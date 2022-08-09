Мэр Мелитополя Федоров сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке: "Сегодняшний день выдался "жарким" не только в Крыму". ВИДЕО
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что, кроме Крыма, взрывы во вторник раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.
Об этом Фёдоров сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день выдался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.
Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся, все же достали.
Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", - рассказал мэр.
Топ комментарии
+37 GoodWin
показать весь комментарий09.08.2022 23:45 Ссылка
+37 IN UA #422687
показать весь комментарий09.08.2022 23:46 Ссылка
+31 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий10.08.2022 00:13 Ссылка
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Якщо це так, то пора вже і по кацапській території бити. Зброя українська - отже, маємо право!
И не забудь, рузькэ - нет такой страны роССия, а есть спорная территория между Украиной и китаем.
И враз из ватников тупых
На мост образовалась пробка,
Как будто Крым уже не их.
у Кирилівці були вибухи
тільки від відкоркованого шампанського...
так отож..
ВСУ на подходе!!!!