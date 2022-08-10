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В Харьковской области бойцы 93-й ОМБр попали в группу оккупантов на двух бронемашинах. ВИДЕО беспилотника

В Харьковской области бойцы 93-й отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" точным выстрелом остановила продвижение группы оккупантов на двух бронемашинах

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на оккупантов зафиксировал украинский беспилотник. На записи видно продвижение двух бронемашин оккупантов по полевой дороге. В какой-то момент первая машина подрывается, а уцелевшие захватчики разбегаются по полю.

Смотрите: Россияне практически непрерывно обстреливали село в Харьковской области. Продолжаются бои, ВСУ отразили наступление врага, - Синегубов. ФОТО

армия РФ (19613) Харьковщина (5577) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+40
***,ну живучие как тараканы. Может их тапком прибить?
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10.08.2022 11:47
+16
Вбийте їх усіх! Дякую ☺️
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10.08.2022 12:40
+12
Холодний Яр з "любов'ю " для холодних трупаків
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10.08.2022 11:52
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Жестоко -- кудись поспішали
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10.08.2022 11:46 Ответить
бегают , кульки шукають
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10.08.2022 14:19 Ответить
***,ну живучие как тараканы. Может их тапком прибить?
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10.08.2022 11:47 Ответить
Не. Этих с калаша)
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10.08.2022 11:50 Ответить
Крейдою від тарганів обмалювати )) Кажуть допомагає ))
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10.08.2022 11:57 Ответить
Холодний Яр з "любов'ю " для холодних трупаків
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10.08.2022 11:52 Ответить
А другий екіпаж моментально "сделал ноги" і до найближчої посадки. " І пошли в отступ как стрельци под Азовом"
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10.08.2022 12:30 Ответить
Вбийте їх усіх! Дякую ☺️
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10.08.2022 12:40 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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10.08.2022 13:10 Ответить
Слава ЗСУ!
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10.08.2022 13:51 Ответить
замкнули кабели проводки на прикуриватель а рядом еще сапоги портянки и канистра спирта..бівает..
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10.08.2022 14:00 Ответить
почему не грохгули остальных... ?
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10.08.2022 18:06 Ответить
Жодного не вбили?
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10.08.2022 22:41 Ответить
Не хватало второго снаряда туда же.
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10.08.2022 23:11 Ответить
таргани вонючі\криси паскудні все одно добіжать до пекла))
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10.08.2022 23:32 Ответить
 
 