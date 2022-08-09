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Спасатели показали свалку остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали Харьков. ВИДЕО

Харьковские спасатели показали часть остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на свалке остатки боеприпасов к "Ураганам", "Торнадо-С", С-300, "Смерчам", "Градам" и "Калибрам", которыми оккупанты терроризируют Харьков и убивают украинцев. По словам начальника части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игоря Овчарука, эта куча лишь малая часть того, что было собрано в Харькове и является доказательствами военных преступлений рашистов.

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обстрел (27685) Харьков (7549) ГСЧС (5001)


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Топ комментарии
+6
В кацапів такого добра повно.
Вбивці обдовбані
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09.08.2022 10:34
+6
Як ви вже "дістали" - "икспьорди-зброярі"! Ти хоч раз чув, щоб вражаючі елементи *********** робилися з легких металів? Те, що валяється на звалищі - в основному, сплави на основі алюмінію А фугасні снаряди точаться з болванок на основі сплавів заліза і є всього-навсього металевим "стаканом" начиненим вибухівкою та спорядженим підривачем Те що ти пропонуєш (якщо зробить вражаючі елементи з чавуну чи свинцю) - "шрапнельний" снаряд а не "фугасний"
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09.08.2022 10:49
+5
Это вряд ли. Скорее от китайских. Да и турки тоже суки. Это две ******** нации. После паРаши, которая на первом месте.
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09.08.2022 10:47
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В кацапів такого добра повно.
Вбивці обдовбані
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09.08.2022 10:34 Ответить
зробити з них осколки зарядити в фугасні снаряди і назад на расеюшку отправить
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09.08.2022 10:39 Ответить
для чого це, уламки будь з чого можна робить. цвяхів насипать, шариків з підшипника, чи шариків з карбіду вольфрама як в HIMARS
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09.08.2022 10:43 Ответить
Як ви вже "дістали" - "икспьорди-зброярі"! Ти хоч раз чув, щоб вражаючі елементи *********** робилися з легких металів? Те, що валяється на звалищі - в основному, сплави на основі алюмінію А фугасні снаряди точаться з болванок на основі сплавів заліза і є всього-навсього металевим "стаканом" начиненим вибухівкою та спорядженим підривачем Те що ти пропонуєш (якщо зробить вражаючі елементи з чавуну чи свинцю) - "шрапнельний" снаряд а не "фугасний"
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09.08.2022 10:49 Ответить
як народ чудово розуміється в усіх питаннях, 73% просто супер експерДи в атомній галузі, енергетиці, військовій справі, юриспонденції та інш. Про політику я просто промовчу, тут доморощені експерди просто НЕПЕРЕВЕРШЕНІ ((( принцип по приколу повертається бумерангом по есперДним головам, але це не на привеликий жаль недопомагає
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09.08.2022 11:48 Ответить
ех ИгоряЛ на них немає
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09.08.2022 13:12 Ответить
******** так собі
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09.08.2022 10:41 Ответить
недавно была инфа, что за последние полгода, несмотря на санкции, продолжаются поставки микрочипов от американских, японских и прочих технологических гигантов... а наши всё ждут, когда у кацапов закончатся ракеты
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09.08.2022 10:44 Ответить
Это вряд ли. Скорее от китайских. Да и турки тоже суки. Это две ******** нации. После паРаши, которая на первом месте.
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09.08.2022 10:47 Ответить
Закінчується, можеш не сумніватися, бо дуже багато високоточних ракет відстріляли ще совкових запасів. А нові робити все ж важче.
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09.08.2022 12:16 Ответить
Зато некоторые кричат что низзя стрелять в ответ чтобы небыла ескалации, А какая еще ескалация может быть? Рашисты и так все что могут и не могут применяют расстреливая наши города. Было бы у них еще что то они бы и то применили
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09.08.2022 10:49 Ответить
у відповідь стріляють, не дозволяють у відповідь тільки іноземною стріляти, якось так
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09.08.2022 13:17 Ответить
Подарки от братского народа, блин
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09.08.2022 10:55 Ответить
Харьковчаны уже снесли памятники жюкову или еще неначасе?
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09.08.2022 10:57 Ответить
Годі спати його ще в квітні знесли.
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09.08.2022 13:42 Ответить
Простітутки уйловські з Амнесті це в звіті відобразили? Тварі кінчені.
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09.08.2022 12:43 Ответить
Памятаю як ще в квітні всі поля за Харковом були у касетних хвостовиках і не розірвавшихся
Ураганах і Смерчах. Стирчить така з землі тільки хвостом, а хвостове оперення з алюмінію і
важить десь під 10 кг. Иісцеві хвостовик знімали і залишалась стирчати з землі тільки горєлка
без оперення, а то що вона могла взірватися їм пофіг
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09.08.2022 13:41 Ответить
 
 