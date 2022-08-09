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Совбез ООН должен ввести миротворцев на Запорожскую АЭС, чтобы предупредить катастрофу, в десять раз больше Чернобыльской, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко призвал Совет Безопасности ООН немедленно разместить миротворцев на территории Запорожской АЭС.

Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, что потенциальная катастрофа на ЗАЭС по своим последствиям может быть в десять раз больше, чем авария на ЧАЭС, и ответственность за это несет Путин.

"Следует четко понимать, что это Россия вторглась в Украину. Следует понимать и то, что катастрофа на Запорожской атомной электростанции была бы в десять раз мощнее катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однозначно, от последствий этого пострадала бы и вся Европа, и весь мир", - заметил Порошенко.

Он отметил, что Запорожская атомная электростанция обеспечивает 20% всего энергобаланса Украины и 50% атомной энергии.

"Хотел бы также напомнить, что по состоянию на данный момент украинский персонал станции находится там. Поэтому мы предложили, чтобы этот комплекс вопросов был немедленно вынесен на рассмотрение заседания Совета Безопасности ООН с тем, чтобы рассмотреть специальное решение о немедленном размещении миротворцев ООН на Запорожской атомной электростанции. Иначе последствия ощутит вся Европа, весь мир, ведь может произойти катастрофа", – предостерегает Порошенко.

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"Думаю, что весь мир должен громко об этом говорить. Ведь эта ситуация - это угроза глобальной безопасности. Если Россия не согласится на абсолютно независимых от Украины международных миротворцев, которые смогут обеспечить безопасность мира - а именно для этого и был создан Совет Безопасности ООН, - нам следует ввести и новое эмбарго, и новые санкции. Россия понимает только язык силы. А значит, весь мир должен продемонстрировать единство, солидарность и силу", - резюмирует Порошенко.

миротворцы (1183) ООН (4181) Порошенко Петр (19615) Запорожская АЭС (713)


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Топ комментарии
+18
ООН -мильна булька. Вони здатні лише на "дуууужее глибоку стурбованість" А миротворців на лінію фронту ніхто не заведе, така їхня політика.
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09.08.2022 09:31
+18
Для цього і створено ООН, але вони забули і протокол і цілі і стратегії. Глухоніме дороге ООН
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09.08.2022 09:35
+17
ООН потрібна тільки жирним бюрократам, які набивають кишені грошима платників податків і виказують занепокоєння сидючи там у креслах. Всьо! ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ВОЗ тощо - це піявки і наволоч.
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09.08.2022 09:37
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09.08.2022 09:26 Ответить
Кінь там не по ранжиру. Мають бути найкращі друзяки - Фідель і Мадуро
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09.08.2022 09:46 Ответить
сраный радбез оон должен был это сделать перед войной! ввести на ВСЕ ядерные обьекты в Украине (в том числе в институт ядерных иследований в Харькове - свои полицейские миссии!! оон - бесполезная организация
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09.08.2022 09:48 Ответить
Та да. Полицейская миссия из кацапських миротворцев на Ривненской АЕС
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09.08.2022 09:53 Ответить
Я это еще вчера сказал!
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09.08.2022 09:31 Ответить
ООН -мильна булька. Вони здатні лише на "дуууужее глибоку стурбованість" А миротворців на лінію фронту ніхто не заведе, така їхня політика.
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09.08.2022 09:31 Ответить
Можуть відповісти словами Найвеличнішого:"- Я вам...", ну далі ви знаєте.,
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09.08.2022 09:39 Ответить
Для цього і створено ООН, але вони забули і протокол і цілі і стратегії. Глухоніме дороге ООН
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09.08.2022 09:35 Ответить
Це не можливо, ці миротворці боялись невеликих обстрілів на Донбасі з 2014 по 2022 роки, а тут справжня війна, нічого крім слів від цієї організації не буде.
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09.08.2022 09:36 Ответить
на Донбасі нема і не було жодного миротворця. Не плутайте з ОБСЄ, це інша структура.
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09.08.2022 09:57 Ответить
Да ніфіга не буде, бо для цього потрібно рішення РАДБЕЗУ ООН, а там підорашка та китай, ось і все
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09.08.2022 09:37 Ответить
або рішення генасамблеї
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09.08.2022 09:54 Ответить
ООН потрібна тільки жирним бюрократам, які набивають кишені грошима платників податків і виказують занепокоєння сидючи там у креслах. Всьо! ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест, ВОЗ тощо - це піявки і наволоч.
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09.08.2022 09:37 Ответить
А конвенцию про предотвращению геноцида пусть почитают, посмотрят что ещё они должны.
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09.08.2022 09:39 Ответить
Як що радбез ООН робив би те що повинен робити,мільони людей були би живими, війни би не було.Це ООН,де вбивця має вирішальне слово, з кривавими руками .
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09.08.2022 09:39 Ответить
Их там двое, как минимум
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09.08.2022 09:50 Ответить
Нічого фуйло не несе. Ніякої відповідальності. І не понесе. За цю війну відповідальність повинен нести народ орди. Весь, без винятку.
Побачили з паспортом орди - в концлагерь. На відбудову зруйнованого чи прибирання радіації.
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09.08.2022 09:40 Ответить
Народ орди уже в цивилизованных странах Европы на наших беженцев нападает.
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09.08.2022 09:43 Ответить
Нашим біженцям треба не буть тютями і використовувать то, що відрізняє Європу від мордора, а саме - верховенство закону. Викликайте копів, коротше кажучи. Ні в якому разі не вступайте з zомбі пуzіна в полеміку, якщо вас тільки не великий натовп.
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09.08.2022 10:02 Ответить
Какое верховенство закона? Почему граждане государства агрессора, государства осуществляющего геноцид и терроризм ездят в Европу с туристическими целями? Где санкции?
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09.08.2022 10:11 Ответить
вони повинні були бути на всіх таких об'єктах, в тому числі і на ГЕС...бо якщо макаки підірвуть Дніпровський каскад орків змиє аж до Туреччини..
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09.08.2022 09:42 Ответить
Миротворці ООН в Україні- це замороження війскового конфлікту на десятки років.
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09.08.2022 09:43 Ответить
они нужны только на ядерных обьектах! пусть там будет замороженная, блеать, ситуация
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09.08.2022 09:49 Ответить
Их там не будет и я могу объяснить почему.
Потому что Украина думает или хочет верить, что русские могут взорвать её. Но в реале русским этого не нужно делать, хотя бы потому, что сами могут пострадать. И довод о том, что они сумасшедшие - совсем не аргумент. А вот, что они реально могут сделать, так это закрыть/перенаправить энергию, то есть обесточить часть подконтрольной Украине территории, что в условиях приближающейся зимы важно.
Потому они не допустят туда никаких миротворцев, если сами не будут входить в их число, что конечно не устроит Украину.
Миротворцы просто не дадут осуществить план.
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09.08.2022 10:00 Ответить
Потому что Украина думает или хочет верить, что русские могут взорвать её. Но в реале ...

