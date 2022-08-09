Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме, - нацгвардеец Дмитрий о боях с российскими оккупантами. ВИДЕО
Нацгвардиец Дмитрий рассказал о боях с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сюжете Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, передает Цензор.НЕТ.
Буквально за три-четыре часа была проведена операция, населенный пункт был освобожден. – рассказывает Дмитрий.
Считает, что им очень повезло, ведь им удалось скрытно подготовить удар и использовать эффект внезапности.
"Мы, можно сказать, ворвались туда на яростном фанатизм! Российские войска начали отходить и прорываться в другую сторону. Они думали, что мы стянули сюда все резервы! Однако мы не стягивали войска. Это было наше небольшое подразделение с десантом", - добавил он.
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молодці, рідненькі!!
За рядовими Ваньками ж ніхто не тримає напоготові чемодани!
Оце по-нашому,по-українськи!
Бажаємо і далі фанатично знищувати терористів!
Псковські десантники роблять мінєт на концерті у кАбздона
Оце і є контрнаступ!!!
А не так як ОК 'Південь' Херсонщину півроку звільнити не може, чи не хоче.