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В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма, сказал замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

В городе Мальборк, что на севере Польши, по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, установленый в 1945 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Жители Мальборка после начала полномасштабного вторжения России в Украину высказались за снос советского памятника, но процесс задержало то, что он был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть убран только по решению власти воеводства.

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После этого Институт национальной памяти выбрал подрядчика для демонтажа, который сегодня за несколько часов снес монумент. Были уничтожены все элементы памятника, включая советскую звезду.

"Можно говорить об историческом моменте, потому что это конец декоммунизации Мальборка. В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма", – прокомментировал заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

По его словам, решение, о том, что возвести на месте советского памятника, будет принимать община Мальборка совместно с Институтом национальной памяти. Вероятно, речь пойдет о монументе памяти жертв нацистского или советского тоталитарного режимов.

Как отмечает польское издание, не все жители Мальборка одобрили снос памятника, поскольку опасаются, что Россия в ответ будет ликвидировать монументы, связанные с польской историей, в частности в Катыни.

В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии 01

В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии 02
В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии 03

Автор: 

демонтаж (202) история (2017) Красная армия (23) памятник (2242) Польша (8498) СССР (813)


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Топ комментарии
+35
З кацапур сьогодні жовч аж пертиме...
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09.08.2022 23:53
+34
да, мир начинает понимать, что во второй мировой войне заслуга победы над фашизмом принадлежит многим народам, но точно не рососийскому
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10.08.2022 00:18
+24
Кацапи наставили свого бетонного гівна по всіх поневолених країнах.
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10.08.2022 00:08
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З кацапур сьогодні жовч аж пертиме...
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09.08.2022 23:53 Ответить
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10.08.2022 00:12 Ответить
да, мир начинает понимать, что во второй мировой войне заслуга победы над фашизмом принадлежит многим народам, но точно не рососийскому
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10.08.2022 00:18 Ответить
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10.08.2022 00:26 Ответить
Мальборк то ось це !
а не совіцька срань

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10.08.2022 00:35 Ответить
це - Ставка Головного командування Тевтонського ордена

мабуть що "отлічаєтся..."
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10.08.2022 02:10 Ответить
не знаю но последний магистр сумел дать основу династии которая на уши ставила всю Европу
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10.08.2022 03:02 Ответить
еге, це "тот", "который" вот "этот"
где Армата, кацаский брат ?

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10.08.2022 03:35 Ответить
чи може ви вже на Геліки плюєтесь ?

не кацапам патякати про вєлічіе!
ваша доля - отстой і уніжєніє!
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10.08.2022 03:38 Ответить
Мальборк- это самый большой в мире кирпичный средневековый замок.

