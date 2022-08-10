Двух бывших правоохранителей Донецкой области будут судить за информирование врага о позициях ВСУ, - ГБР. ВИДЕО
Двум мужчинам, сообщавшим вражеские каналы о позициях украинских военных, грозит 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Расследование производства в отношении двух бывших правоохранителей Донецкой области, распространивших видеосъемку с расположением позиции ВСУ завершено, материалы переданы в суд. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, в мае 2022 года эксправохранители осуществили видеосъемку позиций Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Место дислокации украинских военнослужащих было распространено в российском чат-боте. Действия фигурантов создали угрозу уничтожения позиций ВСУ и безопасности военных, защищающих Украину.
Эксправохранители задержаны, им сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированием (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
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ч. 2 ст. 114-2 КК України, надіюсь це попередня кваліфікація.
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А ти, все баниш. То, цензор, на кого працює?
І, давай. Цензор. Працюй. Юру поважаю.
Но при этом прилеты исключительно по гражданским объектам.
Понятно, что по ту сторону кровожадный враг, но ответки ему летят от ВСУ и зная (согласно наводкам) где расположены ВСУ, было бы логично бить по ним, но этого не происходит.
Я человек не военный, но что-то здесь не так.
Можем упростить. Стоят два человека, один косит траву, а второй в Вас стреляет. Вы хотите убить первого, так как Вы кровожадный орк. Не будет ли логично убить первым того, кто в Вас стреляет, а уже потом утолить свою жажду крови, убив мирного ?!
А судя по сводкам, прилеты в таком количестве по мирным объектам, что на военных не должно снарядов хватать. А как мы знаем, у русских их уже практически нет.
І це результат цілеспрямованої селекції, яка проводилась всі роки незалежності.