В оккупированной Новоалексеевке вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ. ВIДЕО
В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что возгорание началось после обстрела. Город находится возле админграницы с Крымом.
"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорит на записи мужчина за кадром.
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+74 Тарас Редька #496127
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+68 Андрей Кузьменко #393210
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+43 Oleksandr Pohribnyi
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повторная статья, зачем?
Вкраїнський, хаймарсе, в бою не відступай!
"там еще есть ER GMLRS"
Дуже схоже, бо до найближчого можливого місця запуску як раз біля 150 км.
Або ж таки дрон чи авіація.
курви якісь!
https://m.youtube.com/watch?v=Y5v0EXExTno&t=47s
Ну що з нею можна робити?!
********
Добре. Тоді, - "Неху...вий".
Go Ukraine!