Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе. АУДИО

Украинский певец и лидер группы "Тартак" Александр Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись песни опубликована в соцсетях.

"Эта песня появилась благодаря Коле Nick Nikonov и она также о Коле. Сегодня первый День рождения Коли без Коли. Коли нет. А песня есть. И светлая память о нем. Почивай в мире, друг", - написал Положинский в комментарии.

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