В селе Мазановка Донецкой области украинские воины уничтожили два БМП, танк Т-72Б и МТ-ЛБ. ВИДЕО

Украинские воины в селе Мазановка Донецкой области уничтожили четыре единицы вражеской бронетехники - БМП-2, БМП-1, танк Т-72Б и МТ-ЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры разбитой вражеской техники наши бойцы опубликовали в соцсетях.

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