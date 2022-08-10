РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8337 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 926 51

Нацгвардеец-срочник из ПЗРК "Игла" сбил рашистский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении боец Национальной гвардии Украины из ПЗРК "Игла" сбил рашистский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

"Во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Нацгвардии осуществил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меткий выстрел произвел боец Национальной гвардии срочной службы.

Также смотрите: В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай. ФОТО

ПВО (2823) Запорожская область (3186) Национальная гвардия (2153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Одни полные сутки - десять ватолетиков. И это мы ещё не начинал
показать весь комментарий
10.08.2022 18:46
+33
Гарно.. гарно - Ігла роботу виконує незважаючи на вік .. Слава Україні - хлопці молодці
показать весь комментарий
10.08.2022 18:48
+23
Круто загнав рашисту голку в сраку!
Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
показать весь комментарий
10.08.2022 18:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Schön!
показать весь комментарий
10.08.2022 18:45 Ответить
Бинго!
показать весь комментарий
10.08.2022 18:56 Ответить
Одни полные сутки - десять ватолетиков. И это мы ещё не начинал
показать весь комментарий
10.08.2022 18:46 Ответить
Гарно.. гарно - Ігла роботу виконує незважаючи на вік .. Слава Україні - хлопці молодці
показать весь комментарий
10.08.2022 18:48 Ответить
В України - частина Ігол модернізована. Ігла-1М. Більше 10 років постачаються більш стійки до РЄБ та більш "вумні" ГСН до ракет, а також інше паливо для ракет - дозволяє ракеті далі летіти та краще маневрувати.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:54 Ответить
Круто загнав рашисту голку в сраку!
Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
показать весь комментарий
10.08.2022 18:50 Ответить
ничего не понятно но очень интересно
показать весь комментарий
10.08.2022 18:52 Ответить
10 за 2 дня, результативно
показать весь комментарий
10.08.2022 18:55 Ответить
Мне интересно одно: где рашисты набирают таких дебильных пилотов? Не укладывается в голове просто. Наши хлопцы имеют авиационно законные 200 часов налета еще в училище, боевое применение по складам, колоннам техники и мостам. Вот какие подполковники сидят в кабинах "летающего танка" Су-25, если их сбивают из советского ПЗРК "Игла" бывшие почтальоны и другие сообразительные защитники Украины?
показать весь комментарий
10.08.2022 18:58 Ответить
я напомню, что наш АН над Луганским аэропортом тоже сбили из иглы. И тоже не бог весть какой спец...
показать весь комментарий
10.08.2022 19:03 Ответить
там на взлете его подбили вроде
самое уязвимое положение

плюс это ан, а не реактивный штурмовик бомбордировщик
показать весь комментарий
10.08.2022 19:30 Ответить
курица - сбит при заходе на посадку (но это тяжело конечно) и самолёт транспортный и боевой хотя оба с крыльями, но немного отличаются....
показать весь комментарий
10.08.2022 19:32 Ответить
Так інфрачервоній головці самонаведення "Ігли", якось до сраки: чи полковник в кабіні, чи навіть генерал-майор.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:03 Ответить
Тут ви не праві . Бо герой - поштрар з Чернігова є капітаном запасу і в курсі був що робити з ПЗРК "Голка".А майстерність не проп"єш. Якщо я не правий то чернігівчанин Яр Холодний мене поправить.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:34 Ответить
У російських курсантів випускного курсу зараз - "золотий лист" Тобто - льотна практика перед випуском І я так здогадуюся, що "оцінки" за "практику" їм ставлять наші бійці А збить літак (в принципі) не надто складно (при самонавідному снаряді) Льотчик забув, або наплював на виконання протизенітного маневру, відстріляв теплові уловлювачі "не в той момент", чи ще щось А якщо "старик" - міг виявиться самовпевненим Таке буває після купи вдалих вильотів - "ейфорія невразливості"
показать весь комментарий
10.08.2022 19:46 Ответить
Нова ГСН у модернізованих Ігол - працює в декількох спектральних діапазонах теплового випромінювання. В неї покращена стійкість до РЕБ. Нове паливо суттєво підвищило дальність дії та маневреність ракети.

Тож саме тому так багато "грачів" (Су-25) валять Іглами. Бо кацапськи штатні засоби протидії - розраховані ще на совкові ТТХ наших ПЗРК. Тож трішки ближче підлетів, трішки довше залишився в зоні ураження - отримав подаруночка в корпус...
показать весь комментарий
10.08.2022 22:05 Ответить
Ігла-1М. Більше 10 років постачаються більш стійки до РЄБ та більш "вумні" ГСН до ракет, а також інше паливо для ракет - дозволяє ракеті далі летіти та краще маневрувати.

