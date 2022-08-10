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Российскому оккупанту Струеву сообщено о подозрении за пытки и убийства гражданских в селах Мокрец и Заворичи Киевской области. АУДИО

Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на оккупанта, отдавшего приказ расстрелять гражданских, и уже сообщила ему о подозрении. Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным Беркут подозревается по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российскому оккупанту Струеву сообщено о подозрении за пытки и убийства гражданских в селах Мокрец и Заворичи Киевской области 01

"В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведроты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей Киевщины", - говорится в сообщении.

В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором Беркут дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, нах#й! Есть гражданские – нах#й в расход, сука, всех!"

По данным следствия, оккупант не ограничивался только приказами. В селах Мокрец и Заворичи он лично брал в плен безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах Теробороны и патриотически настроенных односельчанах.

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"Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения он выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", - сообщают в СБУ.

СБУ напоминает о неотвратимости строгого наказания для каждого оккупанта, совершившего преступления против мирных жителей.

Киевская область (4190) СБУ (19994) военные преступления (1450) перехват (344)


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Топ комментарии
+14
потвора мокшанська...
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10.08.2022 10:23
+9
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»

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10.08.2022 10:34
+6
А в Украине можно еще букву Z на автомобиль нарисовать тому, кто паркует машину на клумбе
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10.08.2022 11:12
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Унтерменши
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10.08.2022 10:18 Ответить
Разорвать на части ************ -педофила мразного , какое подозрение⁉️
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11.08.2022 12:49 Ответить
потвора мокшанська...
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10.08.2022 10:23 Ответить
мікроцефал
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10.08.2022 12:15 Ответить
Значит получит Героя России и благодарность от х-ла....
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10.08.2022 10:27 Ответить
Звичайна бидломокшанська фізіономія накачана путінотоксиконом до білої гарячки,в кожному українцю ввижається величезний монстр що хоче їх з'їсти!
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10.08.2022 10:31 Ответить
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»

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10.08.2022 10:34 Ответить
А в Украине можно еще букву Z на автомобиль нарисовать тому, кто паркует машину на клумбе
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10.08.2022 11:12 Ответить
Таких треба винищувати разом з їх нащадками. Повністю.
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10.08.2022 10:50 Ответить
Антоша начинай привыкать к земле.
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10.08.2022 10:52 Ответить
Никаких подозрений, только "куля в лоб"!
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10.08.2022 11:08 Ответить
Типичная русиш швайн!
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10.08.2022 11:17 Ответить
Когось він мені,блін нагадує...О..Всі дивилися "П'ятий елемент"? Там були такі симпатичні хлопці. Ну один в один.)
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10.08.2022 11:29 Ответить
Швидше з Маріо

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10.08.2022 12:18 Ответить
Як там в давнину українці говорили про цих мокшанських бабуїнів - НОС ПЛЮСКИЙ,ГЛАЗ УЗКИЙ, ЕТО РУССКИЙ. Ці стада бабуїнів андрофагів до зими точно будуть ганяти по степах України.
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10.08.2022 12:13 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.08.2022 13:03 Ответить
Во время войны против народа Украины , нет подозрения оккупантам , есть приговор , в расход на месте...
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10.08.2022 13:13 Ответить
Ви подивіться на цю потвору! Теорія Ломброзо в дії!
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10.08.2022 14:16 Ответить
Запомните это жало Буратины , и закуярте его , с Джавелина...
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10.08.2022 20:38 Ответить
Заявлять о подозрении желательно тогда, когда он с отбитыми внутренностями и переломанными рёбрами подвешен на дыбе за перебитые, вывернутые из суставов и связанные за спиной руки, еле касаясь пола ногами.
И сопровождать это подозрение следует напильником по зубам, периодически прерывая сверление его коленей электродрелью чтобы расслышать признания, издаваемые шамкающим порванным ртом.
А пока искать возможности устроить ему и ему подобным свидание с этой дыбой.
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12.08.2022 05:32 Ответить
 
 