РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9035 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 999 63

Бывший глава Нацполиции Князев вблизи Бахмута защищает Украину в составе 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. ВIДЕО

Генерал-полковник полиции, бывший глава Нацполиции Сергей Князев защищает Украину вблизи Бахмута в составе 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев и имеет звание старшего сержанта украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своих боевых буднях и обстановке на участке фронта своего подразделения Князев рассказал Громадському.

"Сейчас я - солдат. Бывает такое в природе, что генерал становится солдатом... Я из Белой Церкви. Приехал, призвался в военкомате и все. Все задачи, которые ставят командиры, солдат Князев выполняет. Они моложе, но военного опыта у командиров, пожалуй, больше - восемь лет воюют без перерыва. Наше подразделение несет службу от Торецка до Бахмута... Звание неважно: я знаю с десяток генералов, которые сейчас несут солдатскую службу", - рассказывает Князев.

Также смотрите: В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО

Нацполиция (16550) Князев Сергей (392) 72 отдельная механизированная бригада (243) ВСУ (6675)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
Чорні Запорожці, респект сержанту-генералу
показать весь комментарий
09.08.2022 12:38
+49
це найвища військова мужність і мудрість
показать весь комментарий
09.08.2022 12:38
+41
А клоун у нас став генераліссімусом. Ось такі метаморфози.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чорні Запорожці, респект сержанту-генералу
показать весь комментарий
09.08.2022 12:38 Ответить
порядна людина !

Честь маю: як Князєва ЗЄ-льоні прибрали з поста Глави Нацполіції України

21 вересня у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» між Україною і Польщею затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною на той час ще глави Нацполіції Вікторією Князєвою. В автівці перевозили 500 тисяч євро нібито без необхідного декларування.
Сергій Князєв пізніше сказав, що його колишня дружина і він стали об'єктами інформаційної атаки, і пояснив походження готівки.
Як пише https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/23/7227145/ Українська правда , Сергій Князєв розповів, що його екс-дружина працює у будівельній компанії «Атлант». Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.
В автомобілі також були український та європейський партнери директора.
Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою. Польські прикордонники попросили, крім пред'явлених власником, додаткові документи щодо задекларованих коштів. Кагану довелося показати «ще деякі оригінали», і після цього «інцидент було вичерпано».
показать весь комментарий
09.08.2022 14:46 Ответить
"респект сержанту-генералу" - гарно сказано !

респект не лише Генералу Князеву, але й багатьом іншим Генералам та Високопасадовцям, які пішли битись з рашистами рядовими Воїнами.

Україна, мабуть єдина країна, де є звання Генерал-сержант, чи Генеральний Прокурор-стрілец (Ю.Луценко)

дякуємо, Панове, Ви Честь маєте ! !
показать весь комментарий
09.08.2022 15:15 Ответить
це найвища військова мужність і мудрість
показать весь комментарий
09.08.2022 12:38 Ответить
на відміну від деяких генералів які тільки і обсирають других
показать весь комментарий
09.08.2022 13:05 Ответить
А як можна обісрати обісраного?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:18 Ответить
повернулись із запасу до праці в Генштабі чи в військах Генерали Муженко, Забродський, Марченко, Павловський...

де Таран?
"в карагандє", пузо гріє в Словенії
де Хомчак?
з молодою дружиною...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:18 Ответить
Бережи вас всіх Господь
показать весь комментарий
09.08.2022 12:40 Ответить
А клоун у нас став генераліссімусом. Ось такі метаморфози.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:42 Ответить
Тебе #бе?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:16 Ответить
Робота в нього така, завдання від дЄрьмака таке отримав...
показать весь комментарий
09.08.2022 13:21 Ответить
Гугл в поміч.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:04 Ответить
Генерал Кривонос тоже сейчас воюет.
Но его ведь наш хенераллисимус вообще уволил из армии и выгнал из РНБО из-за того, что он ему надоедал требованиями готовить страну к войне, создавать тероборону. Это раздражало нашего хенералисимуса, активно готовившего страну к шашлыкам и воровавшего на великому будивництви.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:11 Ответить
На таких людях і тримається Україна. Бережи Вас Господь!
показать весь комментарий
09.08.2022 12:43 Ответить
На жаль таких генералів мало, щоб хотіли в польових умовах захищати свою країну. Генералу -солдату - респект! Хай Господь оберігає.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:44 Ответить
Генералів мало за визначенням. А генералів, які за власним бажанням пішли на фронт солдатами в арміях інших країн, я якось і прикладів таких навести не можу. Князєву величезний респект. От війна всіх і розставляє хто чого вартий. А генерал Князєв достойний після війни послужити Україні на керівній посаді.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:11 Ответить
йому лише 50 років !
ще може попрацювати керівником поліції
показать весь комментарий
09.08.2022 15:20 Ответить
Ще й у найнебезпечнішому зараз, мабуть, місці...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:49 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 12:45 Ответить
Зелень будемо знищувати гербіцидом.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:53 Ответить
Украина держится на таких преданных своей стране людях!Зеленые,после войны пожелтеете.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:53 Ответить
Ну все. Тепер туди прилетить. Ця "хробацька" приїхала як звичайно познімати порозвідувати.
показать весь комментарий
09.08.2022 12:55 Ответить
Якщо він у військовому квитку сержант, то і служити в армії буде сержантом а не мусорським генералом
показать весь комментарий
09.08.2022 12:56 Ответить
а якщо він служив тільки в МВС?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:12 Ответить
...в МВС не беруть без строкової служби, якщо ти не в курсі
показать весь комментарий
09.08.2022 13:27 Ответить
то ты мабуть не в курси 99% нынешнего мусорья не служили в армии...но если ты неправильно выразился, а хотел сказать что тогда, в его время не брали, это правда.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:00 Ответить
А ты, гавно из обосцанной подворотни, канешно крутой пацан и всё по понятиям?
показать весь комментарий
09.08.2022 15:51 Ответить
Хаи воює -- шо тут скажеш
показать весь комментарий
09.08.2022 12:57 Ответить
Радимо запитати про цього генерала у самих ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ-їх залишилося дуже мало - відколи він у 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Місяць тому його там ще ніхто й не бачив. Як швидко всі хочуть відмитися - може готельний та будівельний бізнес у Хорватії погано йде. або по нову партію грошей приїхав.

