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Новости Видео Война
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Сегодня свой день рождения должен был праздновать Герой Украины Николай Никонов, погибший в бою за Мариуполь. ВИДЕО

Сегодня свой день рождения должен был праздновать офицер спецназа Николай Никонов, Герой Украины, погибший в бою за Мариуполь.

Об этом напомнил защитник юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой войне многие теряют близких друзей. И я тоже.

Сегодня свой день рождения должен был праздновать Николай Никонов. Но Николаю навсегда 36. Он погиб в Мариуполе в марте. Удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Наши дороги многократно пересекались при жизни. Ты был настоящим воином и хорошим человеком. Спецназ гордится тобой!

Все будут помнить тебя таким искренним, как на видео.

P.S. Это видео Николай послал мне перед началом войны. В Очакове я побывал, но, к сожалению, с Николаем мы уже не встретились. Вечная память о герое. Отомстим за каждого!" - рассказал Костенко.

Более подробно о Герое Украины читайте в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Ко дню рождения Николая Никонова - одного из лучших офицеров спецназа ВСУ".

Автор: 

Герой Украины (464) память (1498) герой (260) Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+22
R.I.P. Воїну !

Герою Слава !

у цей день народження Героя ми повертаємось !
Удар по Криму означає що ми повертаємось....

і у Марік повернемось, знову, ось так !!!!!

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09.08.2022 19:51
+21
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.08.2022 19:39
+20
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09.08.2022 19:41
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.08.2022 19:39 Ответить
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09.08.2022 19:41 Ответить
R.I.P. Воїну !

Герою Слава !

у цей день народження Героя ми повертаємось !
Удар по Криму означає що ми повертаємось....

і у Марік повернемось, знову, ось так !!!!!

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09.08.2022 19:51 Ответить
та ні все буде набагато епічніше
всю кацапську наволоч знищено повністю
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09.08.2022 22:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!!
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09.08.2022 19:54 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.08.2022 20:05 Ответить
Z Dnem Narodzhennya,Geroyu !
Vi4na i svitla Pam'yat' !
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09.08.2022 20:26 Ответить
Крутой парень! Очень жаль!
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09.08.2022 21:11 Ответить
Герою Слава! Дякуємо за захист! R.I.P.💙💛
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09.08.2022 21:22 Ответить
Нiзкий уклiн.Героi не вмирають.
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09.08.2022 21:43 Ответить
Герої не вмирають!
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09.08.2022 22:30 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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09.08.2022 22:56 Ответить
Вічна пам'ять!
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09.09.2022 12:05 Ответить
 
 