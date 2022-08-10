Российскому оккупанту Струеву сообщено о подозрении за пытки и убийства гражданских в селах Мокрец и Заворичи Киевской области. АУДИО
Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на оккупанта, отдавшего приказ расстрелять гражданских, и уже сообщила ему о подозрении. Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным Беркут подозревается по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведроты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей Киевщины", - говорится в сообщении.
В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором Беркут дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, нах#й! Есть гражданские – нах#й в расход, сука, всех!"
По данным следствия, оккупант не ограничивался только приказами. В селах Мокрец и Заворичи он лично брал в плен безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах Теробороны и патриотически настроенных односельчанах.
"Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения он выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", - сообщают в СБУ.
СБУ напоминает о неотвратимости строгого наказания для каждого оккупанта, совершившего преступления против мирных жителей.
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И сопровождать это подозрение следует напильником по зубам, периодически прерывая сверление его коленей электродрелью чтобы расслышать признания, издаваемые шамкающим порванным ртом.
А пока искать возможности устроить ему и ему подобным свидание с этой дыбой.