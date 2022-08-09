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Новости Видео Война
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Российские СМИ пишут о по меньшей мере 7 прилетах по объектам в оккупированном Крыму. Направляются скорые и пожарные машины, привлечена санавация. ВИДЕО

Российские СМИ пишут о минимум семи прилетах по объектам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С Новофедоровки начали массово бежать туристы и местные жители. На выезде из города образовались пробки.

В обратную сторону едут скорые и пожарные машины. К месту взрыва направлена санавиация.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - отметил крымский марионетка Аксенов. Он также сообщил, что выехал на место происшествия.

Также смотрите: Момент взрыва в Новофедоровке. ВИДЕО

взрыв (6797) Крым (26419)


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Топ комментарии
+111
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09.08.2022 16:35
+91
беларусам стоит потренероваться застегивать на себе пакет )
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09.08.2022 16:35
+82
"Москва-2"
Початок кінця
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09.08.2022 16:34
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09.08.2022 18:43 Ответить
Не 7,.....а 9 !!!!!!
Навіть в Польщі знаємо, що "творить ЗСУ"!
Слава Україні!!!

оРки------ вАм пі**зда!!!
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09.08.2022 19:01 Ответить
https://planesandstuff.wordpress.com/2022/08/09/novofedorivka-saky-air-base-attack-satellite-imagery/
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09.08.2022 19:03 Ответить
опять кто-то покурил, а у всех уже ликование... подождите скоро московиты сами себя грохнут
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09.08.2022 19:15 Ответить
Відео дуже нагадує 24 лютого в Україні.
Тепер це прийшло до кацапів і воно гріє моє серце.
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09.08.2022 19:17 Ответить
Ай Лайк ТО Мув Іт!!!
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09.08.2022 19:20 Ответить
оказывается, не так уж и много любителей острых ощущений. нет, чтобы пойти "как один чилавек" записаться добровольцем на войну. Хйло с такими холопами останется по факту таки в бункере 2х2, причем, - не добровольно.
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09.08.2022 19:28 Ответить
Красота! Похоже на дорогу через лиман из Евпатории в Саки
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09.08.2022 19:58 Ответить
Она самая сторона так званного нового пляжа . Пресыпь, сольпром.
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09.08.2022 21:03 Ответить
с рождения до 8 лет по нескольку месяцев меня возили лечить от детской ортопедической болезни на Мойнаки и лиман
Помогли целебные грязи, в 8 начал ходить
до сих пор не могу остановиться 😬
Ну и потом часто приезжал
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10.08.2022 03:48 Ответить
Сезон в Крыму таки начался.
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09.08.2022 20:14 Ответить
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09.08.2022 20:53 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16241 Олег Шарп : "Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов: военный аэродром Нитка, склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось".
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09.08.2022 21:03 Ответить
ГОРИ россия в ОГНЕ !!!
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09.08.2022 22:42 Ответить
Появилось официальное заявление мо рф:
А лисички взяли спички
К морю синему пошли

Море синее зажгли ..
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09.08.2022 22:57 Ответить
А що такоє? Нас за что?
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09.08.2022 23:11 Ответить
ну нє за что так і нє за что)
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09.08.2022 23:24 Ответить
"У зворотний бік їдуть швидкі та пожежні машини. До місця вибуху спрямовано санавіацію. "
Головне, що за офіційними кацапськими даними - без втрат )))
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10.08.2022 00:19 Ответить
Без втрат це по кацапські десятки загиблих, без великих втрат - це сотні загиблих,
нє сущєствєнно - це тисячі загиблих 😁 Просто треба знати кацапську мову.
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10.08.2022 01:19 Ответить
Яка красота.
Кацапські таргани тікають на своє болото
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10.08.2022 01:16 Ответить
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