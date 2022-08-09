Воины 53-й ОМБр уничтожили вражеский БТР-82 с экипажем и полевой склад БК. ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили БТР-82 и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Минус один БТР-82 с экипажем и полевой склад БК у врага и плюс 10 "Лад" кто-то купит в России (если с выплатами не обманут)", - говорится в сообщении.

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