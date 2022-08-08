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В оккупированном Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе у больницы больные в ожидании медпомощи лежат прямо на улице, и люди в очередях стоят, чтобы получить тарелку еды.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующие видео, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице. И этого даже не скрывают во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз. Вот такая она русская "забота" о мариупольцах . А это еще даже не вспышка COVID-19", - написал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу, - Андрющенко 01

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Он также отметил, что в Мариуполе люди вынуждены ставать в очереди, чтобы получить хоть какую-то воду и еду, потому что у них нет другого выбора, как идти на унизительные работы, чтобы выжить и получить минимальные деньги для жизни.

"Такое же отношение к людям было во время оккупации города во Второй мировой войне. Решисты в очередной раз показывают, что они являются последовательными потомками фашистов", - подчеркнул мэрский советник.

больница (1442) Мариуполь (5724) оккупация (10187) еда (355) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+21
а кажуть місто останніми роками непогано розвивалося... але ж містяни захотіли "вєсьолаго чєстнаго пацанчіка, нє націоналіста, каторий дагаварітся с рассєянамі, і все будєт как раньшє..."
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08.08.2022 21:31
+18
традиционная кашка больше на говно смахивает.эх ляпота! наконец руский мир пришел!
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08.08.2022 21:24
+14
А якии був город -- з роботою біля моря
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08.08.2022 21:16
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Ти дуже розумний!
А якщо у тебе лежачі батьки?
Далеко з ними заїдеш? 👿
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08.08.2022 22:01 Ответить
на відео батьки, але не лежачі
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08.08.2022 22:55 Ответить
тобто у всіх хто залишився лежачі батьки?
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08.08.2022 23:14 Ответить
А якии був город -- з роботою біля моря
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08.08.2022 21:16 Ответить
Та два мет-комбината, и каких?! Там зимой жара в кв должна была быть. И была очевидно. И порт какой перевалочный! Живи. работай и радуйся! Но помни кто рядом! Но не захотели помнить. Теперь все поздно. Города нет уже и не будет никогда. В смысле таким, каким был. При любой власти кстати. Там жить негде. Очень дорогая цена оказалась---для всех кстати. Август жаркий будет до конца, и сентябрь почти весь. Как бы холера не вылезла при тех трупах, что пока не захоронены по настоящему. Много впереди.
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08.08.2022 21:36 Ответить
Пару днів тому спілкувався з родичами ,що проживають у Старобєшевому.За тиждень перед цим їздили до Маріуполя у якихось справах.У центрі міста стоїть трупний сморід,який неможливо витримати. Через годину тікали звідти.
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08.08.2022 21:49 Ответить
Кацапи зовсім ідіоти?
Це ж небезпека епідемії
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08.08.2022 21:55 Ответить
Епідемія в Маріуполі грає на руку рашці. Чим менше в Маріуполі залишиться мешканців, тим рашці краще. Не треба буде витрачатись на цих нещасних - ні на воду, ні на їжу, ні на ліки, а взимку - на опалення.
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08.08.2022 22:35 Ответить
хотілось щось заперечити із жалості до людей, а немає чого - Марік був ватний 😕
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08.08.2022 21:41 Ответить
традиционная кашка больше на говно смахивает.эх ляпота! наконец руский мир пришел!
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08.08.2022 21:24 Ответить
Чому не виїхали?
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08.08.2022 21:29 Ответить
А чому "Азов" не вийшов?
Подивіться коли рашисти зайшли до Маріка з заходу і не ставте дурних питань
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08.08.2022 21:43 Ответить
їх дуже швидко захопили і виїхати було проблематично
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08.08.2022 21:48 Ответить
а кажуть місто останніми роками непогано розвивалося... але ж містяни захотіли "вєсьолаго чєстнаго пацанчіка, нє націоналіста, каторий дагаварітся с рассєянамі, і все будєт как раньшє..."
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08.08.2022 21:31 Ответить
Всі хотіли, не лише в Маріку, 72% наріду хотіли.
І поїмєлі, точніше нас поїмєлі усіх скопом, і ЗЄльоних, і Бурих 🙁
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08.08.2022 21:45 Ответить
40% проголосовали за клоуна теперь покорно занимают очередь за минской баланды от асвабадителей
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08.08.2022 21:31 Ответить
там абсолютна більшість були за зе, сн і за опзж.
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08.08.2022 21:46 Ответить
але там були і українці, пригадую, вони у 2015-му виходили на мітинг за Україну. сподіваюсь, їм хоч вдалося виїхати...
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08.08.2022 21:50 Ответить
вдалося
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09.08.2022 08:20 Ответить
За усе технічно та абсолютна більшість українців!
Від того й усі біди.
В 14-му за рашку вперто були лише Крим та Донбас. Вони й відійшли. А вибрали Пороха, який зміг організувати відсіч і навіть контрнаступ.

