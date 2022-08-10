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Из-за санкций Беларусь не может выпускать молоко в упаковках Tetra Pak: Лукашенко поручил "за ночь перестроить" производственные линии. ВИДЕО

Белорусам, вероятно, придется привыкать к молоку в пакетах и бутылках из-за проблем со снабжением упаковкой Tetra Pak

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минсельхозпрода РБ Игорь Брыло доложил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, что на складах почти нет никаких запасов и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.

"Они же не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке". Так вы выйдите и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет", - сказал Лукашенко.

Брыло в ответ объяснил, что производственные линии необходимо перестроить.

"Война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" – ответил Лукашенко.

Также читайте: Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовыми структурами Беларуси

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) санкции (11440)


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Топ комментарии
+48
Цікаво яке це війна в старого таракана йде?
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10.08.2022 18:10
+46
Да разливайте уже в бидоны с молоковозов.
Верните уже наконец все в зад
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10.08.2022 18:08
+32
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10.08.2022 18:09
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Правила форума Совет форумчан
"Ты пасматри на эту скатину..." Ну як з неї можна перебудувати виробничі лінії?))
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10.08.2022 18:07 Ответить
АНАЛАГАВНАНЕТ!!!
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10.08.2022 18:25 Ответить
На єтот гной?
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10.08.2022 18:26 Ответить
Да разливайте уже в бидоны с молоковозов.
Верните уже наконец все в зад
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10.08.2022 18:08 Ответить
На розлив і в бідончик
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10.08.2022 18:09 Ответить
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10.08.2022 18:09 Ответить
Цікаво яке це війна в старого таракана йде?
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10.08.2022 18:10 Ответить
НО но но!!!! РАЗГОВОРЧИКИ!!! Это вам не это, вам тут не здесь!!! Батцька сказал одна ночь, значит одна ночь, и ни ипет!!! Развели тут сопли, не возможности, не могем, ВОЙНА ВАШУ МАТЬ!!! (Какая у них нах война непонятно???) Так шо упирод!!!
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10.08.2022 18:23 Ответить
В головi.. Видно ж що там такi боi йдуть..курська дуга вiдпочиваЭ..
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10.08.2022 18:47 Ответить
Таракани в голові відкрили другий фронт
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10.08.2022 18:59 Ответить
Міг би і про карту згадати, де в чотриьох напрямках йдуть бої 😂
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10.08.2022 21:19 Ответить
Хай пакує у бєрозові пєньки 😂
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10.08.2022 21:00 Ответить
нету больше молока - *** сломался у быка !
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10.08.2022 18:10 Ответить
хай на бульбу переорієнтовується
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10.08.2022 18:10 Ответить
"Війна йде. Перебудуйте за добу, за ніч!" - відповів Лукашенко.

