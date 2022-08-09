РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9035 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 736 12

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют, читая стихотворение Павла Вышебабы "Доньці" и показывая фотографии своих детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на странице Сухопутных войск Украины в соцсети.

"Когда спрашиваешь егеря: "За что ты сражаешься?", первое, что слышишь: "За будущее своих детей", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО

дети (6558) 68 отдельная егерская бригада (80)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
До слез. Мощный ролик.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:12
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть
показать весь комментарий
09.08.2022 13:11
+7
А просто так воюй, з чоловічого самолюбства чи честолюбства, як у вуличній бійці, сприймай агресію москви як особисту образу, як кровну помст- за вбитих земляків.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі»

Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". У ньому рідні оборонців Маріуполя повідомляли про все, що відбувається з захисниками "Азовсталі", які були вимушені здатись у полон російським окупантам.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть
показать весь комментарий
09.08.2022 13:11 Ответить
До слез. Мощный ролик.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:12 Ответить
і вірші дуже гарні!
показать весь комментарий
09.08.2022 13:38 Ответить
I'm crying. Come back alive!
показать весь комментарий
09.08.2022 14:18 Ответить
А якщо немає дітей, то можна не воювати?
показать весь комментарий
09.08.2022 13:22 Ответить
А просто так воюй, з чоловічого самолюбства чи честолюбства, як у вуличній бійці, сприймай агресію москви як особисту образу, як кровну помст- за вбитих земляків.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:35 Ответить
Ці земляки мені стільки горя принесли, що щось взагалі не хочеться за них воювати. Коли почалася війна ніхто навіть не написав і не подзвонив як я, чи живий взагалі. Стану інвалідом на війні і всім буде начхати, а мені потім жити з цим.
показать весь комментарий
09.08.2022 13:41 Ответить
Воюй за себе, чоловіче. Та й серед земляків - невже не знайдеться когось, за кого потрібно воювати? А, хоча б, за Волинь?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:31 Ответить
Героям слава! Загарбникам горіти у пеклі!
показать весь комментарий
09.08.2022 13:30 Ответить
Блін, не можу я дивитися такі відео без сліз
показать весь комментарий
09.08.2022 14:08 Ответить
Бережи їх Бог Слава ЗСУ і смерть московитам Переможемо
показать весь комментарий
09.08.2022 15:17 Ответить
 
 