А зараз більшість обрали "какая разніца"....
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08.08.2022 21:52 Ответить
заіпали вже з своім потрохом!!!! я проти ЗЕцыцька, АЛЕ - не треба забувати, шо переважна більшість тих 73%% голусувала не - за цыцька, а - ПРОТИ потроха!! бо гєтьман сивачолый сам обляпався по самі помідори, хто йому винен??!!
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09.08.2022 07:25 Ответить
"гуССкій мір" у всій красі. Де там "гАмнешті інтернейшел"?Чого мовчить, язик з дупи не може витягнути?
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08.08.2022 21:32 Ответить
Как там вообще живут люди в Мариуполе. Да по всей Украине обстрелы многие города пострадали . Но Мариуполь это вообще . Но там также много коллаборантов которые ждали русский мир и спровоцировали такую трагедию .
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08.08.2022 21:34 Ответить
ну чё, хотели рускага мира, получайте, жрите с лопаты по факту, зато биндеровцев нет, ахахаха
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08.08.2022 21:43 Ответить
Не варто сміятись

Таке і в таврійських містах, і в Києві могло бути, і у Львові - рашизм....
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08.08.2022 21:47 Ответить
Подивіться карту результатів голосування за яника-зека у 2010 році і побачите всю карту окупації у 2022 році... Совпадєніє???
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08.08.2022 22:09 Ответить
Подивись на карту виборів 2019 і побачиш рашистів під Києвом у 2022!

Ну що...?
Маєш щось сказати?
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08.08.2022 22:31 Ответить
кого они выбрали в местную власть?
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08.08.2022 22:48 Ответить
не мечтай
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08.08.2022 22:47 Ответить
Вони мені москалями пахнуть. Ну от не українці.
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08.08.2022 21:46 Ответить
мариупольский каммунизм - "каждому по потребности".
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08.08.2022 21:57 Ответить
..Маріуполь ДО - асвабаждєнія от біндєровцев . .
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08.08.2022 22:26 Ответить
05,11,2020 р, Згідно з даними на сайті ЦВК, до Маріупольської міської ради потрапили п'ять партій. 40,74% голосів отримав «Блок Вадима Бойченка», 35,19% - партія «Опозиційна платформа - За життя», 9,26% - «Партія Шарія», по 7,41% - партії «Слуга народу» та «Сила людей», повідомляє «Вчасно».
На превеликий жаль насєлєніє Дамбаса нічому не навчилося, нічого не зрозуміло, та й вже і не зрозуміж ніколи. Це вже карма. Плачу за кожним нашим військовим, що поклав голову за Батьківщину.

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/67551-peremoha-syly-liudei-ta-nevdacha-opzzh-rezultaty-vyboriv-u-mariupoli
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09.08.2022 06:57 Ответить
Кто там хотел"руссмира"пускай теперь довольствуются от него миской прогорклой каши.Украинцы находят и всегда найдут способы покинуть оккупированную территорию..
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09.08.2022 10:50 Ответить
 
 