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Бойцы первой интернациональной роты спецназначения ведут бои за село Григоровка Донецкой области. ВIДЕО

Бойцы первой интернациональной роты спецназначения опубликовали видео о боях за село Григоровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ролике, опубликованном в соцсетях, зафиксированы фрагменты боевых действий, успешных атак и другие эпизоды боевых будней.

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армия РФ (19598) уничтожение (7176) Донецкая область (9939) добровольцы (1180)


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Топ комментарии
+18
Рота молодці -- бодрячком
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09.08.2022 15:16
+14
Дякуємо.
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09.08.2022 15:24
+8
Слава Богу за патріотів України і патріотів здорового глузду.
Смерть паРащській імперії
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09.08.2022 15:51
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Рота молодці -- бодрячком
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09.08.2022 15:16 Ответить
Дякуємо.
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09.08.2022 15:24 Ответить
Гей, журналісти! Ви нічого не сплутали? Село Григорівка на Донеччині це 3 км. На північний захід від Селідового. 44 км від Пісків. Це в тилу! Чи відбувся прорив про яких не говорять?
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09.08.2022 15:29 Ответить
Сплюньте
Є ще Григорівка 3км на захід від Білогорівки (тієї самої ). На відео видно досить велику річку - схоже на Сів.Донець.
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09.08.2022 15:45 Ответить
Значит это уже третья . Ту что я нашёл , севернее Часов -Яра и западнее Бахмута , тоже не вписывается .
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09.08.2022 15:52 Ответить
прежде чем писать что-то, надо подумать
разумеется, это Северское направление восточнее Серебрянки
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09.08.2022 18:52 Ответить
Слава Богу за патріотів України і патріотів здорового глузду.
Смерть паРащській імперії
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09.08.2022 15:51 Ответить
LIKE INTERNATIONAL!!!
Thank YOU!!!
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09.08.2022 16:27 Ответить
Слава ЗСУ!!!
Смерть москалям!
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09.08.2022 19:12 Ответить
Тримайтесь хлопці!
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09.08.2022 19:48 Ответить
 
 