Вот это пи/зданул! А почему не за обеденный перерыв?
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10.08.2022 18:10 Ответить
нуну идет война коленька таракана усердно воюет на москве
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10.08.2022 18:13 Ответить
пів року тому назад!!!два ******** народа!!!
-та ми НАТО вернем к граніцам 97 года,уберайтесь вон,ми дайдьом да Берліна!!!!Імпортозаміщеніє!!!!
пройшло 6 місяців
- надо наладіть проізводство пакетів для молока))) но нєт тіхналогій((((
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10.08.2022 18:14 Ответить
На біса їм пакети? Нехай перевозять і зберігають молоко у жменях - економно і екологічно!
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10.08.2022 18:14 Ответить
Бідони повертайте. Ви ж в Совок хотіли? Ось вам і Совок.
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10.08.2022 18:17 Ответить
Так в совку були пакети. І скляна тара. Бідони до до чого? Аби ляпнути?
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10.08.2022 18:23 Ответить
Ще до пакетів були бідони. Я сам ходив по молоко з бідончиком. Не хаміть, будь ласка, жінкам.
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10.08.2022 18:29 Ответить
А ещё молоковозы с тёткой-продавщицей и очередью с бидончиками и 3 л банками. Занимали очередь с 6 утра. В ближайшем будущем бульбаши познают все прелести молочных очередей совка
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10.08.2022 18:31 Ответить
Тому мені пох...й випадкових на жіночок. Поважаю виключно тих, кого знаю особисто А ти, куколд, бачу?
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10.08.2022 19:32 Ответить
Пакети?Тобi мамка не всю правду росказувала.. З тих пакетiв текло як з сита..Всi прилавки були залитi..
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10.08.2022 18:53 Ответить
Війна йде... Оговорочка по Фрейду? А з ким вони воюють? Хто їх образив?)))
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10.08.2022 18:20 Ответить
Та він війною просто прикриває свою нікчемну політику, яка призвела до санкцій і, як наслідок, втрату постачальника упаковки шведської.
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10.08.2022 18:29 Ответить
Зi здоровим глуздом...але олексадро бонопартович програЭ по всiм фронтам..
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10.08.2022 18:55 Ответить
Як із ким? Брацкій російський народ успішно воює із клятими імпєріалістамі СШАмі і НАТОй на тєріторії України каторая стєнаєт пат пятой біндєравскай хунти і мріє асвабадитца до полнаво преращєнія в расію. А хунту очолює єврей - антисеміт. А Бєларусія прєдаставіла сваю тєріторію брацкой арміі патаму шта гатовілось нападєніє с чєтирьох направленій!
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10.08.2022 19:50 Ответить
най ************ лайно з шуфли злизують
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10.08.2022 18:21 Ответить
Та хай народ вже до ферм йде зі своєю тарою.
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10.08.2022 18:23 Ответить
А як молокозавод заробить маржу? Шо-попало тут пишуть. Типу, жартують. А виходить так убого, що блювати хочеться.
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10.08.2022 18:25 Ответить
Новини Білорусії не жартують. В них все дуже добре.
Так говорить бульбафюрел.
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10.08.2022 18:29 Ответить
На мою думку, жарти про бідони зовсім не в тему. Жарт смішний тоді, коли близький до істини.

Часом здається, що люди взагалі не розуміють, як влаштована економіка. Що і Україні, що в Білорусі. Що є приватні компанії, які роблять асортимент молочки під 30 позицій. І чим бідон допоможе? Отож. Це ж не молоко розлити.
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10.08.2022 18:32 Ответить
Та ще й коров(не доярок!) за цицьки смикають..
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10.08.2022 18:58 Ответить
Думаєте в Україні таких "лукашенків" мало?
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10.08.2022 18:23 Ответить
73%
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10.08.2022 18:35 Ответить
Сосите вымя у коровы.
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10.08.2022 18:23 Ответить
А кому не хватит - у быка
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10.08.2022 19:23 Ответить
Сашо ! Можна малоко разливать в путылки .и закрывать их типа крышкай ис использаваной туалетной бумаги.или початком от качана
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10.08.2022 18:27 Ответить
а с кем у него война идёт?
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10.08.2022 18:30 Ответить
Война идет, подключите за сутки молоко к водопроводу и пусть люди пьют молоко из под крана
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10.08.2022 18:31 Ответить
Питьмолоко с тетрапака ето происки загнивающего Запада. Пейте прямо молоко из коровы
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10.08.2022 18:32 Ответить
Радянська якість. Білоруське молоко радіоактивне і в ньому повно антибіотиків https://texty.org.ua/fragments/49657/Radanska_jakist_Biloruske_moloko_radioaktyvne_i_v-49657/ https://texty.org.ua/fragments/49657/Radanska_jakist_Biloruske_moloko_radioaktyvne_i_v-49657/

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10.08.2022 18:34 Ответить
back to bidonchik

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10.08.2022 18:35 Ответить
Это сейчас молоко...


теперь еще дело за пивом как при совке...
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10.08.2022 18:36 Ответить
...а потім туди покласти залишки російськомовного загарбника.
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10.08.2022 18:46 Ответить
Картофельное ******...................................пей **** сперму от бычков-осеменителей.колхозный ***** совка...................................................................
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10.08.2022 18:46 Ответить
Потяг стій раз, два.
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10.08.2022 18:57 Ответить
***********, смачного вам, дебилам.
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10.08.2022 19:12 Ответить
ни хрена, - это тоже тетрапак.
совковая тара, - мамин бидон)
с мелочью внутри=)
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10.08.2022 19:30 Ответить
Мамка казала, мамка казала... гроши у бидончику!! !
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10.08.2022 20:08 Ответить
треугольники, - это тоже тетрапак, но совковые рукожопы не выдержали технологию и они всегда текли. Под ящиками с треугольниками всегда была лужа.
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10.08.2022 19:33 Ответить
як при СРСР - молоко + сир - на продажу
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10.08.2022 20:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetra_Classic
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10.08.2022 20:43 Ответить
нших новин з Білорусі у мене немає

--

Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни.