Чего то ржу. Скорее бы вы уже вышли из анабиоза и вернулись в реал. Как взорвут может получится.
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09.08.2022 10:15 Ответить
Назовите пожалуйста мне одну причину, по которой они могут взорвать станцию.
Кроме той, что они бухие сумасшедшие орки.
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09.08.2022 11:45 Ответить
Нашёл куда обращаться. С таким же успехом можно с коровами побеседовать.
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09.08.2022 09:44 Ответить
Пустопорожні заклики.
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09.08.2022 09:46 Ответить
Оправдывай своё существование, но проси прибавки
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09.08.2022 09:54 Ответить
В чому він принципово не правий? Організація іпмотентних націй ні на що не здатна. Тупі нікчемні грантоїди з підарасом на чолі. Який сенс до них звертатися? Навіть Богові помолитися і свічку поставить і то матиме більший результат.
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09.08.2022 10:04 Ответить
Читав цікаву статтю - спогади офіцера ЦРУ, який у службових справах 30 років займався інтересами ООН. Він вийшов у відставку і лише тоді видав... Наведу приблизно з пам'яті.
- Понад 50 разів подавалася і була відкинута ідея в головному конференц-холі ООН розвести вогонь і станцювати танець миру, понад 10 разів подавалася заявка на людські жертвопринесення, без підрахунку пропозицій про запрошення шаманів, чаклунів, жерців вуду, інопланетян...
І закінчував він свою статтю зовсім неполіткоректно
- ООН, це те місце, де дикуни, живучи за рахунок цивілізованих народів, вказують цим народам, як їм треба жити.
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09.08.2022 09:47 Ответить
что то на дипломатическом формате внешней политики Украины, только Порошенко прорывается как может.
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09.08.2022 09:48 Ответить
ООН це наступні в майбутньому фашисти
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09.08.2022 09:53 Ответить
моє бачення менш фантастичне: захопити десантом( не скажу як) територію атомної станції. Призупинити роботу всіх реакторів крім одного для збереження функцій безпеки. А що далі? Якщо вигнати рашу з Херсонської та Запоріжської областей, то навіть при надійному ПРО робота станції буде безпечна? Ні, поки агресивна раша не зникне зовсім, загроза для світу остається в будь-якому випадку.
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09.08.2022 09:55 Ответить
В Радбезі російська федерація. Вона не проголосує
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09.08.2022 09:55 Ответить
Росія не просто перебуває у Раді Безпеки.
Вона має статус постійного хєра...
Або члєна...?
Забув, як воно точно, щось на кшталт того.
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09.08.2022 10:09 Ответить
Такий великий хлопчик, а такий наївний…
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09.08.2022 09:57 Ответить
це політика. Поставити питання перед радбезом, щоб рашка небенздя всиралися.
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09.08.2022 10:12 Ответить
Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС, а папа з Риму, як і Amnesty International в черговий раз закликати жертву агресії вести себе пристойно під насильником.

