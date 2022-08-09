Бойцы первой интернациональной роты спецназначения ведут бои за село Григоровка Донецкой области. ВIДЕО
Бойцы первой интернациональной роты спецназначения опубликовали видео о боях за село Григоровка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ролике, опубликованном в соцсетях, зафиксированы фрагменты боевых действий, успешных атак и другие эпизоды боевых будней.
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+18 Валентин Коваль
показать весь комментарий09.08.2022 15:16 Ссылка
+14 Anatoliy Buchenko #516254
показать весь комментарий09.08.2022 15:24 Ссылка
+8 Garry Dron #477536
показать весь комментарий09.08.2022 15:51 Ссылка
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Є ще Григорівка 3км на захід від Білогорівки (тієї самої ). На відео видно досить велику річку - схоже на Сів.Донець.
разумеется, это Северское направление восточнее Серебрянки
Смерть паРащській імперії
Thank YOU!!!
Смерть москалям!