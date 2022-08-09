Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело из обломков Ка-52. ВИДЕО 18+
Украинские военные ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России полковника Василия Клещенко.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, полковник Клещенко в прошлом году на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй.
"Лучшего вертолетчика России сбили Вооруженные силы Украины. Он уничтожен... 4 августа в российских СМИ было сообщено о похоронах в городе Торжок полковника Клещенко - одного из лучших вертолетчиков ВКС РФ... Клещенко - заместитель начальника 344-го научно-исследовательского центра армейского авиации... Клещенко на "Ка-52" пытался остановить наступление украинской армии вблизи села Гусаровка на Харьковщине. Приблизительно в два часа ночи 15 апреля пока неизвестный нам украинский герой-оператор ПЗРК сбил российский вертолет прямо во время атаки. Вертолет упал вблизи российских позиций и долгое время наши воины не могли туда подойти. Российские тело Клещенко не забирали. После освобождения Гусаровки уже в июне появилась возможность в серой зоне найти и вертолет и тело российского полковника", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения сбитого "Ка-52".
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Этот подполковник честно воевал, не мародерил, не насиловал, не снимал часы с убитых. Воевал правда за ******** кагэбэшного, но это уж как получилось - наше ВСУ тоже на параде на Хрещатике честь отдавали строем этому ********, который стоял рядом на трибуне с проффесором-шапкокрадом. А этот летчик пытался своей пехоте помочь и подставился. Может его украинские корни и сделали его лучшим вертолетчиком и заставили его делать смертельную до конца.
Поэтому не радоваться нужно, а вздохнуть с облегчением, что наших солдат больше останется в живых. Даже немецкие фашисты не расстреливали сбитых американских и английских бомберов, которые разрушили их Дрезден и Гамбург.
Это я отвлекся на тему морали, солдатского долга и кровожадности пиджаков, которая тем выше, чем мягче его диван перед телевизором.
Но попадаются среди солдат и мародеры с насильниками - среди всех армий мира. Ведь даже среди Сорока Севастийских мучеников нашелся один, по имени Мелетий, который соблазнился теплой сауной. И тогда один из римских воинов Аглаий видя стойкость остальных сам разделся и вошел в ледяную воду и принял смерть вместе с ними. Поэтому и осталось число святых равным сорока.
Вот где-то так...
Цікаво - а що ж там поховали на батькивщині "героя" якщо його залишки валяються в україському степу?
Коли насіння в кишенях таки проросло 😉
Слава Україні, героям слава!
А так фарш безмозглый вышел
нехай щастить***** шастать! Слава ЗСУ!