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Остин прибыл в Латвию для обсуждения поддержки Украины и безопасности в регионе. ВИДЕО

Ллойд Остин прилетел в Латвию с официальным визитом.

Об этом сообщил Министр обороны США Остин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В первый день визита в Прибалтику чиновник успел посетить авиабазу, где проходят совместные учения с участием латвийских и американских военных.

"Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине. Мне очень приятно, что моей первой остановкой в Латвии было посещение военнослужащих США и Латвии, вместе работающих на авиабазе Лиэлварде. Это именно и командная работа и сотрудничество, что делает Альянс таким крепким", - написал Остин.

Читайте: Резников после разговора с Остином: "Министр обороны США вернулся с хорошими новостями"

Ранее сообщалось, что Латвия подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третье лицо. Государство впервые в истории воспользовалось правом, закрепленным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ходатайствовало о своем привлечении к судебному разбирательству как третьей стороны в процессе между двумя странами.

Латвия (1346) Пентагон (1468) Остин Ллойд (420)


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Орстін так просто не літає, а Латвія член НАТИ. Робимо висновки.
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10.08.2022 11:46 Ответить
До речі,він також переговорив з Залужним. Так що про висновки ви маєте рацію
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10.08.2022 11:51 Ответить
Ллойд Остин , Респект 🇱🇷СУПЕР Герой ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛
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10.08.2022 14:03 Ответить
"Прибалтики"? Може не варто говорити москальськими термінами?
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10.08.2022 11:55 Ответить
Від терміну "ліцо кавказской національності" ніби то вже позбавились. "Іномарка" вже рідко, а "Атєчествєнний автамабіль" зовсім не вживаються навіть у повідомленнях про ДТП. А от "Прібалтіка"...
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10.08.2022 12:19 Ответить
Прошу воздержатся от "Прибалтики" в сегодняшней терминологии. Это кацапское погоняло Балтийским странам.
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10.08.2022 12:38 Ответить
O! Sveicināti!
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10.08.2022 15:21 Ответить
 
 