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В оккупированной Новоалексеевке вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ. ВIДЕО

В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что возгорание началось после обстрела. Город находится возле админграницы с Крымом.

"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорит на записи мужчина за кадром.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший глава Нацполиции Князев вблизи Бахмута защищает Украину в составе 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. ВIДЕО

армия РФ (19598) боеприпасы (2359) уничтожение (7176) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+74
Чувак так искренне радуется, ради етого стоит сражатся... Держись братан!
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09.08.2022 13:30
+68
Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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09.08.2022 13:27
+43
Залпи за залпами - ракети подавай!
Вкраїнський, хаймарсе, в бою не відступай!
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09.08.2022 13:30
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Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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09.08.2022 13:27 Ответить

повторная статья, зачем?
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09.08.2022 13:36 Ответить
Та ладно, там таких яскравих коментів не було. По ходу чел радіє хімерам...
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09.08.2022 13:54 Ответить
прикол у тому, шо до Нооволексіївки выд лінії фронту явно біьше сотні кілометрыі. і це вже не перший такий випадок, коли у мене закрадається думка, що прилітають явно якісь дальнобійні хаймарси
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09.08.2022 16:10 Ответить
ще вибухи на авіабазі Саки, що десь за 200 км
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09.08.2022 16:50 Ответить
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09.08.2022 13:27 Ответить
Подгорает у лаптекопытной орды.
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09.08.2022 13:27 Ответить
Бавовна.
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09.08.2022 13:27 Ответить
для химер далеко , это опять закурили в нужном месте
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09.08.2022 13:28 Ответить
може щось наше, рідненьке, типу вільха м ?
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09.08.2022 13:36 Ответить
Вільха-м имеет максимальную дальность 120-130 км, а от ближайшей возможно удобной точки на правобережной контролируемой территории до Новоалексеевки - 150 км.
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09.08.2022 15:00 Ответить
Из Никополя М31А2 достаёт до Новоалексеевки.
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09.08.2022 14:54 Ответить
Залпи за залпами - ракети подавай!
Вкраїнський, хаймарсе, в бою не відступай!
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09.08.2022 13:30 Ответить
Чувак так искренне радуется, ради етого стоит сражатся... Держись братан!
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09.08.2022 13:30 Ответить
👍
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09.08.2022 18:43 Ответить
"БК на взлет, ****! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорить на записі чоловік за кадром. -так там расстояние с нашей не окупированой стороны самый минимум 165 км смотрите карту почти под крымом з имеющими ракетами на 80 км туда не дотянет, может местные партизаны
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09.08.2022 13:30 Ответить
вроде есть там ракеты на 150 км. Может их дали.
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09.08.2022 13:36 Ответить
Там на Заході на складах,мабуть також *пересортица* буває.
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09.08.2022 14:09 Ответить
Пєрєучьот!!! 🤬🤬🤬🫣🤗🤗🤗
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09.08.2022 14:57 Ответить
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09.08.2022 19:56 Ответить
HIMARS має в арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди https://uk.wikipedia.org/wiki/GMLRS GMLRS із дальністю ураження до 80 км, а ракета https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS ― 300 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-6 [6] .
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09.08.2022 13:37 Ответить
там еще есть ER GMLRS
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09.08.2022 13:38 Ответить


"там еще есть ER GMLRS"

