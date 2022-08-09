Российские СМИ пишут о по меньшей мере 7 прилетах по объектам в оккупированном Крыму. Направляются скорые и пожарные машины, привлечена санавация. ВИДЕО

Российские СМИ пишут о минимум семи прилетах по объектам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С Новофедоровки начали массово бежать туристы и местные жители. На выезде из города образовались пробки.

В обратную сторону едут скорые и пожарные машины. К месту взрыва направлена санавиация.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - отметил крымский марионетка Аксенов. Он также сообщил, что выехал на место происшествия.

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