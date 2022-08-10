Россиянка разрыдалась в пробке на Керченский мост, убегая из оккупированного Крыма после взрывов в Новофедоровке: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВИДЕО

Россиянка разрыдалась в пробке на Керченский мост, убегая из оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи россиянка сквозь слезы рассказывает о том, как ей нравилось на оккупированном полуострове и что она очень не хочет обратно в Россию.

Напомним, что россияне массово начали бежать из Крыма после вчерашних взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке.

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9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не принадлежит.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.