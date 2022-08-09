Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе. АУДИО
Украинский певец и лидер группы "Тартак" Александр Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись песни опубликована в соцсетях.
"Эта песня появилась благодаря Коле Nick Nikonov и она также о Коле. Сегодня первый День рождения Коли без Коли. Коли нет. А песня есть. И светлая память о нем. Почивай в мире, друг", - написал Положинский в комментарии.
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ідуть завжди найкращі(((
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чому гниди залишаються???
гниди себе бережуть, собою не ризикють, і готові легко і просто покласти мілліони, заради себе, як будь-який диктатор.