Так что не смешите тут своими зарайсками.
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10.08.2022 11:06 Ответить
русскім зато належить заслуга розв"язування другої Світової
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10.08.2022 00:49 Ответить
Ещё немного, и мир, наконец-то, начнёт понимать, кем та война была задумана и начата.
Тогда мордор позавидует и Северной Корее и Ирану с Палестиной.
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10.08.2022 04:14 Ответить
Это та тварь, что про Херсон орала и ржала с хохлов? В топку этот биомусор!
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10.08.2022 01:19 Ответить
Wspaniale !!!
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09.08.2022 23:53 Ответить
Viva Polonia!!!!
але таких монументів тут, і в німців ше СОТНІ!!
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10.08.2022 00:00 Ответить
Co to było ?
jakiś bzdur, a nie pomnik !
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10.08.2022 00:12 Ответить
bzdur перекладається як "бред какой то...."
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10.08.2022 00:16 Ответить
"бздур" і без перекладу норм звучить )
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10.08.2022 00:20 Ответить
то Ви - щирий українець-западенець !
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10.08.2022 00:27 Ответить
Матвій Ганапольський ******** це слівце - він зі Львова
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10.08.2022 00:28 Ответить
Перевод даже испортил красивое и громкое слово bzdur!
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10.08.2022 12:13 Ответить
Nie ma takiego słowa jak bzdur, jest bzdura. Ale kierunek dobry!
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10.08.2022 00:36 Ответить
Dziękuję Ci !
Zapamiętam i poprawię swój język polski
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10.08.2022 02:35 Ответить
Мы очень любим польских ежиков!
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10.08.2022 12:14 Ответить
Przepraszam, tłumacz Google interpretuje bzdura jako gówno = bzdura. Ale jest jeszcze inne znaczenie bzdury jako nonsensu. Która wartość jest prawdziwa? To słowo jest już "pyszne"!
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10.08.2022 02:44 Ответить
Bzdura - znaczy nonsens, głupota i t.d.
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10.08.2022 07:06 Ответить
В *********** буде сьогодні "епілепсія"), пОпов бухий від новостей)))
Рузьких ******* і живих і "в пам'ятниках")
Завтра кацапи стонатимуть "от бАндеревцов","фашистов","неонацистов"...
Ждем прямой эфир от "сОловьиного помета"......
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10.08.2022 00:07 Ответить
Кацапи наставили свого бетонного гівна по всіх поневолених країнах.
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10.08.2022 00:08 Ответить
Они как шелудивые коты территорию метили.
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10.08.2022 12:16 Ответить
Ти схоже потік притому мізками !Це лайно бетонно совково пропагандинське.І Польша як ніхто розуміє що таке окупація як німцями так і радянцями і що вони творили.Вчи історію ! Просте питання якщо радянці звільняли европу від німців то чому рядянці не пішли додому після війни а де факто стали окупантами східної Европи?Тобі це нікорли в голову не приходило?Звільнили від німців щоб стати окупантами радянскими.
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10.08.2022 00:15 Ответить
Ти тут до чого.Слови МИ тут зайве.Це зробило те покоління.Радянці були такими же фашиками як і самі німці це одне лайно.
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10.08.2022 00:23 Ответить
Любе оце освободителі від фашиста.Задай собі просте питання знову чому радянці не пішли зі східної Европи після війни а автоматично стали окупантами східної Европи.Вони від фашистів звільнили а самі сатли окупантами.О це правда яка б вона не була !
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10.08.2022 00:33 Ответить
Він був радянцем в армії і замість нього прийшли другі радянці які знесли всі уряди східної Европи.Про яку демократію і свободу тварнюка ти кажешь коли ссср окупували всю східну Европу ти дурний чи больний на всю голову?Таке лайно як ти не розуміє що таке свобода і демократія і вільна країна !А твій дід був окупантом і лайном якщо він не розумів що радянська армія це армія окупантів а не звільнених коли перебувають на чужій землі !
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10.08.2022 00:44 Ответить
Ти розумієшь різницію між окупацією допомогу в окупації підримання цієї окупації і замовчування окупаціїї і різниця що ти окупант але віизнаєшь помилку урядку помилку цієї окупації не мовчати ?Ти розумієшь що тоді вібір без вибору був ?!Ворог був як і в середені комуняки лайно так і ззовні фашисти лайно !І тоді простий солдат був в щелепах.І він всерівно помре .Але кожен вирішє або він реально окупант або визнає що це все лайно .

Кожна армія КОЖНА армія яка звільняє країни при тому що вони про це просять і повертаються потім назад додому являються визволителями.
Кожна армія КОЖНА про яке не просять а щей залишається і виносить уряди і подпорядковує всі країни під себе ОЛКУПАНТИ !Ти це розумієшь ?!СССР це окупанти фашисти !
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10.08.2022 00:56 Ответить
Українців заставили воювати в чужій війні, яку ще й сам совок і спровокував.

