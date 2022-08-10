В польском городе Мальборк снесли памятник Красной армии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма, сказал замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда.
В городе Мальборк, что на севере Польши, по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, установленый в 1945 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Жители Мальборка после начала полномасштабного вторжения России в Украину высказались за снос советского памятника, но процесс задержало то, что он был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть убран только по решению власти воеводства.
После этого Институт национальной памяти выбрал подрядчика для демонтажа, который сегодня за несколько часов снес монумент. Были уничтожены все элементы памятника, включая советскую звезду.
"Можно говорить об историческом моменте, потому что это конец декоммунизации Мальборка. В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма", – прокомментировал заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.
По его словам, решение, о том, что возвести на месте советского памятника, будет принимать община Мальборка совместно с Институтом национальной памяти. Вероятно, речь пойдет о монументе памяти жертв нацистского или советского тоталитарного режимов.
Как отмечает польское издание, не все жители Мальборка одобрили снос памятника, поскольку опасаются, что Россия в ответ будет ликвидировать монументы, связанные с польской историей, в частности в Катыни.
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а не совіцька срань
мабуть що "отлічаєтся..."
где Армата, кацаский брат ?
не кацапам патякати про вєлічіе!
ваша доля - отстой і уніжєніє!
Так что не смешите тут своими зарайсками.
Тогда мордор позавидует и Северной Корее и Ирану с Палестиной.
але таких монументів тут, і в німців ше СОТНІ!!
jakiś bzdur, a nie pomnik !
Zapamiętam i poprawię swój język polski
Рузьких ******* і живих і "в пам'ятниках")
Завтра кацапи стонатимуть "от бАндеревцов","фашистов","неонацистов"...
Ждем прямой эфир от "сОловьиного помета"......
Кожна армія КОЖНА армія яка звільняє країни при тому що вони про це просять і повертаються потім назад додому являються визволителями.
Кожна армія КОЖНА про яке не просять а щей залишається і виносить уряди і подпорядковує всі країни під себе ОЛКУПАНТИ !Ти це розумієшь ?!СССР це окупанти фашисти !
Мій дід теж до Берліна дійшов і що?
Це пам'ятники окупаційному режиму, а не людям. Солдатів-інвалідів після війни забирали і вивозили з міст, щоб вони не псували картинку.
Який турботливий совок...
i musimy się wzajemnie uczyć, bo jestem przekonany, że przyszłość naszych narodów może zapewnić tylko nowa Rzeczpospolita - Państwo Związkowe Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. W przeciwnym razie wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie zniewolenia
nasza historia jest napisana krwią....
...
Уzzкі -- не люди!
я не проти, звісно, але на аеродромі було 22 літаки
могили солдат в Польщі ніхто не чіпає, бо поляки Воіни, а не кацапська підла орда
Гайдук Василий Георгиевич, Черниговская обл., Бобровицкий р-н, с. Броница
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Серебро Евгений Давыдович,Харьковская обл., г. Харьков
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