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Новости Видео Война
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Двух бывших правоохранителей Донецкой области будут судить за информирование врага о позициях ВСУ, - ГБР. ВИДЕО

Двум мужчинам, сообщавшим вражеские каналы о позициях украинских военных, грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Расследование производства в отношении двух бывших правоохранителей Донецкой области, распространивших видеосъемку с расположением позиции ВСУ завершено, материалы переданы в суд. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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По данным следствия, в мае 2022 года эксправохранители осуществили видеосъемку позиций Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Место дислокации украинских военнослужащих было распространено в российском чат-боте. Действия фигурантов создали угрозу уничтожения позиций ВСУ и безопасности военных, защищающих Украину.

Эксправохранители задержаны, им сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированием (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

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коллаборационизм (882) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+8
мусора-коллаборанты. как неожиданно...
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10.08.2022 17:25
+6
мусора есть мусора... от слова мусор
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10.08.2022 17:26
+6
А як щодо розслідування відеозйомки одного народного депутата зі "Слуги народу" і одного радника президента Зєлєнского з Яворівського полігону на фоні бійців Іноземного легіону, після якої на полігон прилетіли ракети, які принесли не лише руйнування казарм, але й загинули десятки військовослужбовців? Їм хоч підозру оголосили? Хоча про що це я? 🤔 І один, і другий комфортно почувають себе на своїх посадах і сьогодні.
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10.08.2022 17:45
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мусора-коллаборанты. как неожиданно...
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10.08.2022 17:25 Ответить
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10.08.2022 18:38 Ответить
мусора есть мусора... от слова мусор
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10.08.2022 17:26 Ответить
Скільки? 8-м років? За співучасть у вбивстві, чи замах на вбивство?
ч. 2 ст. 114-2 КК України, надіюсь це попередня кваліфікація.
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10.08.2022 17:29 Ответить
Это на двоих , условно .
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10.08.2022 17:59 Ответить
Хочу всіх застерегти від предвзятого відношення до міліції минулих часів України. Я, сам давно пенсіонер МВС. Застав СССР. То, що зробили з системою, це позор.
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10.08.2022 17:32 Ответить
Про вас пенсионеров отдельная тема, вас хоть как то "гоняли", и вы берега не всегда путали, а новые упыри совсем под собой земли не чувствуют!! При том ВЕЗДЕ!!! Так что защищать новых палисиянтов не надо!!!
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10.08.2022 17:48 Ответить
Яка отдельна тема? Ми, працювали для людей і при СССР і при любій дальше владі. Західна Україна. І спокійно живу. Бо не гімнист був.
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10.08.2022 17:56 Ответить
пздиш, себе виправдовуєш. більш підлої породи немає
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10.08.2022 17:57 Ответить
Не суди по собі.
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10.08.2022 17:59 Ответить
Приїжджай, на західну Україну з добрими думками. Ніхто не троне. Навіть не на том язике разговори. Ти, московіта троль, .....
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10.08.2022 18:02 Ответить
Ти, мене дальше в спам? Забув як звати. Цензор блокує думки?
https://www.youtube.com/watch?v=-xwfRQ34qv4 Зупиніть війну! - YouTube
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10.08.2022 17:49 Ответить
Підніми архіви. І згадай пісню, теперішню, яремчука.. Зінкевича? То, був я. Про вільну Україну.
А ти, все баниш. То, цензор, на кого працює?
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10.08.2022 18:37 Ответить
На перемогу? Чи на продовження?
І, давай. Цензор. Працюй. Юру поважаю.
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10.08.2022 18:39 Ответить
Тиждень перед хітом, тут кинув посилання. Перевіряй.
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10.08.2022 18:40 Ответить
ой, не куме, не пздіть. як в ваші часи били та катували, нинішні -діти малі. бачив я вашу міліцію
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10.08.2022 17:56 Ответить
Може і повірив би, якби не жив сам в ті часи. А ще був такий собі Щолоков, Микола Онисимович. Ну, він канєшно, із серії "коє ґдє у нас парой", дарма що члєн ЦК і генерал Армії. Так що з системою почали "робити" давно, є підозри, що навіть не з часів ВЧК, а значно, значно раніше. І "сістєма" у всі часи залишалася незмінною...
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10.08.2022 18:07 Ответить
Слабохарактерні
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10.08.2022 17:35 Ответить
А як щодо розслідування відеозйомки одного народного депутата зі "Слуги народу" і одного радника президента Зєлєнского з Яворівського полігону на фоні бійців Іноземного легіону, після якої на полігон прилетіли ракети, які принесли не лише руйнування казарм, але й загинули десятки військовослужбовців? Їм хоч підозру оголосили? Хоча про що це я? 🤔 І один, і другий комфортно почувають себе на своїх посадах і сьогодні.
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10.08.2022 17:45 Ответить
Очень и удивительно!!! Были *****...ми, ими и остались, и реформа не помогла от слова совсем!!! Простите за мой французский!!!
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10.08.2022 17:45 Ответить
реформували тільки патрульку, доки чорт не перепудився, що втрачає можливість управляти вручну. а вся інша блдва залишилася
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10.08.2022 18:00 Ответить
А когда будут задержан Аваков со своей бандой?
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10.08.2022 17:56 Ответить
Судя по сводкам о задержании наводчиков их по несколько в каждом городе, причём они действуют независимо друг от друга.
Но при этом прилеты исключительно по гражданским объектам.
Понятно, что по ту сторону кровожадный враг, но ответки ему летят от ВСУ и зная (согласно наводкам) где расположены ВСУ, было бы логично бить по ним, но этого не происходит.
Я человек не военный, но что-то здесь не так.
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10.08.2022 18:00 Ответить
Все тут "так". По - перше, як заявляють "асвабадітєлі" - " ето нє ми, ето укрофошизди". Насправді, коли є інформація про ймовірне скупчення військових - б'ють і туди. А щоденні удари по цивільній інфраструктурі - то звичайний терор. Щоб "насєлєніє енергічнєє ждало асвабаждєнія" а після "асвабаждєнія асвабаждьонниє шустрєє на рєфєрєндум бєжалі".
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10.08.2022 18:36 Ответить
Это больше похоже на пламенную речь Зеленского.
Можем упростить. Стоят два человека, один косит траву, а второй в Вас стреляет. Вы хотите убить первого, так как Вы кровожадный орк. Не будет ли логично убить первым того, кто в Вас стреляет, а уже потом утолить свою жажду крови, убив мирного ?!
А судя по сводкам, прилеты в таком количестве по мирным объектам, что на военных не должно снарядов хватать. А как мы знаем, у русских их уже практически нет.
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10.08.2022 20:18 Ответить
Не розумію, чому згідно військового часу цих зрадників не стратили? У ментів рефлекс на гроші. требо було Міхо слухати й робити нову поліцію, а не аваківську кодлу зрадників та хабарникі
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10.08.2022 18:34 Ответить
Та ніби то й намагались. Але свіжі огірки кинули до діжки із тогорічними квашеними...
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10.08.2022 18:38 Ответить
Расстрелять!
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11.08.2022 04:34 Ответить
Що характерно, то це що саме серед правоохоронів всіх мастей найбільше зрадників.
І це результат цілеспрямованої селекції, яка проводилась всі роки незалежності.
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11.08.2022 09:55 Ответить
vyporoty na ploshchi
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12.08.2022 05:49 Ответить
 
 