Мій дід теж до Берліна дійшов і що?
Це пам'ятники окупаційному режиму, а не людям. Солдатів-інвалідів після війни забирали і вивозили з міст, щоб вони не псували картинку.
Який турботливий совок...
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10.08.2022 11:05 Ответить
Мені нічого більше про що с тобою фашиске лайно розмовляти ти нічим не відрізняєшься від тієї мразоти яке людей спалювало в пічках Освенцуму.
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10.08.2022 00:58 Ответить
Мій дід був в Берліні поранений за 5 днів до закінчення війни.До останнього подиху в своєму житті він казав Комуняки це вбивці і тварюки !Пройшов всю війну притому в армії почав в 39 а повернувся 46 ! Всю війну в розвідці і він як ніхто знає як радянці знущалися і над свойми так і над чужими ! Штурмував Дніпро і чудово пам'ятав як Дніпро було красне від частин радянців де було 70% україців яких кинули як м'ясо здихати.2 чі був поранений.Я знаю про війну більше чим байки від когось як хтось когось звільняв.Знаю його розповіді що творилося в штабах як гвалтували свої своїх же дівчат купую.Як розстрілювали ротами солдат п'яні генерали так що не парь мені про освободителей.
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10.08.2022 00:30 Ответить
Мій дід знав правду і її не боявся казати що радянці і комуняки тварюки і мерзота !А ти схоже такаж мерзота як твій дід окупант !
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10.08.2022 00:34 Ответить
Радянці не Поляків звільняли а захоплювали територію.Не кажучи про те як радянці в Варшаві дали знищити німцям десятки тисяч Поляків коли ті повірили радянцям .Так що не треба мені про память дідів.Ще раз люба країна яка звільняє і повертається ось це переможець а не замість одного окупанта стає другим окупантом і знищує Поляків.Ще раз вчи історію неук !
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10.08.2022 00:39 Ответить
Твій дід був радянским солдатом !Він був солдатом який звільняв свою країнй до того моменту коли не перейшов кордон і не окупував східну Европу і ця окупація була до 80 х років !Ти дурачок і цього не розумієшь що СССР звільнивши від німців повинен був повернутися додому а не окуповувати чужі території і виносити уряди !А домомагала і встановлювала в цьому РАДЯНСЬКА АРМІЯ !Ти це розумієшь бовдур шо твій дід ОКУПАНТ !
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10.08.2022 00:48 Ответить
Не трогай взагалі українців фашисько кацапська морда ти така ж мразота як твій дід
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10.08.2022 00:49 Ответить
Я дивуюсь вашій витримці щось довести троляці з регом від 8 серпня!!! Та послали б за кацапським кораблем і берегли б нерви.
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10.08.2022 01:25 Ответить
Ty rzeczywiście jestes ruskim debilem! Ten pomnik - to symbol armii najeżdżcy! Pomniki poległym, w Polsce, jak i w każdym cywilizowanym państwie, znajdują się na cmentarzach ( tam pełny szacunek do każdego grobu). Ale skąd ty masz o tym wiedzieć, jak byliście dzikusami tak nimi i pozostaniecie.
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10.08.2022 00:57 Ответить
To na pewno! Cholera, oni są! Dziękuję polskim braciom!
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10.08.2022 01:00 Ответить
Тебе, за руским кораблем, дебил
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10.08.2022 01:10 Ответить
Masz rację, pomnik żołnierza to wspomnienie, a głupi sowiecki betonowy słup to wstyd
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10.08.2022 02:53 Ответить
Ruska kurwo, do budy! Gównu słowa nie dawali
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10.08.2022 00:15 Ответить
Ucz ukraińsku mowu, debilu!
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10.08.2022 00:32 Ответить
Bardzo dobrze!

i musimy się wzajemnie uczyć, bo jestem przekonany, że przyszłość naszych narodów może zapewnić tylko nowa Rzeczpospolita - Państwo Związkowe Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. W przeciwnym razie wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie zniewolenia

nasza historia jest napisana krwią....
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10.08.2022 03:06 Ответить
в нас теж треба позносити отих камяних довбойобів яких совєти понастовляли
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10.08.2022 00:10 Ответить
Bітаю Динамо, цілковито заслужена перемога
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10.08.2022 00:10 Ответить
Все совкове, москальське має бути знищене . Поляки молодці.
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10.08.2022 00:10 Ответить
Пишуть що на аеродромі в Нефедовке згоріло 37 літаків та 6 гвинтокрилівт
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10.08.2022 00:12 Ответить
і ні одного кацапа? невже вони "безсмертні"?
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10.08.2022 00:13 Ответить
Жодної людини

...
Уzzкі -- не люди!
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10.08.2022 00:24 Ответить
https://twitter.com/Osinttechnical
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10.08.2022 00:14 Ответить
Як би це не було чудово але це цілковита брехня.Навіть по спутнікових знімках на момент удару там не було стільки авіа техніки.
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10.08.2022 00:17 Ответить
ви ензізаст !!!

я не проти, звісно, але на аеродромі було 22 літаки
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10.08.2022 00:18 Ответить
"звйоздек радецкій" остаточно іде в дупу
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10.08.2022 00:12 Ответить
Зірка демона впала!!!
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10.08.2022 00:14 Ответить
Шикарное падение , хороший знак, срубило кацапу голову, гильотина.
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10.08.2022 00:22 Ответить
Прикол, ІМХО, в тому, що Польща у Другій Світовій формально була не переможцем, а переможеною. Якщо в Угорщині радянські війська були згідно укладеного договору, то в НДР та Польщі - як окупаційна армія.
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10.08.2022 00:37 Ответить
Хочу нагадати що в кіці 2СВ з боку Польщі в складі совітських фронтів воювало дві польські повнокровні армії. Ну а окупаційна армія радєцка була там 45 років, бо в Польщі совєти постаили керывниками своїх маріонеток люблінських бєрута і гомулку.
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10.08.2022 01:37 Ответить
При освобождении Польши от фашизма много украинцев полягло на полях сражений и после войны были перезахоронения и их хоронили на солдатских кладбищах где устанавливали такие памятники...
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10.08.2022 00:46 Ответить
не памятники, а надгробки

