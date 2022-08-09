Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады записали трогательный ролик, в котором рассказали, за что они воюют, читая стихотворение Павла Вышебабы "Доньці" и показывая фотографии своих детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бойцы опубликовали на странице Сухопутных войск Украины в соцсети.

"Когда спрашиваешь егеря: "За что ты сражаешься?", первое, что слышишь: "За будущее своих детей", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: В Геническом районе Херсонской области взрываются склады боезапасов оккупантов. ВИДЕО