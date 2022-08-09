Бывший глава Нацполиции Князев вблизи Бахмута защищает Украину в составе 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. ВIДЕО

Генерал-полковник полиции, бывший глава Нацполиции Сергей Князев защищает Украину вблизи Бахмута в составе 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев и имеет звание старшего сержанта украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своих боевых буднях и обстановке на участке фронта своего подразделения Князев рассказал Громадському.

"Сейчас я - солдат. Бывает такое в природе, что генерал становится солдатом... Я из Белой Церкви. Приехал, призвался в военкомате и все. Все задачи, которые ставят командиры, солдат Князев выполняет. Они моложе, но военного опыта у командиров, пожалуй, больше - восемь лет воюют без перерыва. Наше подразделение несет службу от Торецка до Бахмута... Звание неважно: я знаю с десяток генералов, которые сейчас несут солдатскую службу", - рассказывает Князев.

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