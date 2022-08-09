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Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме, - нацгвардеец Дмитрий о боях с российскими оккупантами. ВИДЕО

Нацгвардиец Дмитрий рассказал о боях с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сюжете Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, передает Цензор.НЕТ.

Буквально за три-четыре часа была проведена операция, населенный пункт был освобожден. – рассказывает Дмитрий.

Считает, что им очень повезло, ведь им удалось скрытно подготовить удар и использовать эффект внезапности.

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"Мы, можно сказать, ворвались туда на яростном фанатизм! Российские войска начали отходить и прорываться в другую сторону. Они думали, что мы стянули сюда все резервы! Однако мы не стягивали войска. Это было наше небольшое подразделение с десантом", - добавил он. 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+63
слава ЗСУ!!

молодці, рідненькі!!
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09.08.2022 20:51
+54
На лютому фанатизмі....точніше не скажеш
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09.08.2022 20:51
+42
Бережіть себе, хлопці!!
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09.08.2022 20:55
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слава ЗСУ!!

молодці, рідненькі!!
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09.08.2022 20:51 Ответить
Воїнам пощастило тому, що про свої наміри не доповіли на гору.
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10.08.2022 08:23 Ответить
На лютому фанатизмі....точніше не скажеш
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09.08.2022 20:51 Ответить
Звісно!
За рядовими Ваньками ж ніхто не тримає напоготові чемодани!
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09.08.2022 20:52 Ответить
Дык, кацапы - храбрые скопом на одного. А получи конкретно в дюндель, даже от одного, драпают быстрее своего поросячьего вереску...
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09.08.2022 20:52 Ответить
Леви розігнали шакалів
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09.08.2022 20:55 Ответить
Бережіть себе, хлопці!!
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09.08.2022 20:55 Ответить
Молодці. Успіхів Вам та везіння.
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09.08.2022 21:09 Ответить
Круто! Молодці!
Оце по-нашому,по-українськи!
Бажаємо і далі фанатично знищувати терористів!
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09.08.2022 21:20 Ответить
Кацапи сруться наразі з усього це лище доводить що потрібно штурмувати їх укріплення і робити контрнаступ і вони всруться і не заважати нашим підрозділам генштабу.
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09.08.2022 21:26 Ответить
Ріжте горлянки тварюкам.
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09.08.2022 21:28 Ответить
Молодцы ребята, в том же духе и дальше продолжайте уничтожать этих тварей. Бог вам в помощь. Слава Украине! Героям слава!
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09.08.2022 21:35 Ответить
Українська ДЕСАНТУРА НАЙКРАЩА!!!
Псковські десантники роблять мінєт на концерті у кАбздона
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09.08.2022 21:36 Ответить
тактика ривка
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09.08.2022 21:46 Ответить
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
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09.08.2022 22:13 Ответить
Ось так і треба села звільняти!!!!
Оце і є контрнаступ!!!
А не так як ОК 'Південь' Херсонщину півроку звільнити не може, чи не хоче.
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09.08.2022 22:40 Ответить
Уклін вам хлопці. Хай Бог вам помагає рідну землю захищати!
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10.08.2022 07:30 Ответить
 
 