, танк Т-72Б и МТ-ЛБ. ВИДЕО
Украинские воины в селе Мазановка Донецкой области уничтожили четыре единицы вражеской бронетехники - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б и МТ-ЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры разбитой вражеской техники наши бойцы опубликовали в соцсетях.
Внимание! Ненормативная лексика!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава !!!