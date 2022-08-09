Совбез ООН должен ввести миротворцев на Запорожскую АЭС, чтобы предупредить катастрофу, в десять раз больше Чернобыльской, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко призвал Совет Безопасности ООН немедленно разместить миротворцев на территории Запорожской АЭС.

Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, что потенциальная катастрофа на ЗАЭС по своим последствиям может быть в десять раз больше, чем авария на ЧАЭС, и ответственность за это несет Путин.

"Следует четко понимать, что это Россия вторглась в Украину. Следует понимать и то, что катастрофа на Запорожской атомной электростанции была бы в десять раз мощнее катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однозначно, от последствий этого пострадала бы и вся Европа, и весь мир", - заметил Порошенко.

Он отметил, что Запорожская атомная электростанция обеспечивает 20% всего энергобаланса Украины и 50% атомной энергии.

"Хотел бы также напомнить, что по состоянию на данный момент украинский персонал станции находится там. Поэтому мы предложили, чтобы этот комплекс вопросов был немедленно вынесен на рассмотрение заседания Совета Безопасности ООН с тем, чтобы рассмотреть специальное решение о немедленном размещении миротворцев ООН на Запорожской атомной электростанции. Иначе последствия ощутит вся Европа, весь мир, ведь может произойти катастрофа", – предостерегает Порошенко.

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"Думаю, что весь мир должен громко об этом говорить. Ведь эта ситуация - это угроза глобальной безопасности. Если Россия не согласится на абсолютно независимых от Украины международных миротворцев, которые смогут обеспечить безопасность мира - а именно для этого и был создан Совет Безопасности ООН, - нам следует ввести и новое эмбарго, и новые санкции. Россия понимает только язык силы. А значит, весь мир должен продемонстрировать единство, солидарность и силу", - резюмирует Порошенко.