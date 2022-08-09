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Воины 53-й ОМБр уничтожили вражеский БТР-82 с экипажем и полевой склад БК. ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили БТР-82 и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Минус один БТР-82 с экипажем и полевой склад БК у врага и плюс 10 "Лад" кто-то купит в России (если с выплатами не обманут)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Воины 53 ОМБр ювелирно уничтожают бронетехнику россиян в жилой застройке. ВИДЕО

Автор: 

53 отдельная механизированная бригада (121)


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Топ комментарии
+13
Красівоє. Токо Рамштайну лучше бы дать нам больше оружия!!!
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09.08.2022 20:53
+9
Горить палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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09.08.2022 21:03
+8
Виходить, ЗСУ допомагають менеджерам автосалонів "Автоваз" отримувати бонуси за перевиконання планів продажу. Нехай діляться бонусами. За підгон клієнта, так сказати
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09.08.2022 21:07
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09.08.2022 20:51 Ответить
Красівоє. Токо Рамштайну лучше бы дать нам больше оружия!!!
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09.08.2022 20:53 Ответить
ГУД від Rammstein
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09.08.2022 20:53 Ответить
Огонь епть
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09.08.2022 20:57 Ответить
Горить палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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09.08.2022 21:03 Ответить
Виходить, ЗСУ допомагають менеджерам автосалонів "Автоваз" отримувати бонуси за перевиконання планів продажу. Нехай діляться бонусами. За підгон клієнта, так сказати
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09.08.2022 21:07 Ответить
Если сын *******, то лучше машина в руке, чем калеку кормить!!!
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09.08.2022 21:21 Ответить
Собственно инжекторную девятку можно взять за 500 - 1000 $. Не понимаю, чо эти кацапы такие балованые и хотят ладу
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09.08.2022 21:24 Ответить
Если сын пашел ваивать в Украину, то далбойоб безусловно, без всяких тестов и анализов
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09.08.2022 22:30 Ответить
Лады не будет там даже ДНК не с чего сошкрябать.
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09.08.2022 21:21 Ответить
Эпичный вибух.
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09.08.2022 21:17 Ответить
Туди кацапам й дорога.
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09.08.2022 21:32 Ответить
На ЛАДУ черга))))
Рузьке----вИ БІОМУСОР!!!
Слава ЗСУ!!!
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09.08.2022 21:32 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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09.08.2022 21:33 Ответить
скромные коменты, наверное после крыма все бухают, но это понятно , сам такой, но эти парни делают такую работу , ежедневно , и уже наверное привыкли , но давайте поднимем бокалы за их работу и их подвиги , и пусть их охраняют все ангелы Украины.
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09.08.2022 21:34 Ответить
Вогінь!
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09.08.2022 21:37 Ответить
Люди гибнут за метал
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09.08.2022 21:38 Ответить
не , у меня сейчас ,, бони эм ,, - варвара жарит кур , сегодня это эпично !!!!
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09.08.2022 22:58 Ответить
І це навіть у топ 10 вибухів сьогодні не потрапить
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09.08.2022 22:31 Ответить
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09.08.2022 22:31 Ответить
нехай побільшає білих лад з кожним днем в кацапстані
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09.08.2022 23:00 Ответить
Серйозно!
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09.08.2022 23:13 Ответить
автопрому мацковіі треба посилити
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
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10.08.2022 03:53 Ответить
 
 