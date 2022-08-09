В оккупированной Новоалексеевке вблизи админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе боеприпасов армии РФ. ВIДЕО

В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что возгорание началось после обстрела. Город находится возле админграницы с Крымом.

"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорит на записи мужчина за кадром.

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