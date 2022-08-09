Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют. ВИДЕО
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют, читая стихотворение Павла Вышебабы "Доньці" и показывая фотографии своих детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на странице Сухопутных войск Украины в соцсети.
"Когда спрашиваешь егеря: "За что ты сражаешься?", первое, что слышишь: "За будущее своих детей", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 Post-AV
показать весь комментарий09.08.2022 13:12 Ссылка
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий09.08.2022 13:11 Ссылка
+7 Advokat Savchuk
показать весь комментарий09.08.2022 13:35 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". У ньому рідні оборонців Маріуполя повідомляли про все, що відбувається з захисниками "Азовсталі", які були вимушені здатись у полон російським окупантам.