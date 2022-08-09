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Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело из обломков Ка-52. ВИДЕО 18+

Украинские военные ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России полковника Василия Клещенко.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, полковник Клещенко в прошлом году на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй.

"Лучшего вертолетчика России сбили Вооруженные силы Украины. Он уничтожен... 4 августа в российских СМИ было сообщено о похоронах в городе Торжок полковника Клещенко - одного из лучших вертолетчиков ВКС РФ... Клещенко - заместитель начальника 344-го научно-исследовательского центра армейского авиации... Клещенко на "Ка-52" пытался остановить наступление украинской армии вблизи села Гусаровка на Харьковщине. Приблизительно в два часа ночи 15 апреля пока неизвестный нам украинский герой-оператор ПЗРК сбил российский вертолет прямо во время атаки. Вертолет упал вблизи российских позиций и долгое время наши воины не могли туда подойти. Российские тело Клещенко не забирали. После освобождения Гусаровки уже в июне появилась возможность в серой зоне найти и вертолет и тело российского полковника", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения сбитого "Ка-52".

Читайте также: Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб

армия РФ (19592) уничтожение (7171) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+48
З українського там хіба прізвище, і то...
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09.08.2022 09:31
+41
або прапрадід... Кацап то не національність, кацап то така порода людиноподібних створінь. Зовні ніби людина, а насправді людиноподібний виродок...
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09.08.2022 09:52
+31
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09.08.2022 09:40
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"Жирний" літун, на УАЗ ПАТРІОТ протягне
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09.08.2022 10:36 Ответить
А я вот не разделяю этих "плясок возле трупа врага". Это не по-солдатски. Враг перестает быть врагом после смерти. Это знает каждый солдат, и надеется, что после его гибели или тяжелого ранения, его враги считают так же. И неважно кто враг - бессмертная душа и воинская честь твоя, и только твоя. И дорожи ею.
Этот подполковник честно воевал, не мародерил, не насиловал, не снимал часы с убитых. Воевал правда за ******** кагэбэшного, но это уж как получилось - наше ВСУ тоже на параде на Хрещатике честь отдавали строем этому ********, который стоял рядом на трибуне с проффесором-шапкокрадом. А этот летчик пытался своей пехоте помочь и подставился. Может его украинские корни и сделали его лучшим вертолетчиком и заставили его делать смертельную до конца.
Поэтому не радоваться нужно, а вздохнуть с облегчением, что наших солдат больше останется в живых. Даже немецкие фашисты не расстреливали сбитых американских и английских бомберов, которые разрушили их Дрезден и Гамбург.
Это я отвлекся на тему морали, солдатского долга и кровожадности пиджаков, которая тем выше, чем мягче его диван перед телевизором.
Но попадаются среди солдат и мародеры с насильниками - среди всех армий мира. Ведь даже среди Сорока Севастийских мучеников нашелся один, по имени Мелетий, который соблазнился теплой сауной. И тогда один из римских воинов Аглаий видя стойкость остальных сам разделся и вошел в ледяную воду и принял смерть вместе с ними. Поэтому и осталось число святых равным сорока.
Вот где-то так...
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09.08.2022 10:43 Ответить
Може ще всплакнемо над могилою хороброго воїна який здох на нашій землі?
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09.08.2022 10:52 Ответить
Не было никаких плясок, по крайней мере никто не обоссал на камеру его останки, хотя он этого заслужил, так что не нужно набрасывать на вентилятор.
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09.08.2022 11:43 Ответить
Не побачив ніяких "плясок". Швидше навіть навпаки. Кацапи залишили останки тіла свого пілота, хоча в них була можливість їх забрати, коли вони контролювали ту територію. А наші пішли до збитого гелікоптера в "сіру зону", забрали останки тіла та особистих речей загиблого і передали їх ворогові. Ясно, що евакуація останків ворожого пілота не була основним завданням нашої розвідгрупи. Але коментуючи знахідку, наш військовий не демонструє якогось злорадства чи зневаги до загиблого ворога, навіть жодного лайливого слова.
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09.08.2022 14:12 Ответить
Купка попелу - ото і все що залишилось від полковника.
Цікаво - а що ж там поховали на батькивщині "героя" якщо його залишки валяються в україському степу?
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09.08.2022 10:48 Ответить
Может они кал свой оставляют родным, когда едут воевать. Так хоть какашку можно в гробу похоронить, если тела не будет. Да и говно ***** тоже в чемодане носят, так что не мудрено!!!
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09.08.2022 11:20 Ответить
пікселі на які він розсипався?
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10.08.2022 02:16 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Коли насіння в кишенях таки проросло 😉

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09.08.2022 11:11 Ответить
Щое можна сказати?!!
Слава Україні, героям слава!
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09.08.2022 11:13 Ответить
Серйозний дядько! За нього сім'ї напевно не Ладу, а один з останніх Мерседесів дадуть...
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09.08.2022 11:18 Ответить
Визначати ворога за національною ознакою - жахлива помилка. То не "русскіє", а кремлівці.
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09.08.2022 11:44 Ответить
"громадяни рф"
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09.08.2022 12:19 Ответить
Земля стекловатой оккупантам!
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09.08.2022 11:59 Ответить
Как так? За что? Он же летел освобождать украинцев?
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09.08.2022 12:03 Ответить
Сгорел на солнце, не дождавшись медпомощи.
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09.08.2022 12:13 Ответить
Судя по всему, удар пришолся прямо в челюсть...
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09.08.2022 12:16 Ответить
Був парадний "ас", а тепер дохлий *******
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09.08.2022 12:18 Ответить
Може це другий пілот.
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09.08.2022 12:20 Ответить
Долетался орел кацапский
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09.08.2022 12:38 Ответить
А чого тільки 18 плюсів?
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09.08.2022 12:40 Ответить
Очень жаль, что у кацапского выродка Украинская фамилия!
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09.08.2022 12:58 Ответить
Як зворушливо: іконка в нагрудній кишені москало-ублюдка. Най його в пеклі чорти смажать, прихожанина ґундяєвського сатанату!
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09.08.2022 13:00 Ответить
Это в свинарнике оно пердолетный эсс, а в Украине очередная мишень.
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09.08.2022 13:08 Ответить
Спикировал бы на ху..ла во время парада,был бы героем Украины на века!
А так фарш безмозглый вышел
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09.08.2022 13:08 Ответить
Красіво на землі смотрітся збитий кацапський вертоліт,прямо екібана 😬
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09.08.2022 13:16 Ответить
В них усі аси,добре літають з гвинтокрили в деревляний бушлат.
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09.08.2022 13:59 Ответить
Як то кажуть: нехай щастить ***** шастать! Слава ЗСУ!
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09.08.2022 14:15 Ответить
Погані справи у кацапів, якщо в них полковники , та ще й з таким статусом, літають на бойові завдання.
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09.08.2022 15:33 Ответить
*****,а прізвище українське,це ж родичі є в Україні,а воно прилетіло їх бомбить
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09.08.2022 16:48 Ответить
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