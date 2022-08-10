В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма, сказал замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

В городе Мальборк, что на севере Польши, по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, установленый в 1945 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Жители Мальборка после начала полномасштабного вторжения России в Украину высказались за снос советского памятника, но процесс задержало то, что он был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть убран только по решению власти воеводства.

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После этого Институт национальной памяти выбрал подрядчика для демонтажа, который сегодня за несколько часов снес монумент. Были уничтожены все элементы памятника, включая советскую звезду.

"Можно говорить об историческом моменте, потому что это конец декоммунизации Мальборка. В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма", – прокомментировал заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

По его словам, решение, о том, что возвести на месте советского памятника, будет принимать община Мальборка совместно с Институтом национальной памяти. Вероятно, речь пойдет о монументе памяти жертв нацистского или советского тоталитарного режимов.

Как отмечает польское издание, не все жители Мальборка одобрили снос памятника, поскольку опасаются, что Россия в ответ будет ликвидировать монументы, связанные с польской историей, в частности в Катыни.