Скандал вокруг Виктории Князевой

Князев опроверг информацию, что его бывшая жена Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. По словам экс-главы полиции, женщина пересекала границу вместе со своим начальником Вадимом Каганом. С ними также были еще двое украинцев и гражданин Хорватии - деловые партнеры. Деньги они якобы получили в результате сделки по продаже торгового помещения и показали польским таможенникам соответствующие документы.

https://24tv.ua/ru/otstavka_knjazeva_dostizhenija_i_provaly_na_postu_n1210573
показать весь комментарий
09.08.2022 13:03 Ответить
стесняюсь спросить, а ты на передке с окопа пишешь?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:21 Ответить
Вы вообще понимаете разницу между полицией и ВСУ? Князев никогда не служил в армии, кроме срочной. Какое отношение он имеет к разворовыванию армии? Вам лишь бы что-нибудь ляпнуть, умник.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:15 Ответить
Министр ВД "гробил оборонку"?! Титан мысли!
показать весь комментарий
09.08.2022 15:54 Ответить
***** быть таким *********? Жена Бывшая! Т.е.практически никто ему.ты за соседей ссущих в подъезде отвечаешь?
показать весь комментарий
10.08.2022 12:32 Ответить
hromadske pamojemu fanati ZEgenisimusa , jesli ne tak ...sorry
показать весь комментарий
09.08.2022 13:11 Ответить
Це саме жарке місце зараз.Може він не на самому передку,алп там пекло!
Моїх земляків там вже троє загинуло в липні місяці,при чому один зних привіз поховати друга,а вернувшись на передову через день,сам загинув.
Вічна Слава Героям!
показать весь комментарий
09.08.2022 13:12 Ответить
Вообще то, если он заканчивал хоть институт, то ему после сборов должны были хотя бы лейтенанта дать. И он бы уже не был сержантом. А получается что он "дорос" до генерала-полковника полиции со средним образованием. Всё как во времена СК, когда матросы министрами становились и соответственно себя вели. Что то не так в Украине. Через ж..у, как обычно. Когда сепаров, наводчиков и предателей на условное, а за украденный компьютер 7 лет.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:19 Ответить
Когда сама перестанешь куковать, тогда и можно будет тебя послушать, новоявленный каzапчик.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:38 Ответить
І я йому не вірю - і це моє право тому що маю добру пам'ять ну і як кажуть "скріни не горять"!
показать весь комментарий
09.08.2022 14:14 Ответить
Почему ты такая ********? Читать разучилась? Жена БЫВШАЯ!
показать весь комментарий
10.08.2022 12:33 Ответить
А где полковник Гриценко воюет?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:41 Ответить
в вест-пойнті за державні гроші Грицацуєв навчався
показать весь комментарий
09.08.2022 15:26 Ответить
Для любителів "новодєльних" слівець, по типу генерал-сержант тощо.

У ЗСУ є ВІЙСЬКОВІ звання.

В "мусарні" - СПЕЦІАЛЬНІ звання.

Тож не плутайте, як кажуть, м'яке й тепле.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:50 Ответить
игорек! а какое отношение мусорье имеет к украинским ментам? других поправляешь, а сам простого не знаешь!
показать весь комментарий
09.08.2022 15:35 Ответить
Ніколи нічого не можна узагальнювати. Так роблять москалі. Для них ми винні лише тому, що ми українці. Ї за це нас хочуть знищити. Не можна людину звинувачувати в злочинах лише за те, що він генерал. На відміну від багатьох, він на передку. Там, де зараз пекло. Ризикуючи життям, він захищає Україну. Нас з вами. А звання - так воно справедливе і об'єктивне, бо відповідає його реальному бойовому досвіду.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:52 Ответить
Як на мене- достойний поступок генерала,який став солдатом у скрутний для країни час.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:05 Ответить
люди, що очолили Україну одразу після Майдану і керували в 2014-2019 роках - це було найкраще керівництво в новітній історії України.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:50 Ответить
Он прав - какая нахер разница на передке какое у тебя звание! Там все равны! Хотя раньше крайне негативно относился к данному персонажу.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:05 Ответить
Яке щастя,що в нас є такі генерали, на жаль, бидла, на багато більше. І тому в нас ця війна.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:09 Ответить
Честь и хвала ему! Одел солдатскую одежду и сразу вступил в бой на защиту Отчизны. Дай бог ему здоровья и удачи в сражениях!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 15:14 Ответить
Князев строкову службу пройшов у прикордонних військах, звільнився у запас сержантом.Мав за честь служити з ним разом у 2014 -15р. у Донецькій області.Справжній чоловік і офіцер!
показать весь комментарий
09.08.2022 15:39 Ответить
РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:01 Ответить
 
 