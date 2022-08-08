В оккупированном Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе у больницы больные в ожидании медпомощи лежат прямо на улице, и люди в очередях стоят, чтобы получить тарелку еды.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующие видео, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице. И этого даже не скрывают во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз. Вот такая она русская "забота" о мариупольцах . А это еще даже не вспышка COVID-19", - написал Андрющенко.

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Он также отметил, что в Мариуполе люди вынуждены ставать в очереди, чтобы получить хоть какую-то воду и еду, потому что у них нет другого выбора, как идти на унизительные работы, чтобы выжить и получить минимальные деньги для жизни.

"Такое же отношение к людям было во время оккупации города во Второй мировой войне. Решисты в очередной раз показывают, что они являются последовательными потомками фашистов", - подчеркнул мэрский советник.