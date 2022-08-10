Из-за санкций Беларусь не может выпускать молоко в упаковках Tetra Pak: Лукашенко поручил "за ночь перестроить" производственные линии. ВИДЕО
Белорусам, вероятно, придется привыкать к молоку в пакетах и бутылках из-за проблем со снабжением упаковкой Tetra Pak
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Минсельхозпрода РБ Игорь Брыло доложил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, что на складах почти нет никаких запасов и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.
"Они же не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке". Так вы выйдите и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет", - сказал Лукашенко.
Брыло в ответ объяснил, что производственные линии необходимо перестроить.
"Война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" – ответил Лукашенко.
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+48 Richi #516987
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Верните уже наконец все в зад
Вот это пи/зданул! А почему не за обеденный перерыв?
-та ми НАТО вернем к граніцам 97 года,уберайтесь вон,ми дайдьом да Берліна!!!!Імпортозаміщеніє!!!!
пройшло 6 місяців
- надо наладіть проізводство пакетів для молока))) но нєт тіхналогій((((
Так говорить бульбафюрел.
Часом здається, що люди взагалі не розуміють, як влаштована економіка. Що і Україні, що в Білорусі. Що є приватні компанії, які роблять асортимент молочки під 30 позицій. І чим бідон допоможе? Отож. Це ж не молоко розлити.
теперь еще дело за пивом как при совке...
совковая тара, - мамин бидон)
с мелочью внутри=)
--
Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни.
Не був, не брав участі, не дивився, не слухав, не читав, але результатом сильно вражений і навіть подивився постфактум, чи це так насправді. Виявилося - так. І такого ще багатостраждальна Білорусь не бачила. «Лідерами опозиції» самопроголосилися навіть не гвинтики режиму, а справжнісінькі його несучі опори. Кожен із них не менше десяти років (sic!), а хто й більше, вірою та правдою створював диктатуру в Білорусі.
https://charter97.org/ru/news/2022/8/10/510714/
- Відсутністю вусів і лисини...
Шкода, втратить багато сатира після його ліквідації.
"девочку, конечно, можно вывезти из кемпинга, но кемпинг из девочки не выведешь" (с)
Хотите пожирнее - сосите у быков!
И ездили тачанки, сделанные из детской коляски, и тоже с большим
бидоном на разлив. И эта тётка орала на весь квартал: "Есть малако-о-о!!!"
И советские человеки, которые звучат гордо, выбегали со своими банками
и она их отоваривала алюминиевым черпаком с длинной ручкой.
А сколько раз она плюнула или высморкалась в бидон - военная тайна.
Няхай жывуць бутэлькі!