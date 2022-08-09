Российские СМИ пишут о по меньшей мере 7 прилетах по объектам в оккупированном Крыму. Направляются скорые и пожарные машины, привлечена санавация. ВИДЕО
Российские СМИ пишут о минимум семи прилетах по объектам в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С Новофедоровки начали массово бежать туристы и местные жители. На выезде из города образовались пробки.
В обратную сторону едут скорые и пожарные машины. К месту взрыва направлена санавиация.
"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - отметил крымский марионетка Аксенов. Он также сообщил, что выехал на место происшествия.
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+111 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий09.08.2022 16:35 Ссылка
+91 Oleg Mamont
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+82 arye z.
показать весь комментарий09.08.2022 16:34 Ссылка
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Навіть в Польщі знаємо, що "творить ЗСУ"!
Слава Україні!!!
оРки------ вАм пі**зда!!!
Тепер це прийшло до кацапів і воно гріє моє серце.
Помогли целебные грязи, в 8 начал ходить
до сих пор не могу остановиться 😬
Ну и потом часто приезжал
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли ..
Головне, що за офіційними кацапськими даними - без втрат )))
нє сущєствєнно - це тисячі загиблих 😁 Просто треба знати кацапську мову.
Кацапські таргани тікають на своє болото