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10.08.2022 19:24 Ответить
хотели совок, - жрите =)
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10.08.2022 19:29 Ответить
Гнилые драники.
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10.08.2022 19:49 Ответить
Цікаво, а якщо оте Брило не переобладнає "некатариє прєдпріятія" за ніч, ЛА з нього самого тетрапак зробить? Чи лише "на підвал"?
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10.08.2022 19:58 Ответить
Лідер громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков прокоментував у Facebook конференцію, організовану офісом Світлани Тихановської: - Все ж таки, відчуваю, не відвернутися від оцінки Вільнюса. Багато хто просить відповісти, що це було. Ну, тримайте(сь)!
Не був, не брав участі, не дивився, не слухав, не читав, але результатом сильно вражений і навіть подивився постфактум, чи це так насправді. Виявилося - так. І такого ще багатостраждальна Білорусь не бачила. «Лідерами опозиції» самопроголосилися навіть не гвинтики режиму, а справжнісінькі його несучі опори. Кожен із них не менше десяти років (sic!), а хто й більше, вірою та правдою створював диктатуру в Білорусі.
https://charter97.org/ru/news/2022/8/10/510714/
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10.08.2022 20:02 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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10.08.2022 21:43 Ответить
Тварь! Когда уже сгинет этот кровавый упырь-шизофреник?!😡
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10.08.2022 20:03 Ответить
ой дурень......
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10.08.2022 20:46 Ответить
И жопу газетой или лопухами вспоминайте как вытирать. Как диды. Ишь, тетрапак им западный захотелось. Оказывается Беларашка даже не может пакеты впускать для продуктов. Что там дольше вообще говорить о импортозамещении
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10.08.2022 21:05 Ответить
Йому потрібно в "квартал 95" на провідних ролях був би, а так протерає штани у кріслі диктатора.
Шкода, втратить багато сатира після його ліквідації.
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10.08.2022 21:12 Ответить
В Лукашенкі вже з'явилися в продажу в магазинах "нормальньіе человеческие яйца", чи ще в процесі.
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10.08.2022 21:16 Ответить
у нас был один дебил, давал указание спаивать нить накаливания на лампочках, в целях экономии...
"девочку, конечно, можно вывезти из кемпинга, но кемпинг из девочки не выведешь" (с)
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10.08.2022 21:29 Ответить
По ходу этот идиот ещё глупее, чем казался...
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10.08.2022 21:46 Ответить
Он сам в **** от своих талантов!
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10.08.2022 23:11 Ответить
Бульбашики, отсасывайте прямо у коров...
Хотите пожирнее - сосите у быков!
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10.08.2022 23:10 Ответить
При СССР все шли за молоком со своей банкой или бидоном.
И ездили тачанки, сделанные из детской коляски, и тоже с большим
бидоном на разлив. И эта тётка орала на весь квартал: "Есть малако-о-о!!!"
И советские человеки, которые звучат гордо, выбегали со своими банками
и она их отоваривала алюминиевым черпаком с длинной ручкой.
А сколько раз она плюнула или высморкалась в бидон - военная тайна.
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10.08.2022 23:11 Ответить
ще застав часи та встиг побігати з бідоном)вкрай не зручна штука,велком ту СЕСЕСЕР картопляники)
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11.08.2022 00:30 Ответить
А навошта беларусам буржуазны Tetra Pak? Іх Грыгарыч упэўнена вядзе ў камунізм.
Няхай жывуць бутэлькі!

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11.08.2022 14:30 Ответить
совет для лукашенка.. налівай в апезервативи щоб ******** не размножалісь
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11.08.2022 22:21 Ответить
коли бульбохуйло взявся за упаковки з молока, то це вірний признак того, шо він буде додатково мати ще й проблему з ячейками для своїх яєць. з маслом колись була ну точно така ж історія. коли він за нього взявся, у нього яйця пропали ))
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11.08.2022 23:24 Ответить
 
 