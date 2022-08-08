В оккупированном Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе у больницы больные в ожидании медпомощи лежат прямо на улице, и люди в очередях стоят, чтобы получить тарелку еды.
Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующие видео, передает Цензор.НЕТ.
"В оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице. И этого даже не скрывают во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз. Вот такая она русская "забота" о мариупольцах . А это еще даже не вспышка COVID-19", - написал Андрющенко.
Он также отметил, что в Мариуполе люди вынуждены ставать в очереди, чтобы получить хоть какую-то воду и еду, потому что у них нет другого выбора, как идти на унизительные работы, чтобы выжить и получить минимальные деньги для жизни.
"Такое же отношение к людям было во время оккупации города во Второй мировой войне. Решисты в очередной раз показывают, что они являются последовательными потомками фашистов", - подчеркнул мэрский советник.
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А якщо у тебе лежачі батьки?
Далеко з ними заїдеш? 👿
Це ж небезпека епідемії
Подивіться коли рашисти зайшли до Маріка з заходу і не ставте дурних питань
І поїмєлі, точніше нас поїмєлі усіх скопом, і ЗЄльоних, і Бурих 🙁
Від того й усі біди.
В 14-му за рашку вперто були лише Крим та Донбас. Вони й відійшли. А вибрали Пороха, який зміг організувати відсіч і навіть контрнаступ.
А зараз більшість обрали "какая разніца"....
Таке і в таврійських містах, і в Києві могло бути, і у Львові - рашизм....
Ну що...?
Маєш щось сказати?
На превеликий жаль насєлєніє Дамбаса нічому не навчилося, нічого не зрозуміло, та й вже і не зрозуміж ніколи. Це вже карма. Плачу за кожним нашим військовим, що поклав голову за Батьківщину.
Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/67551-peremoha-syly-liudei-ta-nevdacha-opzzh-rezultaty-vyboriv-u-mariupoli