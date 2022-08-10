Нацгвардеец-срочник из ПЗРК "Игла" сбил рашистский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении боец Национальной гвардии Украины из ПЗРК "Игла" сбил рашистский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

"Во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Нацгвардии осуществил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меткий выстрел произвел боец Национальной гвардии срочной службы.

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