Подібні заклики...
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09.08.2022 10:23 Ответить
про це має кричати гундосий дибільониш до всіх лідерів світу щохвилини!
але це не приносить овацій, як і згадування про Азов....
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09.08.2022 10:26 Ответить
а згадувати про Азов зараз (особливо після вбивства задля приховування ознак тортур в Оленівці) охвістя ОП стало невигідним.

https://t.me/pecherhill/777 Печерский Холм : «Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.
Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...
В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь».

https://t.me/pecherhill/776 Печерский Холм : «Расправа в Еленовке, стала для власти ударом под дых. Именно руководство страны отдало приказ защитникам "Азовстали" сдаваться в плен и теперь 48 из них жестоко убиты. Россия откровенно издевается, с одной стороны заявляет что мол украинцы убили своих, с другой российское посольство в Великобритании сообщает, что боцы "Азова" заслуживают повешения.
Естественно летят обвинения в адрес украинской власти. И власти нечего ответить. Снова повторим, полную отвественность за сдачу в плен защитников "Азовстали" власть взяла на себя. Так же как и отвественность за все последствия. »
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09.08.2022 10:43 Ответить
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?
Перемовини Опи з турками тривали майже 2 місяці з 17 березня!(про що?-питання...)
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 травня закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.

Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко...
Т.Ч.
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09.08.2022 15:50 Ответить
Все,що може ввести ООН-це ввести шлюхам із ОБСЄ на пів шишечки.І то так-для виду.
Потім можуть помінятися місцями.
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09.08.2022 10:35 Ответить
https://t.me/dragonspech/5341 Ще одиннадцять бронетранспортерів з Італії, закуплених спільно Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", перетнули кордон і своїм ходом їдуть на фронт (фото за ссиллю).

Так-так, оті самі які "Порошенко заховав в Польщі", бо " привіз на фронт і зразу забрав" у десантників, які якщо чогось не брали - вже не віддадуть.
Їх доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку.
Коробочки їдуть на фронт. А "Справа громад" продовжує збирати кошти на нові броньовики, піками, вантажівки, системи відеоспостередення, БПЛА, коптери, засоби зв'язку і багато іншого.
Ми допомагаємо армії. Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали римляни.
"Справа громад", ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

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https://telegra.ph/file/44063****************.jpg
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09.08.2022 10:56 Ответить
Радбез ООН це купка імпотентів ні на що не здатних.
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09.08.2022 11:07 Ответить
Доки у виродків є право вето цього не буде, але говорити про це треба й шукати шляхи для порятунку ЗАЕС, мало того що це об'єкт вартістю десятки мільярдів доларів, він ще й забезпечує енергетичну стабільність держави, коротше вся ця ситуація здавалося б з жанру фантастики і не повинна була відбутися, відірвали життєво важливий шмат держави.
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09.08.2022 11:19 Ответить
Щоб відправити миротворців ООН на АЕС, потрібно виключити росію з ООН. Тому що з їх боку завжди вето у таких питаннях. А взагалі так, це якраз той момент, коли потрібні миротворці. Тому що загроза не тільки Україні.
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09.08.2022 11:21 Ответить
достатньо буде в Радбезі позбавити права голосу тих же касапів та Китай.
Або провести рішення через Генасамблею.
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09.08.2022 11:38 Ответить
Рашисти з важкою технікою без проблем 4 березня захопили АЕС, яка на той момент мала охорону тільки з нацгвардійців зі стрілковою зброєю. Замінували вони чи ні вже не важливо, бо в них є більше 10к заручників з персоналу. Як штурмувати таку станцію розміщену на величезній території, купа капітальних будов, спеціальні захищені приміщення і ймовірно з підземними розгалуженими тунелями це надскладне питання, а ще й без втрат з числа заручників..
Це все є наслідком здачі владою півдня України, просто наші покидьки це не визнають. Тепер рашка зайняла вигідну позицію, що це є небезпечний об'єкт, а ЗСУ провокує обстрілами аварію чи катастрофу. Звісно рашка нікого не допустить туди, а тим більше не піде сама. Мені видається звільнення Херсона простішим завданням, ніж з АЕС. Допускаю, що Захід задля уникнення катастрофи не підтримає нас, бо очікувати від терористів адекватності марні сподівання. рвшка серйозно блефує, а як Україна зреагує крім стурбованості і чергового емоційного відосика, Ссоже поки ніяк. Залишається ЗСУ прицільно вибивати орків дронами.

