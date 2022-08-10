Двух бывших правоохранителей Донецкой области будут судить за информирование врага о позициях ВСУ, - ГБР. ВИДЕО

Двум мужчинам, сообщавшим вражеские каналы о позициях украинских военных, грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Расследование производства в отношении двух бывших правоохранителей Донецкой области, распространивших видеосъемку с расположением позиции ВСУ завершено, материалы переданы в суд. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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По данным следствия, в мае 2022 года эксправохранители осуществили видеосъемку позиций Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Место дислокации украинских военнослужащих было распространено в российском чат-боте. Действия фигурантов создали угрозу уничтожения позиций ВСУ и безопасности военных, защищающих Украину.

Эксправохранители задержаны, им сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированием (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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