Дуже схоже, бо до найближчого можливого місця запуску як раз біля 150 км.
Або ж таки дрон чи авіація.
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09.08.2022 13:57 Ответить
дрон может быть эффективным для такой цели только при складировании под открытым небом, а пробить пару этажей бетонных перекрытий он не может. Хотя можно допустить, что в такой глубине кацапы не сильно загонялись с укрытием для б\к (трудно разгружать\загружать), и всё добро лежало под сетками, и добрые люди сигнализировали , а для "феникс хост" с его шестью часами полёта это вообще не расстояние.
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09.08.2022 15:11 Ответить
Хотя я не понимаю, почему нельзя взять дроны камикадзе и повзрывать нагрей все российские склады. Не проверяют же в России каждую машину. Подъехал километров на 30 и бабах
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09.08.2022 13:37 Ответить
в откуда можно знать, что с человеком потом произойдет. А если продажный или засланный или завербованный. Потом и обратно пульнут, когда скопируют. Нельзя такого допускать
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09.08.2022 13:41 Ответить
В начале мы неплохо поставляли бавовну за паребрик, а сейчас тишина, аж обидно. Думаю кремлевские крысы при зеленой власти запретили бавовнить в кацапии.
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09.08.2022 13:43 Ответить
Думаю, сейчас навалом целей поважней на нашей территории. Необязательно *********** конспироложество приплетать.
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09.08.2022 14:39 Ответить
Да мало ли какие там ракеты имеются🤷
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09.08.2022 13:38 Ответить
Та то воно від лютої ненависті місцевих до орків саме рвануло.
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09.08.2022 13:45 Ответить
Из Никополя 150 км, а М31А2 у нас уже давно есть.
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09.08.2022 15:01 Ответить
это не мы
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09.08.2022 13:36 Ответить
Почему не мы? Что зедесь стыдного? Это наша земля. Наоборот нужно говорить что етомы. Ето Украина идет спасать украинцев которых захватили окупанты. А стесняться говорить что мы освобождаем нашу землю, нам навязали рашисты. Пускай рашисты боятся и скрываются
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09.08.2022 13:42 Ответить
курють і курють, курють і курють!
курви якісь!
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09.08.2022 13:37 Ответить
Главное результат.
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09.08.2022 13:37 Ответить
Це Ад!
https://m.youtube.com/watch?v=Y5v0EXExTno&t=47s
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09.08.2022 13:38 Ответить
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09.08.2022 14:19 Ответить
БК на взлет! Это пять.
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09.08.2022 13:38 Ответить
А шо трапилось?
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09.08.2022 13:41 Ответить
Курять де заманеться
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09.08.2022 16:08 Ответить
Ще б і в нашому Криму трішечки прихватили б для початку, щоб непрошені гості з раші швиденько з'їхали на свої рашинські простори.
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09.08.2022 13:43 Ответить
Шикарно!! Хлопцы,вы неподражаемы!! Слава ЗСУ!!👊
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09.08.2022 13:45 Ответить
Пускай окупанты и колаборанты просрутся и подумают что ето не ихняя земля и скоро придется или бежать или отвечать
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09.08.2022 13:46 Ответить
Тимчасово окупованому Криму-приготуватись...
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09.08.2022 13:48 Ответить
ВЖЕ!!!!
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09.08.2022 16:55 Ответить
А до чонгарських мостів кілометрів 10-15, судячи по гугл.меп....
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09.08.2022 13:59 Ответить
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09.08.2022 14:12 Ответить
В мене одне питання: нафіга кацапам стільки селітри?!

Ну що з нею можна робити?!
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09.08.2022 14:18 Ответить
Скількти вже їх злетіло в повітря, а ракети й снаряди в рассеї щось все не закінчуються. Може мало ще злетіло?
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09.08.2022 14:28 Ответить
якби б не закінчувалось, кацапи б не забуксовали із наступом.
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09.08.2022 14:41 Ответить
Сволота млять, это вам не зерно у селян отжимать, мы вас, лаптерогие, всех в пакеты расфасуем и отправим малой скоростью за поребрик.
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09.08.2022 14:41 Ответить
Байден долго думал как можно называть "ВОЙНУ" "СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ" - потом дошло. И назвал в сопроводительном инвойсе ракеты "ATACMS" "снарядами для 155 мм гаубиц". Упс, лаптеногие!
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09.08.2022 14:52 Ответить
Все ніяк окупанти не накуряться...
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09.08.2022 15:02 Ответить
Яка чудова новина Слава ЗСУ
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09.08.2022 15:08 Ответить
мне все нравится....но только названия телегамм каналов не подобается типа "Ху....вый "...можна ж было назвать более по проукраински.....
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09.08.2022 15:08 Ответить
названия телегамм каналов не подобается типа "Ху....вый "...можна ж было назвать более по проукраински.....
********
Добре. Тоді, - "Неху...вий".
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09.08.2022 18:16 Ответить
А що мені з цієї назви воду пити.Та з такою новиною він мені кращий за всі канали і їх назви."Геть з України ,москаль некрасівий".Данилко теж хотів проспівати москаль ********,та в рифму не лягло.
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09.08.2022 18:56 Ответить
душа радуется когда такие новости идут...
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09.08.2022 16:07 Ответить
Смерть лаптєноґім!!
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09.08.2022 16:12 Ответить
As we say here, in US of A - "*****, ковырять!"
Go Ukraine!
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19.08.2022 06:28 Ответить
 
 