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Новости Видео Война
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Эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 167-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины.

Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и... войну. Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и глобальной стабильности.

Черноморский регион не может быть безопасен, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу.

Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Крым (26419)


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Топ комментарии
+52
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09.08.2022 23:24
+51
- по аэродрому, по аэродрому...
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09.08.2022 23:22
+45
Какая в п***ду крымская платформа. Сегодня Химарсы сделали для крыма больше чем крымская платформа и переговоры за 9 лет
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09.08.2022 23:24
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Tak jest
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09.08.2022 23:51 Ответить
а ну зарядите гифку "треба негайно звільнити південь!"
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09.08.2022 23:54 Ответить
Ой скількі зеленої підарасні набігло...



Реєстрація: 23 червня 2022
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10.08.2022 00:00 Ответить
Мда, у погані у Зєлі справи, коли в нього грошей тільки на таких дебілів вистачає . Де вас таких набирають? По обʼявам на стовпі?
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10.08.2022 00:47 Ответить
"Он мнє нє прєзідєнт" (С) Електорат Зєлі до 2019...
І доречі, він не каже правильні речі. Звільненням Криму війна не закінчиться.
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10.08.2022 00:02 Ответить
Ой, не говорите.
Есть подозрение что просто демилитаризации Крыма может закончится война. Это первая бавовна на Крыме и путин зассал. Сейчас кацапчики молчат, а что будет когда будет вторая... пятая бавовна...
Знаете чего они больше всего боятся? Что у них не останется армии и к ним придет ответка. Они ведь все прекрасно знают что их армия творила и они боятся. Когда они поймут что проигрывают и у них нет ни ПВО и ничего нет вообще, они сами порвут путина и будут тельняхи рвать на груди, клясться что это путин во всем виноват.
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10.08.2022 00:08 Ответить
В порівнянні з потопленням крейсеру "Мацква", це не така велика перемога. Точніше, потоплення крейсеру було більшою перемогою. І це війну не зупинило.
Давайте розмірковувати фантазувати логічно.
Ось ЗСУ накопичили достатньо сил і засобів, американці там підкинули ништяків, пройшов контрнаступ і кацапів викинули з Криму і східу України. Це все? Ні, не все. По українськім містам продовжать прилітати ракети, прикордоння продовжуватиме обстрілюватися артилерією з рашки та біларашки. Все це буде супроводжуватися цитатами з кацапської воєнної доктрини про застосування ядерної зброї при спробі захопити кацапську територію. Це по вашому кінець війни?
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10.08.2022 00:15 Ответить
Все це буде супроводжуватися цитатами з кацапської воєнної доктрини про застосування ядерної зброї при спробі захопити кацапську територію.

Ну почему захватить территорию? Нападение на кацапскую территорию по кацапской доктрине. Вот это сегодня произошло. И они соврали. Надо закрепить успех.

Судно Москва это другое. Оно принимало участие в операции, так же как и другая военная техника.
А вот Крым это уже нападение на кацапию. Нужно объявлять мобилизацию, наносить ядерный удар и т.д. Реакции ни какой. Теперь можно и Москву бомбить.
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10.08.2022 00:20 Ответить
Реакція буде. Ввалять знову по школам та лікарням (бо шо вони ще можуть зробити?). Я просто веду до того, що Кримом все не закінчиться. Не може закінчитися, поки в рашки є чим стріляти.
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10.08.2022 00:25 Ответить
І то вже буде не війна, а поодинокі теракти без сенсу.
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10.08.2022 02:20 Ответить
Ну москву это не тот пример, там рашисты реально могут ********* и накидать ЯО. А по приграничным россиянским городам бомбить можно. И нужно, особенно по военным объектам.
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10.08.2022 05:38 Ответить
це надовго, вже не кажучи про те що мацква з нами в тій чи іншій мірі воювала і до 2014 (економічно, політичнл і т.д). Ми не сумісні і наша перемога - розпад ********* на низку окремих держав. Як ссср.
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10.08.2022 11:12 Ответить
давай , называй ресурсы где можно пукина на хйу посылать .
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10.08.2022 00:04 Ответить
Назвати помилками злочинні дії через котрі загинули десятки тисяч громадян, а міліони зробилися біжанцями, може тільки ZE - віруючий
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10.08.2022 01:06 Ответить
Начнем с того,что,это не ошибки и целенаправленные действия оманского мудака.Говорит временами правильные вещи и на этом все.По факту у руля Ермак,он назначает своих людей,пытается влезть в любые переговоры,встречи.Зе это никчемное,продажное создание,которового после войны нужно судить за госизмену и антиконституционные законы
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10.08.2022 06:46 Ответить
Один раз стрільнули і то не по москві і радості-ентузіазму повні штани...
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09.08.2022 23:57 Ответить
ну так до цього і цього не було, так що чого б не порадувацця?
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10.08.2022 00:16 Ответить
Все буде, не сци кацапчику - усі з Криму тікатимете.
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10.08.2022 02:25 Ответить
зе мусить про цебе нагадати
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10.08.2022 00:00 Ответить
Солоденько так причосує лошкам,те що вони хочуть чути.Він хабадник як ї *****.
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10.08.2022 00:04 Ответить
и не говори , это ОН на большом самолете в крыму всех бамбил.
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10.08.2022 00:06 Ответить
"лiтаки летять - будемо бамбiть" (c) из изречений одного гения.....
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10.08.2022 00:04 Ответить
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10.08.2022 00:08 Ответить
Да, ладно? Путин по попе не отшлёпает за такие слова?
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10.08.2022 00:12 Ответить
***** бункерне нікчемне обісцяне може тільки рашарабів гнати на убой. Кацапи вірять що ***** щось може..... раби по ДНК до кінчиків волосся.
P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - мразотная страна террорист.
***** &кацап&рф - ПНХ!
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10.08.2022 01:59 Ответить
У Медведева сегодня судный день. Мишка на судне целый день с медвежьей болезнью.
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10.08.2022 00:14 Ответить
Блиин,ну что ж ты никак не сдохнешь,за то что Юг сдал за 24часа...
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10.08.2022 00:31 Ответить
не у березні, а з квітня... 2019 року - "співаємо" одне й теж !
бо Україна має жити...

