Нацгвардеец-срочник из ПЗРК "Игла" сбил рашистский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении боец Национальной гвардии Украины из ПЗРК "Игла" сбил рашистский самолет Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
"Во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Нацгвардии осуществил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меткий выстрел произвел боец Национальной гвардии срочной службы.
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+50 Юрий Педаченко
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показать весь комментарий10.08.2022 18:50 Ссылка
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Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
самое уязвимое положение
плюс это ан, а не реактивный штурмовик бомбордировщик
Тож саме тому так багато "грачів" (Су-25) валять Іглами. Бо кацапськи штатні засоби протидії - розраховані ще на совкові ТТХ наших ПЗРК. Тож трішки ближче підлетів, трішки довше залишився в зоні ураження - отримав подаруночка в корпус...
В тому-то і справа - кацапи воюють технікою совка і попри вбухані трильони, лізуть до України з картами 69го року та з залізом 20го сторіччя. Вони просто проігнорували і розвиток РСЗО США (нові ракети GMLRS - за совка ці ракети літали лише на 35-40км), і навіть українські модернізації старих, як гімно мамонта, Ігол. Тож не дивно, що строковики НГУ валять "грачів" (Су-25) з самонавідних, стійких до РЕБ, з новітніми алгоритмами вибору критичних до ураження частин цілі, з значно поліпшеною дальністю та маневреністю, модернізованих Ігол.
главное шо "Игла" увидела и догнала )))
(без обид...юмора трошки)))
ну как-то жеж их сбивают... на подлете скорее всего (а это не обязательно на головой... или в видимости того, кто снимал)
опять же... шо нам с вами спорить - результат жеж есть... и шикарный результат? не??
ой не обижайте мальчиков недоверием... они работают шо любо-дорого посмотреть...
Але після пострілу треба відразу міняти позицію.
Літаки практично завжди літають по двоє. Вєдучий і вєдомий. Той, що залишився, може вдарити по місцю, з якого стріляли по його напарнику. І таке вже було не раз.