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Новости Видео Война
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Мэр Мелитополя Федоров сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке: "Сегодняшний день выдался "жарким" не только в Крыму". ВИДЕО

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что, кроме Крыма, взрывы во вторник раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.

Об этом Фёдоров сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день выдался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.

Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся, все же достали.

Смотрите также: Эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением, - Зеленский. ВИДЕО

Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", - рассказал мэр.

Автор: 

армия РФ (19598) Мелитополь (615) уничтожение (7176) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+37
на всех курортах сегодня жарко
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09.08.2022 23:45
+37
Сегодня зажигательные дискотеки на всех оккупированных курортах
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09.08.2022 23:46
+31
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10.08.2022 00:13
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на всех курортах сегодня жарко
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09.08.2022 23:45 Ответить
В Магадане ишо терпимо
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09.08.2022 23:49 Ответить
Неплохо
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09.08.2022 23:45 Ответить
Чекаємо нових кроків "доброй волі" від кацапів))
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09.08.2022 23:45 Ответить
Сегодня зажигательные дискотеки на всех оккупированных курортах
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09.08.2022 23:46 Ответить
ЗСУ наслали на рашистів бавовну.Кацапи vам ...zда!
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09.08.2022 23:47 Ответить
Smoking kills...
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09.08.2022 23:48 Ответить
"ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю, - The New York Times".
Якщо це так, то пора вже і по кацапській території бити. Зброя українська - отже, маємо право!
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09.08.2022 23:49 Ответить
до центру маскви всього 450км....
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10.08.2022 01:59 Ответить
А ти вже про "Киев за два дня" навіть мріяти не можеш? А що ти можеш, гівнюче? Цивільних кошмарити?
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10.08.2022 08:27 Ответить
рузькэ, готовься за урал бежать, к китаезам, кстати им рабы нужны.
И не забудь, рузькэ - нет такой страны роССия, а есть спорная территория между Украиной и китаем.
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10.08.2022 08:32 Ответить
А по взрывам в Запорожье вот только что ничего этот анонсер не пишет?
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09.08.2022 23:51 Ответить
То з області , в Запоріжжі прольотів не було
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10.08.2022 00:04 Ответить
Довбню, вибух вибухові різнь. Одна справа - влучити у військовий аеродром, інша - у вбиральню на одеському пляжі.
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10.08.2022 08:30 Ответить
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10.08.2022 00:05 Ответить
УкрМетео повідомляє: Стовпчик термометра піднімається до позначки - БАВОВНА.

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10.08.2022 00:08 Ответить
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10.08.2022 00:13 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😀
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10.08.2022 01:16 Ответить
Едва взорвалось очень громко
И враз из ватников тупых
На мост образовалась пробка,
Как будто Крым уже не их.
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10.08.2022 08:41 Ответить
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10.08.2022 00:14 Ответить
ширте гумор і знущання. пишіть в сросійські паблікі
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10.08.2022 00:44 Ответить
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10.08.2022 02:50 Ответить
а до "руськаго міру"
у Кирилівці були вибухи
тільки від відкоркованого шампанського...
так отож..
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10.08.2022 03:34 Ответить
Кацапская нечисть , как раковая опухоль расползлась и до Кириловки 🇷🇺💩Горите в аду , рашистские монстры‼️
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10.08.2022 07:40 Ответить
горите рки, горите!!!
ВСУ на подходе!!!!
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10.08.2022 08:33 Ответить
 
 