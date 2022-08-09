Сегодня свой день рождения должен был праздновать Герой Украины Николай Никонов, погибший в бою за Мариуполь. ВИДЕО

Сегодня свой день рождения должен был праздновать офицер спецназа Николай Никонов, Герой Украины, погибший в бою за Мариуполь.

Об этом напомнил защитник юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой войне многие теряют близких друзей. И я тоже.

Сегодня свой день рождения должен был праздновать Николай Никонов. Но Николаю навсегда 36. Он погиб в Мариуполе в марте. Удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Наши дороги многократно пересекались при жизни. Ты был настоящим воином и хорошим человеком. Спецназ гордится тобой!

Все будут помнить тебя таким искренним, как на видео.

P.S. Это видео Николай послал мне перед началом войны. В Очакове я побывал, но, к сожалению, с Николаем мы уже не встретились. Вечная память о герое. Отомстим за каждого!" - рассказал Костенко.

Более подробно о Герое Украины читайте в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Ко дню рождения Николая Никонова - одного из лучших офицеров спецназа ВСУ".