Спасатели показали свалку остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали Харьков. ВИДЕО
Харьковские спасатели показали часть остатков крылатых ракет и зарядов к РСЗО, которыми оккупанты обстреливали город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на свалке остатки боеприпасов к "Ураганам", "Торнадо-С", С-300, "Смерчам", "Градам" и "Калибрам", которыми оккупанты терроризируют Харьков и убивают украинцев. По словам начальника части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игоря Овчарука, эта куча лишь малая часть того, что было собрано в Харькове и является доказательствами военных преступлений рашистов.
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+6 Ksenia VB
показать весь комментарий09.08.2022 10:34 Ссылка
+6 Яр Холодний
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+5 Aleksander Jakuszew #481206
показать весь комментарий09.08.2022 10:47 Ссылка
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Вбивці обдовбані
Ураганах і Смерчах. Стирчить така з землі тільки хвостом, а хвостове оперення з алюмінію і
важить десь під 10 кг. Иісцеві хвостовик знімали і залишалась стирчати з землі тільки горєлка
без оперення, а то що вона могла взірватися їм пофіг