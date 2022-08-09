Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело из обломков Ка-52. ВИДЕО 18+

Украинские военные ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России полковника Василия Клещенко.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, полковник Клещенко в прошлом году на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй.

"Лучшего вертолетчика России сбили Вооруженные силы Украины. Он уничтожен... 4 августа в российских СМИ было сообщено о похоронах в городе Торжок полковника Клещенко - одного из лучших вертолетчиков ВКС РФ... Клещенко - заместитель начальника 344-го научно-исследовательского центра армейского авиации... Клещенко на "Ка-52" пытался остановить наступление украинской армии вблизи села Гусаровка на Харьковщине. Приблизительно в два часа ночи 15 апреля пока неизвестный нам украинский герой-оператор ПЗРК сбил российский вертолет прямо во время атаки. Вертолет упал вблизи российских позиций и долгое время наши воины не могли туда подойти. Российские тело Клещенко не забирали. После освобождения Гусаровки уже в июне появилась возможность в серой зоне найти и вертолет и тело российского полковника", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения сбитого "Ка-52".

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