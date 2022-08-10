В Харьковской области бойцы 93-й ОМБр попали в группу оккупантов на двух бронемашинах. ВИДЕО беспилотника
В Харьковской области бойцы 93-й отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" точным выстрелом остановила продвижение группы оккупантов на двух бронемашинах
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на оккупантов зафиксировал украинский беспилотник. На записи видно продвижение двух бронемашин оккупантов по полевой дороге. В какой-то момент первая машина подрывается, а уцелевшие захватчики разбегаются по полю.
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