Мэр Мелитополя Федоров сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке: "Сегодняшний день выдался "жарким" не только в Крыму". ВИДЕО

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что, кроме Крыма, взрывы во вторник раздавались и в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.

Об этом Фёдоров сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день выдался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке.

Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся, все же достали.

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Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", - рассказал мэр.