Из-за санкций Беларусь не может выпускать молоко в упаковках Tetra Pak: Лукашенко поручил "за ночь перестроить" производственные линии. ВИДЕО

Белорусам, вероятно, придется привыкать к молоку в пакетах и бутылках из-за проблем со снабжением упаковкой Tetra Pak

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минсельхозпрода РБ Игорь Брыло доложил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, что на складах почти нет никаких запасов и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.

"Они же не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке". Так вы выйдите и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет", - сказал Лукашенко.

Брыло в ответ объяснил, что производственные линии необходимо перестроить.

"Война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" – ответил Лукашенко.

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