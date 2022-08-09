Спасатели показали свалку остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали Харьков. ВИДЕО

Харьковские спасатели показали часть остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на свалке остатки боеприпасов к "Ураганам", "Торнадо-С", С-300, "Смерчам", "Градам" и "Калибрам", которыми оккупанты терроризируют Харьков и убивают украинцев. По словам начальника части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игоря Овчарука, эта куча лишь малая часть того, что было собрано в Харькове и является доказательствами военных преступлений рашистов.

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