але сьогодні - Великий день !
і жодного кривого слова на адресу пана Президента Зеленського
сьогодні, безумовно з санкціїї Верховного Головнокомандувача, нанесено удар по Криму !
по "сакральному" Криму !

міф недоторканості Криму розвінчано !
всьо, сьогодні Крим реально став не Росією, а лише частиною окупованої території, яку ми мусимо і можемо звільнити
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10.08.2022 00:50 Ответить
Та як вони посміли на Боневтіка таке казати - без нього і сонце не сходить і вітер не дує
і дощ не крапає на землю, він бог і цар, король Всєлєной і хто проти нього той Антихрист 🤓

Одне тільки не враховуєш, без нього і війна не почалась би, а Крим Україна і так би
повернула з сильною армією, з дівізіонами Громів і Нептунів, але не ціною Бучі, Ірпеня і
20 тисяч загиблих Маріупольців і здачі у полон під 3 тисячі захисників Азовсталі.
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10.08.2022 01:35 Ответить


Каменяр

@KAMEHRP

·

https://twitter.com/KAMEHRP/status/1557024832616898561 6 ч

Іронія в тому, що якби обоссаний руснявий клоун в хвотболці мілітарі з розставленими ногами, не здав русні перешийок на початку вторгення, то сьогодні ми таку бавовну могли б спостерігати не в Криму, а по той бік Керченської протоки
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10.08.2022 00:38 Ответить
Голову перевір - за добробати відповідає і відповідало МВС, це Аваков,
Порох відповідав за ЗСУ як Головнокомандувач, склади теж охороняли
війська МВС - Нацгвардія Авакова. Захід в Іловайськ це ініацитива МВС.
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10.08.2022 01:24 Ответить
https://t.me/gruntmedia/17135 https://t.me/gruntmedia/17135
https://t.me/andriyshTime/2228

Це пісня для душі кожного Українця!

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10.08.2022 00:42 Ответить
Лишилося вирішити що робити з головою де війна вже давно скінчилася
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10.08.2022 00:54 Ответить
класне відео. падрачіл нормально. от ця уся брутальність, хфутболка забльована, рука Єрмака у сраці жертви, це мене зааодить. твьордий стояк
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10.08.2022 01:18 Ответить
Вжезабуло що верзло недавно -

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10.08.2022 01:28 Ответить
І що далі? Це просто різні перемоги, мова йде про обидві.

1. Вийти на кордони 24.02 це одного масштабу перемога.

2. Вийти на кордони 1991 р, це іншого масштабу перемога.

Незрозуміло, що ви тут догнати не можете в цьому простому концепті, а також незрозуміло, чи ви проти 2, чи що?
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10.08.2022 02:32 Ответить
Правильно мы сейчас на востоке горим желанием освободить Крым после того как выполним здесь все задачи
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10.08.2022 04:15 Ответить
Азов ! Єрмак !
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10.08.2022 08:17 Ответить
Видать дерьмак с татаркиным решили лично возглавить освобождение Крыма сшашками, в бурках и на зеленых ослах!
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10.08.2022 09:47 Ответить
А в нас війна? Тоді чому це не визнано офіційно? Чому ми чуємо про країну спонсора терористів і теракти? Ми будемо окремих бурятів-терористів до трибуналу тягнути, а кремлівська шобла ні при чому? Чому до цієї пори цивільні особи, які навіть не є держслужбовцями, порпаються у справах військових? Чому депутати верстають якість мутні закони, а не захищають країну? ВР і президент не визнають офіційно стан війни щоб залишили можливість ***** уникнути трибуналу, а Рашці уникнути репарацій? Це наші депутати і наш президент чи це рятувальна команда рашистів?
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10.08.2022 10:03 Ответить
на празднование победы надо будет обязательно пригласить президентов Гвинеи-Бисау и Ботсваны... особенно после таких исторических диалогов по телефону...
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10.08.2022 10:13 Ответить
А чому Кримом ? Може і українським містом Тагенрог, а може і Кубанью.
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10.08.2022 11:25 Ответить
Не сперечаюся, каже правильні речі. Але як казав нині покійний Гепа судити у справах, а не за словом - те ж правильні слова БУЛИ.
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10.08.2022 12:01 Ответить
все же, война началась в Москве, и там и должна закончиться, так что не надо сильно расслабляться.
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10.08.2022 13:29 Ответить
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