могили солдат в Польщі ніхто не чіпає, бо поляки Воіни, а не кацапська підла орда
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10.08.2022 03:42 Ответить
Не мели дурниць! Тут мова йде не про "надгробки" (тобто пам"ятники над могилами) а про конкретний "пам"ятний знак", під яким ніяких поховань немає! Справжні поховання радянських солдатів на території Європи утримуються в набагато кращому стані, ніж на самій території Росії! А бетонно-кам"яні ""бевзі", встановлені на пустому місці, нікому не потрібні!
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10.08.2022 06:41 Ответить
Все эти памятники уже замазаны рашизмом также как фашисты замазали говном древний индревропейский символ-свастику.Сносить их нужно не взирая на все вопли дедовоевалов и прочих идиотов.
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10.08.2022 02:19 Ответить
На снос памятника Саддаму Хусейну в Багдаде похоже. У того тоже башка отвалилась.
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10.08.2022 02:54 Ответить
Русафобія!!! Дєдиваівалє!! Путєнпамагі!...
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10.08.2022 03:32 Ответить
поляки дужє толерантні, що не знесли цей мотлох у 90-х
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10.08.2022 04:36 Ответить
Так, там поховано 579 осіб, причому в переважній більшості вони невідомі. Робота велася, і були встановленi частина із загиблих, серед них дуже багато українців. Зараз їх вбили повторно. Ось список українців, це приблизно третина. Вічна пам'ять героям, і горіти в пеклі свиням, що знесли цей пам'ятник, і танцюючим на кістках. ВИ МЕРЗОТНІ ТВАРЮКИ!
Гайдук Василий Георгиевич, Черниговская обл., Бобровицкий р-н, с. Броница
Осадчий Кузьма Иванович, Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, д. Владимировка
Глей Василий Григорьевич, Винницкая обл., Солобковецкий р-н, с. Сприсовка
Луценко Иван Дмитриевич, Сумская обл., Хотеньский р-н, с. Алексеевка
Гайворонский Василий Дмитриевич, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н
Павленко Прокофий Трофимович, Днепропетровская обл., Юрьевский р-н, с. Алексеевка
Перельмутер Эля Ицкович, Винницкая обл., г. Полонное
Хилюк Афанасий Максимович,Винницкая обл., Казатинский р-н, с. Гуровцы
Серебро Евгений Давыдович,Харьковская обл., г. Харьков
Гольцман Леонид Харитонович, Винницкая обл., Улановский р-н
Бершак Григорий Никитович, г. Ворошиловград
Бобень Иосиф Архипович, Черниговская обл., Тупичевский р-н
Тарнопольский Юрий Маркович, Харьков
Шевченко Павел Владимирович, Сумская обл., Сенчанский р-н, х. Мельников
Белоголовый Тарас Евтихиевич, Кировоградская обл., Елиаветградовский р-н, Цыбулив.
Лухманюк Иван Петрович, Винницкая обл., Могилевский р-н, с. Козенца.
Дончук Николай Григорьевич, Киевская обл., Уманский р-н, д. Дмитриевка
Усенко Григорий Александрович, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Еремеевка
Чернявский Василий Афанасьевич, г. Одесса, Ильичевский р-н
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10.08.2022 04:42 Ответить
Не знаю, можливо табличку з прізвищами загиблих треба було б залишити?
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10.08.2022 05:56 Ответить
Як там ватутін в Києві, ще стоїть?
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10.08.2022 07:40 Ответить
Ватный Тутин!
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10.08.2022 12:17 Ответить
У такому стані цей пам'ятник треба залишити як факт,що сталося з СРСР.😀
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10.08.2022 07:56 Ответить
..какой это памятник,порнография засирающая горизонт.Пусть твари с болот мацковии у себя это лепят
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10.08.2022 08:40 Ответить
Nie potrzebujemy paskudnego, betonowego kacapskiego gówna. Sława Ukrainie!
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10.08.2022 18:42 Ответить
 
 