В тому-то і справа - кацапи воюють технікою совка і попри вбухані трильони, лізуть до України з картами 69го року та з залізом 20го сторіччя. Вони просто проігнорували і розвиток РСЗО США (нові ракети GMLRS - за совка ці ракети літали лише на 35-40км), і навіть українські модернізації старих, як гімно мамонта, Ігол. Тож не дивно, що строковики НГУ валять "грачів" (Су-25) з самонавідних, стійких до РЕБ, з новітніми алгоритмами вибору критичних до ураження частин цілі, з значно поліпшеною дальністю та маневреністю, модернізованих Ігол.
показать весь комментарий
10.08.2022 22:00 Ответить
Хвала Герою!
показать весь комментарий
10.08.2022 18:59 Ответить
Ракетный выстрел произвел побратим уже известного "Запорожского мстителя" - боец Национальной гвардии срочной службы.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:00 Ответить
Що було, те виклали: якось людям не до організації знімального процесу.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:04 Ответить
Я тоже нифига не увидел.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:05 Ответить
ото потому Вы б и не сбили его)))))
главное шо "Игла" увидела и догнала )))
(без обид...юмора трошки)))
показать весь комментарий
10.08.2022 19:06 Ответить
ой вей... я вижу Вы таки обиделись )))
ну как-то жеж их сбивают... на подлете скорее всего (а это не обязательно на головой... или в видимости того, кто снимал)
опять же... шо нам с вами спорить - результат жеж есть... и шикарный результат? не??
ой не обижайте мальчиков недоверием... они работают шо любо-дорого посмотреть...
показать весь комментарий
10.08.2022 19:19 Ответить
Швидкість ПЗРК Ігла 540 м/с, Су-25 літає з дозвуковою швидкістю (330 м/с). Якщо він навіть віддаляється з максимальною швидкістю в прямо протилежному напрямку, то ракета спокійно наздоганяє літак на відстані пуску до 2х км.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:26 Ответить
Ось для цього розрахунки і вчать, це нормальна практика дії розрахунків ПЗРК.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:36 Ответить
Доречи максимальна дальність зони поразки ПЗРК Ігла в наздогін майже на 1 км більша ніж на зустріч ))
показать весь комментарий
10.08.2022 19:34 Ответить
Це ж не зйомки шоу 95 кварталу, щоб наперед налаштувати апаратуру!
показать весь комментарий
10.08.2022 19:23 Ответить
Це все якраз зрозуміло. І немає нічого страшного в тому що не змогли/ не встигли включити зйомку або тремтіли руки бо війна. Але, якщо додавати до новини відео без належної якості, то це ставить під сумнів сам факт події. Тоді стає питання чи це не є навмисною дискредитацією
показать весь комментарий
10.08.2022 19:48 Ответить
Мабуть ти один бачиш свого пращура льва троцького (бронштейна).
показать весь комментарий
10.08.2022 19:38 Ответить
Ты суслика видишь? Нет? А он есть.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:10 Ответить
На тому аеродромі в Криму вже порахували знищену техніку? Бо цей ще +1.
показать весь комментарий
10.08.2022 19:24 Ответить
Нацгвардійцю респект але знов є питання-а де стінгери???
показать весь комментарий
10.08.2022 19:50 Ответить
на зермакоскладі
показать весь комментарий
10.08.2022 19:56 Ответить
На таке гімно, як Су-25, "стінгери" не витрачають
показать весь комментарий
10.08.2022 20:09 Ответить
Не задавайте неудобных вопросов, а то сейчас зешобла накинется. #Неначасі.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:13 Ответить
черговий анало-говнєт зробив жест доброї волі
показать весь комментарий
10.08.2022 19:54 Ответить
Красавец)
показать весь комментарий
10.08.2022 20:14 Ответить
Ще трохи і будуть збивати рогатками...
показать весь комментарий
10.08.2022 20:52 Ответить
Це все добре. Молодці, хлопці.
Але після пострілу треба відразу міняти позицію.
Літаки практично завжди літають по двоє. Вєдучий і вєдомий. Той, що залишився, може вдарити по місцю, з якого стріляли по його напарнику. І таке вже було не раз.
показать весь комментарий
10.08.2022 21:19 Ответить
Я канєшно ізвіняюсь,але казали шо строковиків не посилатимуть на передок. Поправте мене,єслі шо...
показать весь комментарий
10.08.2022 21:29 Ответить
233
показать весь комментарий
10.08.2022 21:49 Ответить
І по чому там видно що він влучив?
показать весь комментарий
10.08.2022 22:16 Ответить
 
 