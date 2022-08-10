Остин прибыл в Латвию для обсуждения поддержки Украины и безопасности в регионе. ВИДЕО

Ллойд Остин прилетел в Латвию с официальным визитом.

Об этом сообщил Министр обороны США Остин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В первый день визита в Прибалтику чиновник успел посетить авиабазу, где проходят совместные учения с участием латвийских и американских военных.

"Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине. Мне очень приятно, что моей первой остановкой в Латвии было посещение военнослужащих США и Латвии, вместе работающих на авиабазе Лиэлварде. Это именно и командная работа и сотрудничество, что делает Альянс таким крепким", - написал Остин.

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Ранее сообщалось, что Латвия подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третье лицо. Государство впервые в истории воспользовалось правом, закрепленным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ходатайствовало о своем привлечении к судебному разбирательству как третьей стороны в процессе между двумя странами.