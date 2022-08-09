Эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 167-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины.

Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и... войну. Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и глобальной стабильности.

Черноморский регион не может быть безопасен, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу.

Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением", - сказал Зеленский.

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