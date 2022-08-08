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В селе Мазановка Донецкой области украинские воины уничтожили два БМП, танк Т-72Б и МТ-ЛБ. ВИДЕО

Украинские воины в селе Мазановка Донецкой области уничтожили четыре единицы вражеской бронетехники - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б и МТ-ЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры разбитой вражеской техники наши бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (19578) уничтожение (7165) Донецкая область (9920)


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Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
Героям слава !!!
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08.08.2022 13:47 Ответить
На такому цікавому моменті обрізаний кінець … так й проситься на язик «Да пішла ти, Лєнка!» Помагай вам Бог, наші захистники!
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08.08.2022 13:52 Ответить
Зробили рашні Мазафаківку.
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08.08.2022 13:53 Ответить
Всім хто завдавав прівєнтівний удар по кацапських свинях-респект...
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08.08.2022 13:54 Ответить
Молодці хлопці!
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08.08.2022 14:50 Ответить
чесно кажучи, ця Лугандонія, всі ті рагіони прилеглі до Рахи (і на півночі) страшні ***ня. розумію, шо це все повинно бути повернуто, але це жах які там халупи, паркани,.....
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08.08.2022 14:50 Ответить
гамнесті кремлінейшен нічого не хоче заявити про рашистську техніку, спалену біля домівок українців, у цьому відео? А чому не хоче? Не платять?
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08.08.2022 20:35 Ответить
 
 