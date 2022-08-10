Недавно уничтожили склад БК, после чего армия РФ по нам работала несколько дней, - гвардиец рассказывает о защите Харьковщины. ВИДЕО

Гвардейцы-минометчики "кошмарят" передний край российских оккупационных сил на севере Харьковщины. Среди приоритетных целей склады с боеприпасами.

Война застала Виктора за работой в ресторане, говорит Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Обстрел русскими его родного Харькова заставил его стать воином. 24 февраля Виктор пошел в военкомат, и уже в тот же день оказался в рядах Нацгвардии. Вскоре военная судьба начала приносить ему первые "подарки".

"Недавно уничтожили состав БК [состав боеприпасов]. Очень не понравилось [иронизирует] - после этого по нам работали несколько дней. Спасаемся от таких нетривиальных акций россиян так же как и все: маскируемся, зарываемся, прячемся. Враг нас постоянно ищет, - объясняет Виктор.

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Гвардиец также отмечает, что сегодня для минометных расчетов очень важна верификация целей. Делать ее в нынешних условиях можно только с помощью беспилотников. Но это не всегда удается: могут помешать погодные условия и работа враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

"Сейчас я - бусолист, занимаюсь ориентировкой вооружения. Я начал с того, что "вязал" мины - снаряжал их. Это было уже на третий день моей службы, тогда мы работали с Пятихаток. Первые пару месяцев мы были в Харькове А потом мы начали давить противника и двигаться вслед за удаляющейся линией фронта.Бусоль изучал так же, когда было более спокойное время, то меня всему учили специалисты с опытом, которые были в АТО. Вот они и подсказывали, что и как делать", – поделился Виктор.

Виктор говорит, что его основная цель – защитить свой дом, свой Харьков. Он также отметил, что судя по радиоперехватам многие российские оккупанты не понимают, что они здесь делают, зачем это им нужно, и очень боятся этих мест и местного населения.

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