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09.08.2022 12:06 Ответить
ніхто в Зсу штурмувати " в лоб" Енергодар не має наміру..
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09.08.2022 13:19 Ответить
Операції зі звільнення закритих стратегічниї обєктів так не відбуваються.
Гази скоріше за все і неминуча смерть більшості заручників. Отака ціна
визволення будівлі АЕС і ця кров буде на руках Зе клоуна і тіх хто за нього
голосував
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09.08.2022 13:54 Ответить
А можно хоть один день без его фото?
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09.08.2022 12:33 Ответить
Кулеба - прокинся, прийди врешті решт до тями, чому Порошенко робить те, що має робити МЗС України?!
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09.08.2022 12:37 Ответить
Порошенко"грає вар"ята".(вдає дурника)..

ніби не розуміє,що у рашки в Радбезі право вето..

і що вона погодиться тільки на російських"миротворців"
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09.08.2022 13:17 Ответить
Хтось грає, а ти ним і є скоріш за все.
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09.08.2022 13:48 Ответить
КАЗАТИ ЩО ЯК БИ ВИБРАЛИ У 2019 му ПОРОХА, ТО ВІЙНИ НЕ БУЛО Б МАРНА СПРАВА.
Зефіли дуже схожі на зомбованих кацапів з їх Боневтіком - Монікою.
Порох як завжди діло каже, може це і дратувало його ненависників які скиглили
"АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПОРОХ" і "ГОЛОВНЕ ЩО НЕ БАРИГА". Доскиглились.
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09.08.2022 13:51 Ответить
війна, між іншим, розпочалася 20.02.14р., і це лише офіційно. Тому що касапи порушувати договір про чисельність своїх військ в Криму почали задовго до перемоги Майдану Гідності; напевне, після його першого розгону в грудні 2013-го. Вже тоді йшли сигнали від кримських татар, про незрозумілу ротацію касапів зі збільшенням їхньої кількості.

А чергове загострення (з новим касапським вторгненням) - справді, було неминучим. Інша справа, що включно до літа 2019-го року до нього готувались; а опісля - зайнялись великим крадівництвоам з бюджету за рахунок ЗСУ. І, якби готувались - ще невідомо, чи поліз би *****; і, якби все ж таки поліз - то отримав би відсіч і більше, і якісніше, і з-за куди менших втрат України як в лавах її захисників, так і цивільного населення, вже не кажучи про території. Принайм - Херсон а тим більше ЗАЕС (за яку мова в цій інфі) - не здали би ворогу.
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09.08.2022 14:19 Ответить
Часу вже немає на вмовляння оон. тому потрібна спецоперація по знищенню цих ублюдків. А в Україні є такі спецпризначенці з команди екс.начальника ГУР В.Бурби та в ЗСУ.
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09.08.2022 14:22 Ответить
Сили спецоперацій є наймолодшою складовою ЗСУ і вважаються елітою української армії, оскільки здатні виконувати різні завдання, серед яких: рейди і ******* бойові дії; психологічні операції (Psy-Ops); отримання розвідувальної інформації за лінією фронту; пошук, евакуація і доправлення полонених і заручників; антитерористичні операції. 24 липня 2019 року Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних Сил досягли сумісності із НАТО і отримали сертифікацію НАТО на участь в операціях сил швидкого реагування. Сергі́й Григо́рович Кривоно́с- генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗС України (2016-2019).

У 2012 році, очолив штаб Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Російське вторгнення у 2014 році, полковник Кривонос зустрів на посаді начальника штабу - першого заступника командувача ВДВhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-5 [5] .

В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами нападників.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
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09.08.2022 15:10 Ответить
 
 