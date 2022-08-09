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Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе. АУДИО

Украинский певец и лидер группы "Тартак" Александр Положинский посвятил новую песню офицеру спецназа Николаю Никонову, погибшему в бою в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись песни опубликована в соцсетях.

"Эта песня появилась благодаря Коле Nick Nikonov и она также о Коле. Сегодня первый День рождения Коли без Коли. Коли нет. А песня есть. И светлая память о нем. Почивай в мире, друг", - написал Положинский в комментарии.

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Положинский Александр (9)


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Сашку Положинському-черговий респект...
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09.08.2022 11:44 Ответить
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09.08.2022 11:48 Ответить
😥😠
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09.08.2022 12:27 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.08.2022 13:02 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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ідуть завжди найкращі(((
--------------------------------------------------------
чому гниди залишаються???
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09.08.2022 23:14 Ответить
Найкращі не жаліють себе заради іншіх, віддають своє життя щоб інші жили, як Христос.
гниди себе бережуть, собою не ризикють, і готові легко і просто покласти мілліони, заради себе, як будь-який диктатор.
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10.08.2022 01:34 Ответить
 
 